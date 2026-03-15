Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-Brévelay (56660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-Brévelay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-Brévelay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-Brévelay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guénaël ROBIN
Guénaël ROBIN (20 élus) EN AVANT SAINT JEAN 		1 016 70,07%
  • Guénaël ROBIN
  • Viviane OLIVEUX
  • Christophe DANO
  • Gisèle HAYS
  • Alain HIVERT
  • Viriginie HARDY
  • Yann LE BRETON
  • Jocelyne PELTIER
  • Mathieu BOUBLI
  • Jennifer BATARD
  • Stéphane VAUZELLE
  • Delphine GUILLO
  • Yoann BRIEN
  • Julie GOFFINET
  • Eric NOUAILLE
  • Marie PATARIN
  • Dylan MOREAU
  • Christine BUTTIGIEG
  • Dimitry LAGLAYSE
  • Astou NDIAYE
Jean-Pierre LE POUËZARD
Jean-Pierre LE POUËZARD (3 élus) Saint Jean Brévelay, s'unir pour agir 		434 29,93%
  • Jean-Pierre LE POUËZARD
  • Gaëlle THEBAULD
  • Jean-François LE BADEZET
Participation au scrutin Saint-Jean-Brévelay
Taux de participation 64,03%
Taux d'abstention 35,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 1 511

Source : ministère de l’Intérieur

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