Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jacques-de-la-Lande

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jacques-de-la-Lande a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Ducamin
Marie Ducamin Liste d'union à gauche
St Jacques Ecologique et Solidaire
  • Marie Ducamin
  • Laurent Prieur
  • Marie Baslé
  • Edwin Haggan
  • Sylvie Lecoq
  • Mickaël Chemin
  • Martine Friot
  • Pierre-François Lebrun
  • Fabienne Billard
  • Marc Perrien
  • Laurence Cossais
  • Luc Simon
  • Caroline Tho
  • Clément David
  • Marion Marchand
  • Alain Jan
  • Anne-Claire Noël
  • Guénolé Saurel
  • Victoire Graeber
  • Lionel Dagorne
  • Céline Miroite-Ferly
  • Patrick Reissier
  • Jeanne Guillaume
  • Ronan Viel
  • Caroline Vallot
  • Clément Brune
  • Annaël Courtois
  • Jean-Christophe Lapoussinière
  • Sophie Caradec
  • Florent Collonge
  • Lou Boutet
  • Mickaël Ouisse
  • Véronique Brune
  • Daniel Salmon
  • Nelly Lechaplain
Sebastien Collet
Sebastien Collet Liste divers centre
UN PROJET POUR SAINT JACQUES AVEC SEBASTIEN COLLET
  • Sebastien Collet
  • Alexandra Saint Honore
  • Malik Bani
  • Laure Meurisse
  • Emmanuel Hatte
  • Emeline Talon
  • Simon Ayel
  • Marie-Therese Belloir
  • Tombovelo Achiraf Amad
  • Fanny Tounkara
  • Guillaume Delorme
  • Audrey Maufrais
  • Nolan Pepin
  • Gwendoline Becciu
  • Alain Decan
  • Morgane Dessables
  • Timothee Nourry
  • Jessie Lynda
  • Bertrand Gicquel
  • Marcelline Robin
  • Clement Briand
  • Gaelle Clement
  • Sebastien Retho
  • Andrea Moanavola
  • Thierry Marsault
  • Francoise Edom
  • Frederic Sicot
  • Cecile Monti
  • Jean-Christophe Saint Honore
  • Carla Coquelin
  • Florian Godeau
  • Isabelle Aoustin
  • Christophe Thomas
Dimitri Roumagne
Dimitri Roumagne Liste de La France insoumise
Tracer l'Avenir de Saint-Jacques
  • Dimitri Roumagne
  • Sasha Bernert
  • Romain Houser
  • Naïma Azial
  • Jérémie Lusseau
  • Noémie Le Puil
  • Soulaymane Ait M'Hamed
  • Emilie Cattaï
  • Paul Monti
  • Stéphanie Jouxtel
  • Faly Diagne
  • Morgane Moenner
  • Jean-Sébastien Juvigny
  • Bassma Ait Hsain
  • Gwenaël Lenain
  • Alexia Difonzo
  • Izaël Sidi
  • Hélène Mahé
  • Steve Malchère
  • Badia Ait Hsain
  • Wassim Hergal
  • Leslie Kakpegnan
  • Laurent Hellec
  • Philippine Guillon
  • Maiki Azial
  • Yasmine Rahmane
  • Hougo Marmorat
  • Naïma Mouftah
  • Walid Haina
  • Hasna Nazih
  • Malik Knis
  • Ony Ott
  • François Cadiou
  • Nadia Hergal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie DUCAMIN
Marie DUCAMIN (Ballotage) St Jacques Ecologique et Solidaire 		1 750 40,90%
Sebastien COLLET
Sebastien COLLET (Ballotage) UN PROJET POUR SAINT JACQUES AVEC SEBASTIEN COLLET 		1 710 39,96%
Dimitri ROUMAGNE
Dimitri ROUMAGNE (Ballotage) Tracer l'Avenir de Saint-Jacques 		630 14,72%
Benjamin GOUEZIGOUX
Benjamin GOUEZIGOUX Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		189 4,42%
Participation au scrutin Saint-Jacques-de-la-Lande
Taux de participation 52,79%
Taux d'abstention 47,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 4 392

Source : ministère de l’Intérieur

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