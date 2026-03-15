Résultat municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jacques-de-la-Lande, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie DUCAMIN
Marie DUCAMIN St Jacques Ecologique et Solidaire 		1 750 40,90%
Sebastien COLLET
Sebastien COLLET UN PROJET POUR SAINT JACQUES AVEC SEBASTIEN COLLET 		1 710 39,96%
Dimitri ROUMAGNE
Dimitri ROUMAGNE Tracer l'Avenir de Saint-Jacques 		630 14,72%
Benjamin GOUEZIGOUX
Benjamin GOUEZIGOUX Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		189 4,42%
Participation au scrutin Saint-Jacques-de-la-Lande
Taux de participation 52,79%
Taux d'abstention 47,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 4 392

Source : ministère de l’Intérieur

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