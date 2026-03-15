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19:18 - Élections municipales à Saint-Jacut-les-Pins : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Saint-Jacut-les-Pins, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 869 logements pour 1 733 habitants, la densité de la commune est de 76 hab par km². L'existence de 80 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (76,29%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 41,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 685,98 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, Saint-Jacut-les-Pins incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Saint-Jacut-les-Pins ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté à la dernière municipale à Saint-Jacut-les-Pins en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 22,33% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 43,03% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 15,79% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Jacut-les-Pins comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 34,16% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 32,95% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 35,61% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Jacut-les-Pins En ce jour de municipales 2026 à Saint-Jacut-les-Pins, la participation sera particulièrement scrutée. Pour rappel, la participation s'élevait à 68,02 % lors des municipales de 2020 (une affluence particulièrement forte) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du Covid. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part attiré les électeurs, avec 80,73 % de participation dans la ville (19,27 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 56,41 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,28 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 53,67 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une localité assez participative par rapport au reste du pays.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Saint-Jacut-les-Pins ? Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Saint-Jacut-les-Pins avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (34,16%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 20,52% des suffrages. Paul Molac (Régionaliste) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Jacut-les-Pins quelques semaines plus tard avec 34,51%. Katel Le Cuillier (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 32,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Paul Molac culminant à 64,39% des votes sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Saint-Jacut-les-Pins : regard sur les résultats clés de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Jacut-les-Pins choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 32,70% des voix, devant Marine Le Pen qui obtenait 22,33%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,97% pour Emmanuel Macron, contre 43,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Jacut-les-Pins soutenaient en priorité Paul Molac (Régionaliste) avec 30,85% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Paul Molac virant de nouveau en tête avec 65,67% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Jacut-les-Pins À Saint-Jacut-les-Pins, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par foyer s'est établi à 505 € en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 421 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 34,51 % en 2024 (contre près de 16,69 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une augmentation de 1,2 point en quatre ans. Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 23 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des 206 870 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,29 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saint-Jacut-les-Pins Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Jacut-les-Pins ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Didier Guillotin a imposé son rythme avec 52,57% des voix. À ses trousses, Christophe Royer a rassemblé 386 bulletins valides (47,42%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Didier Guillotin a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Jacut-les-Pins, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche pour contester cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.