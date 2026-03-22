Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Jacques-de-la-Lande sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jacques-de-la-Lande.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande
11:53 - Marie Ducamin, Sebastien Collet et Dimitri Roumagne forment le trio de tête à Saint-Jacques-de-la-Lande
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Jacques-de-la-Lande, le scrutin s'est soldé par une participation de 52,79 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Marie Ducamin (Union de la gauche) qui a pris la pole position en rassemblant 40,90 % des votes. À sa suite, Sebastien Collet (Divers centre) s'est classé deuxième avec 39,96 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. La pole position, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Marie Ducamin, mais elle a perdu énormément de terrain, cédant 19 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Dimitri Roumagne (La France insoumise) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Benjamin Gouezigoux, portant la nuance Extrême gauche, a rassemblé 4,42 % des bulletins, trop peu pour se qualifier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jacques-de-la-Lande
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jacques-de-la-Lande a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Ducamin
Liste d'union à gauche
St Jacques Ecologique et Solidaire
|
|
Sebastien Collet
Liste divers centre
UN PROJET POUR SAINT JACQUES AVEC SEBASTIEN COLLET
|
|
Dimitri Roumagne
Liste de La France insoumise
Tracer l'Avenir de Saint-Jacques
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie DUCAMIN (Ballotage) St Jacques Ecologique et Solidaire
|1 750
|40,90%
|Sebastien COLLET (Ballotage) UN PROJET POUR SAINT JACQUES AVEC SEBASTIEN COLLET
|1 710
|39,96%
|Dimitri ROUMAGNE (Ballotage) Tracer l'Avenir de Saint-Jacques
|630
|14,72%
|Benjamin GOUEZIGOUX Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|189
|4,42%
|Participation au scrutin
|Saint-Jacques-de-la-Lande
|Taux de participation
|52,79%
|Taux d'abstention
|47,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|4 392
Source : ministère de l’Intérieur
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