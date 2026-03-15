Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande : les infos en direct
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- Résultat municipale 2020 Saint-Jacques-de-la-Lande
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Jacques-de-la-Lande sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jacques-de-la-Lande.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande
13:46 - Impôts locaux à Saint-Jacques-de-la-Lande : un sujet brûlant en vue des municipales 2026 ?
Si l'on examine la fiscalité de Saint-Jacques-de-la-Lande, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 19,97 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 187 850 € la même année. Une somme loin des 3,46678 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Jacques-de-la-Lande est passé à 41,86 % en 2024 (contre 19,97 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Jacques-de-la-Lande a représenté environ 1 137 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 989 € quatre ans auparavant.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Jacques-de-la-Lande ?
Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Jacques-de-la-Lande ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. À l'occasion de la première consultation électorale, Marie Ducamin (Union de la gauche) a viré en tête en récoltant 60,19% des bulletins. Sur la seconde marche, Patrice Schoch (Divers) a engrangé 787 voix (31,35%). Le podium a été complété par Fabrice Lucas (Extrême gauche), rassemblant 212 voix (8,44%). Cette victoire sans appel de Marie Ducamin a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi herculéen, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Jacques-de-la-Lande : horaires des 8 bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Saint-Jacques-de-la-Lande. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 8 032 électeurs de Saint-Jacques-de-la-Lande d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande
|Tête de listeListe
|
Marie Ducamin
Liste d'union à gauche
St Jacques Ecologique et Solidaire
|
|
Sebastien Collet
Liste divers centre
UN PROJET POUR SAINT JACQUES AVEC SEBASTIEN COLLET
|
|
Dimitri Roumagne
Liste de La France insoumise
Tracer l'Avenir de Saint-Jacques
|
|
Benjamin Gouezigoux
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie Ducamin (27 élus) Saint jacques ecologique et solidaire
|1 511
|60,19%
|
|Patrice Schoch (5 élus) St-jacques active et citoyenne
|787
|31,35%
|
|Fabrice Lucas (1 élu) Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|212
|8,44%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jacques-de-la-Lande
|Taux de participation
|34,23%
|Taux d'abstention
|65,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 611
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Couet (27 élus) Ensemble pour saint-jacques
|1 989
|56,13%
|
|Benjamin Azas (5 élus) Saint-jacques, choisir l'avenir
|1 191
|33,61%
|
|Fabrice Lucas (1 élu) Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|363
|10,24%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jacques-de-la-Lande
|Taux de participation
|54,74%
|Taux d'abstention
|45,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,29%
|Nombre de votants
|3 741
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