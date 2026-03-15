Résultat municipale 2026 à Saint-Jacut-les-Pins (56220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jacut-les-Pins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jacut-les-Pins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jacut-les-Pins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie BOUCHON
Sophie BOUCHON (15 élus) Saint-Jacut-les-Pins 2026, tous concernés 		500 53,65%
  • Sophie BOUCHON
  • Franck MÉTAYER
  • Béatrice STÉVANT
  • Olivier CARPENTIER
  • Nathalie HALLIER
  • Romain ALAGNA
  • Marie-Ange HERGAUX-PARÉ
  • Gilles MAÏENZA
  • Adeline BOUREUX
  • David BOURDON
  • Laure LE LOSTEC
  • Pierre-Jacques BLANCHARD
  • Marie-Thérèse LAURENT
  • Xavier GUILLOTIN
  • Marie-Élisabeth PRÉVERT
Christophe ROYER
Christophe ROYER (4 élus) Bien vivre à Saint-Jacut 		432 46,35%
  • Christophe ROYER
  • Carole AMAND
  • Patrick HERVIEUX
  • Lorraine MATHIEU
Participation au scrutin Saint-Jacut-les-Pins
Taux de participation 68,93%
Taux d'abstention 31,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 974

Source : ministère de l’Intérieur

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