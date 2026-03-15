Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande

Tête de listeListe
Marie Ducamin
Marie Ducamin Liste d'union à gauche
St Jacques Ecologique et Solidaire
  • Marie Ducamin
  • Laurent Prieur
  • Marie Baslé
  • Edwin Haggan
  • Sylvie Lecoq
  • Mickaël Chemin
  • Martine Friot
  • Pierre-François Lebrun
  • Fabienne Billard
  • Marc Perrien
  • Laurence Cossais
  • Luc Simon
  • Caroline Tho
  • Clément David
  • Marion Marchand
  • Alain Jan
  • Anne-Claire Noël
  • Guénolé Saurel
  • Victoire Graeber
  • Lionel Dagorne
  • Céline Miroite-Ferly
  • Patrick Reissier
  • Jeanne Guillaume
  • Ronan Viel
  • Caroline Vallot
  • Clément Brune
  • Annaël Courtois
  • Jean-Christophe Lapoussinière
  • Sophie Caradec
  • Florent Collonge
  • Lou Boutet
  • Mickaël Ouisse
  • Véronique Brune
  • Daniel Salmon
  • Nelly Lechaplain
Sebastien Collet
Sebastien Collet Liste divers centre
UN PROJET POUR SAINT JACQUES AVEC SEBASTIEN COLLET
  • Sebastien Collet
  • Alexandra Saint Honore
  • Malik Bani
  • Laure Meurisse
  • Emmanuel Hatte
  • Emeline Talon
  • Simon Ayel
  • Marie-Therese Belloir
  • Tombovelo Achiraf Amad
  • Fanny Tounkara
  • Guillaume Delorme
  • Audrey Maufrais
  • Nolan Pepin
  • Gwendoline Becciu
  • Alain Decan
  • Morgane Dessables
  • Timothee Nourry
  • Jessie Lynda
  • Bertrand Gicquel
  • Marcelline Robin
  • Clement Briand
  • Gaelle Clement
  • Sebastien Retho
  • Andrea Moanavola
  • Thierry Marsault
  • Francoise Edom
  • Frederic Sicot
  • Cecile Monti
  • Jean-Christophe Saint Honore
  • Carla Coquelin
  • Florian Godeau
  • Isabelle Aoustin
  • Christophe Thomas
Dimitri Roumagne
Dimitri Roumagne Liste de La France insoumise
Tracer l'Avenir de Saint-Jacques
  • Dimitri Roumagne
  • Sasha Bernert
  • Romain Houser
  • Naïma Azial
  • Jérémie Lusseau
  • Noémie Le Puil
  • Soulaymane Ait M'Hamed
  • Emilie Cattaï
  • Paul Monti
  • Stéphanie Jouxtel
  • Faly Diagne
  • Morgane Moenner
  • Jean-Sébastien Juvigny
  • Bassma Ait Hsain
  • Gwenaël Lenain
  • Alexia Difonzo
  • Izaël Sidi
  • Hélène Mahé
  • Steve Malchère
  • Badia Ait Hsain
  • Wassim Hergal
  • Leslie Kakpegnan
  • Laurent Hellec
  • Philippine Guillon
  • Maiki Azial
  • Yasmine Rahmane
  • Hougo Marmorat
  • Naïma Mouftah
  • Walid Haina
  • Hasna Nazih
  • Malik Knis
  • Ony Ott
  • François Cadiou
  • Nadia Hergal
Benjamin Gouezigoux
Benjamin Gouezigoux Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Benjamin Gouezigoux
  • Séverine Guittard
  • Fabrice Lucas
  • Danielle Stenger
  • Suliac Simon
  • Christelle Oloris
  • Romain Orhant
  • Fabienne Maurice
  • Bruno Mignon
  • Brigitte Moreau
  • Didier Thébault
  • Céline Stenger
  • Stéphane Bouvier
  • Frédérique Quidu
  • El-Anrif Abdallah
  • Laurence Simon
  • Arthur Mignon
  • Honorine Demayo
  • André Gouezigoux
  • Zaïnabou Cissé
  • Abdelmounim Zahiri
  • Ifrah Ahmed Adawa
  • François Pégé
  • Brigitte Renault
  • Jean Deniel
  • Laurence Génevée
  • Robin Vannier
  • Nathalie Guittard
  • Olivier Glaziou
  • Nadia Bouazza
  • Sébastien Pivan
  • Lou David
  • Charles-Antoine Gouezigoux
  • Emma Simon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Ducamin
Marie Ducamin (27 élus) Saint jacques ecologique et solidaire 		1 511 60,19%
  • Marie Ducamin
  • Philippe Cocheril
  • Françoise Prigent
  • Luc Simon
  • Nelly Lechaplain
  • Loïc Ravaudet
  • Marie Basle
  • Pierre-François Lebrun
  • Nathalie Maignot
  • Mickaël Chemin
  • Fabienne Billard
  • Nicolas Knauf
  • Sylvie Lecoq
  • François Cadiou
  • Alice Pfeiffer
  • Clément David
  • Claire Bousquet
  • Guénolé Saurel
  • Laurence Cossais
  • Alain Jan
  • Caroline Tho
  • Florent Collonge
  • Elise Guillemois
  • Edwin Haggan
  • Cécile Triboult
  • Hamed Karfach
  • Martine Friot
Patrice Schoch
Patrice Schoch (5 élus) St-jacques active et citoyenne 		787 31,35%
  • Patrice Schoch
  • Isabelle Lesné
  • Rodolphe Llavori
  • Laure Pourret
  • Messan Gbadoe
Fabrice Lucas
Fabrice Lucas (1 élu) Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		212 8,44%
  • Fabrice Lucas
Participation au scrutin Saint-Jacques-de-la-Lande
Taux de participation 34,23%
Taux d'abstention 65,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 611

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Couet
Emmanuel Couet (27 élus) Ensemble pour saint-jacques 		1 989 56,13%
  • Emmanuel Couet
  • Annie Malardé
  • Daniel Salmon
  • Corentine Ehouarn
  • Fernand Etiemble
  • Marie Ducamin
  • Philippe Cocheril
  • Fabienne Billard
  • Yann Texier
  • Françoise Cardin
  • Bernard Bougeard
  • Françoise Prigent
  • Jean-Luc Mesnard
  • Pierrette Coeuret
  • Saïd Bajgar
  • Marie Basle
  • Patrick Colin
  • Sophie Petit
  • Mathieu Delamarre
  • Marie-Thérèse Bausson
  • Hamed Karfach
  • Annie Le Quémener
  • Pierre-François Lebrun
  • Nelly Lechaplain
  • Jérôme Berthelot
  • Nathalie Maignot
  • François Antoine
Benjamin Azas
Benjamin Azas (5 élus) Saint-jacques, choisir l'avenir 		1 191 33,61%
  • Benjamin Azas
  • Ambre Dul
  • Xavier Cochard
  • Florence Monchatre
  • Gérard Bechara
Fabrice Lucas
Fabrice Lucas (1 élu) Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		363 10,24%
  • Fabrice Lucas
Participation au scrutin Saint-Jacques-de-la-Lande
Taux de participation 54,74%
Taux d'abstention 45,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,29%
Nombre de votants 3 741

Villes voisines de Saint-Jacques-de-la-Lande

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