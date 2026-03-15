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19:21 - Saint-Jacques-de-la-Lande et municipales : démographie, économie et choix électoraux A mi-chemin des élections municipales, Saint-Jacques-de-la-Lande apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 13 593 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 094 entreprises, Saint-Jacques-de-la-Lande permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,07%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 1 025 personnes (7,54%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 222 euros par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. À Saint-Jacques-de-la-Lande, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Jacques-de-la-Lande lors des dernières élections ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Saint-Jacques-de-la-Lande en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 11,68% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 23,54% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 9,44% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Jacques-de-la-Lande comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 16,15% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 18,02% pour le parti d'extrême droite. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Mickaël Bouloux.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Dans le cadre de cette municipale à Saint-Jacques-de-la-Lande, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 65,77 % lors de la dernière élection du conseil municipal, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays, en pleine crise sanitaire à l'époque. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 26,20 % localement. Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est éclairant d'analyser l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,22 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,50 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,49 % d'abstention. Regarder cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Saint-Jacques-de-la-Lande comme une commune assez abstentionniste.

15:59 - Comment a voté Saint-Jacques-de-la-Lande lors des dernières élections ? Le panorama politique de Saint-Jacques-de-la-Lande a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un terrain de gauche plus modérée. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Jacques-de-la-Lande avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,61%), avec derrière elle Manon Aubry qui s'était arrogée 17,46% des suffrages. Les élections législatives à Saint-Jacques-de-la-Lande qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Mickaël Bouloux (Union de la gauche) en pole position avec 53,29% au premier tour, devant Hermine Mauze (Ensemble !) avec 21,72%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Saint-Jacques-de-la-Lande : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Jacques-de-la-Lande accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 34,81%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 28,12%. Le duel final se soldait finalement par un score de 76,46% pour Emmanuel Macron, contre 23,54% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Jacques-de-la-Lande portaient leur choix sur Mickaël Bouloux (Nupes) avec 46,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mickaël Bouloux virant de nouveau en tête avec 62,25% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Jacques-de-la-Lande comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Impôts locaux à Saint-Jacques-de-la-Lande : un sujet brûlant en vue des municipales 2026 ? Si l'on examine la fiscalité de Saint-Jacques-de-la-Lande, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 19,97 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 187 850 € la même année. Une somme loin des 3,46678 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Jacques-de-la-Lande est passé à 41,86 % en 2024 (contre 19,97 % en 2020). Notons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Jacques-de-la-Lande a représenté environ 1 137 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 989 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Jacques-de-la-Lande ? Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Jacques-de-la-Lande ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. À l'occasion de la première consultation électorale, Marie Ducamin (Union de la gauche) a viré en tête en récoltant 60,19% des bulletins. Sur la seconde marche, Patrice Schoch (Divers) a engrangé 787 voix (31,35%). Le podium a été complété par Fabrice Lucas (Extrême gauche), rassemblant 212 voix (8,44%). Cette victoire sans appel de Marie Ducamin a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Jacques-de-la-Lande, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, renverser une telle majorité représentera ce dimanche un défi herculéen, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.