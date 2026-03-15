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19:20 - Analyse démographique et économique des municipales à Saint-Jacques-sur-Darnétal Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Saint-Jacques-sur-Darnétal comme partout en France. Avec une population de 3 134 habitants répartis dans 1 299 logements, cette commune présente une densité de 188 hab/km². Ses 251 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 977 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,31% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,45%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 43 445 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, à Saint-Jacques-sur-Darnétal, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Saint-Jacques-sur-Darnétal Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Saint-Jacques-sur-Darnétal en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 22,73% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 36,20% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 20,01% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Jacques-sur-Darnétal comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,24% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 33,20% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 39,49% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 42,74 % à Saint-Jacques-sur-Darnétal aux dernières municipales L'adhésion au scrutin de Saint-Jacques-sur-Darnétal sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces municipales. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 57,26 % lors du premier tour, au-dessus de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir de nombreux électeurs. Il est en effet communément admis qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 83,96 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 16,04 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 64,67 % des électeurs (soit environ 1 418 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 79,09 %, bien au-delà des 60,72 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Jacques-sur-Darnétal À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Saint-Jacques-sur-Darnétal avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 34,24% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Jacques-sur-Darnétal accordaient leurs suffrages à Vanessa Lancelot (Rassemblement National) avec 33,20% au premier tour. C'est néanmoins Annie Vidal (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 60,51% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Saint-Jacques-sur-Darnétal a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Saint-Jacques-sur-Darnétal ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Jacques-sur-Darnétal soutenaient en priorité Annie Vidal (Ensemble !) avec 33,26% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,37% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jacques-sur-Darnétal quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 34,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,73%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Jacques-sur-Darnétal, les électeurs accordaient 63,80% pour Emmanuel Macron, contre 36,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Saint-Jacques-sur-Darnétal À Saint-Jacques-sur-Darnétal, pour ce qui est des contributions locales, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 188 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 881 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 54,46 % en 2024 (contre environ 29,10 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 12 000 euros en 2024, bien en deçà des 558 750 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,20 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Jacques-sur-Darnétal : une élection pliée dès le premier round À Saint-Jacques-sur-Darnétal, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Frédéric Delaunay a terminé en tête en récoltant 55,19% des soutiens. À ses trousses, Matthieu Foutel a obtenu 44,80% des suffrages. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Saint-Jacques-sur-Darnétal, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité si large représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.