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19:19 - Élections à Saint-Jean-Brévelay : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Saint-Jean-Brévelay, les élections s'achèvent. Avec ses 2 860 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 164 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,13%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,00% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,90%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 066 euros/mois. À Saint-Jean-Brévelay, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Le RN en position de force à Saint-Jean-Brévelay avant la municipale 2026 Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Saint-Jean-Brévelay il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 31,48% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 48,64% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 23,40% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Jean-Brévelay comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 38,24% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 40,93% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 47,47% lors du vote final.

16:58 - Saint-Jean-Brévelay : 57,80 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 42,20 % à Saint-Jean-Brévelay lors du dernier scrutin municipal, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 21,95 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,25 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,89 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,72 % d'abstention. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Saint-Jean-Brévelay comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Au soir de la municipale 2026, ce facteur pèsera quoi qu'il en soit irrémédiablement sur les résultats de Saint-Jean-Brévelay.

15:59 - Comment Saint-Jean-Brévelay a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Antoine Oliviero (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Saint-Jean-Brévelay en juin 2024 avec 40,93%. Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 27,91%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 52,53%. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Saint-Jean-Brévelay s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,24%), challengée par Valérie Hayer (18,36%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,91%). La préférence des électeurs de Saint-Jean-Brévelay a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Saint-Jean-Brévelay affichait un équilibre complexe il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Jean-Brévelay comme une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jean-Brévelay tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 30,03%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,36% pour Emmanuel Macron, contre 48,64% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Jean-Brévelay portaient leur choix sur Nicole Le Peih (Ensemble !) avec 30,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicole Le Peih virant de nouveau en tête avec 56,62% des voix.

12:58 - Les contribuables de Saint-Jean-Brévelay voteront-ils sur les impôts ? En matière d'impôts locaux à Saint-Jean-Brévelay, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 745 euros en 2024 (dernières données en date) contre 712 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 32,57 % en 2024 (contre environ 17,31 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 23 300 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 444 900 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,17 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Saint-Jean-Brévelay À Saint-Jean-Brévelay, les résultats des municipales précédentes ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour, Guénaël Robin a distancé ses concurrents en recueillant 712 bulletins (59,08%). Deuxième, Jean-Pierre Le Pouëzard a engrangé 493 bulletins valides (40,91%). Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Jean-Brévelay, ce décor pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.