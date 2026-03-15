Résultat municipale 2026 à Saint-Jacques-sur-Darnétal (76160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jacques-sur-Darnétal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jacques-sur-Darnétal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacques-sur-Darnétal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric DELAUNAY
Frédéric DELAUNAY (19 élus) POURSUIVONS LA DYNAMIQUE, CONSTRUISONS L'AVENIR 		944 59,15%
  • Frédéric DELAUNAY
  • Claudine BRUNEL
  • Jean DEMBOWIAK
  • Malika DRANGUET
  • Matthieu PIED
  • Fabienne HEBERT
  • Emmanuel DECLERCK
  • Florence HACHÉ
  • Jérôme DÉPARDÉ
  • Sandrine HAQUET COQUEREL
  • Frédéric ELBAZ
  • Caroline JACQ
  • Paul TESSIER
  • Sandra POTTIER
  • Raynald VALOGNES
  • Sylvie RATIEUVILLE
  • Gilles AMPTIL
  • Annick BENSLIMAN
  • Franck PAGE
Matthieu FOUTEL
Matthieu FOUTEL (3 élus) SAINT-JACQUES ENSEMBLE 		401 25,13%
  • Matthieu FOUTEL
  • Charlène MAILLARD
  • Alexandre LEVASSEUR
Patrick DELARCHE
Patrick DELARCHE (1 élu) "Saint-Jacques c'est vous" 		251 15,73%
  • Patrick DELARCHE
Participation au scrutin Saint-Jacques-sur-Darnétal
Taux de participation 71,15%
Taux d'abstention 28,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 1 615

Source : ministère de l’Intérieur

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