Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac (33127) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Jean-d'Illac, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Edouard QUINTANO CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT JEAN D'ILLAC
|1 723
|46,92%
|Virginie GANDRAND VIVRE SAINT-JEAN-D'ILLAC
|1 666
|45,37%
|Jean-Marc MEYRE Nous aimons vivre à Saint-Jean d'Illac
|283
|7,71%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-d'Illac Partiels *
|Taux de participation
|61,10%
|Taux d'abstention
|38,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|3 759
* Résultats partiels sur 88% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Jean-d'Illac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edouard QUINTANO (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT JEAN D'ILLAC
|1 708
|40,34%
|Virginie GANDRAND (Ballotage) VIVRE SAINT-JEAN-D'ILLAC
|1 302
|30,75%
|Jean-Marc MEYRE (Ballotage) Nous aimons vivre à Saint-Jean d'Illac
|1 224
|28,91%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-d'Illac
|Taux de participation
|62,19%
|Taux d'abstention
|37,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|4 342
Election municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Jean-d'Illac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-d'Illac.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-d'Illac
18:38 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Jean-d'Illac
L'orientation des électeurs de Saint-Jean-d'Illac a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer. Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Jean-d'Illac s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,61%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,61%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,12%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Jean-d'Illac avaient ensuite propulsé aux avants-postes Eric Poulliat (Majorité présidentielle) avec 34,04% au premier tour, devant Jimmy Bourlieux (Rassemblement National) avec 33,98%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jimmy Bourlieux (Rassemblement National) jusqu'au sommet avec 35,88%.
15:57 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Saint-Jean-d'Illac
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Saint-Jean-d'Illac. À l'occasion du premier passage aux urnes, Edouard Quintano (Divers gauche) a surclassé ses concurrents en obtenant 1 289 bulletins (41,64%). À sa poursuite, Patrick Babayou (Divers) a rassemblé 26,33% des bulletins valides. Une différence substantielle. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Edouard Quintano l'a finalement emporté avec 1 613 bulletins (48,84%), face à Patrick Babayou rassemblant 976 votants (29,55%) et Hervé Seyve réunissant 713 votants (21,59%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute tiré parti des voix des listes éliminées, récupérant 324 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les électeurs de Saint-Jean-d'Illac départagent 3 listes
Comme le précisent les candidatures pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le verdict se joue donc ce dimanche entre Virginie Gandrand et sa liste "Vivre Saint-Jean-D'illac", Edouard Quintano et sa liste "Continuons Ensemble Pour Saint Jean D'illac" et Jean-Marc Meyre, à la tête de "Nous Aimons Vivre À Saint-Jean D'illac". À 18 heures, les 9 bureaux de vote de Saint-Jean-d'Illac ferment leurs portes pour le dépouillement.
11:59 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Saint-Jean-d'Illac pour les élections
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Jean-d'Illac dimanche dernier, le scrutin a mobilisé 62,19 % des électeurs sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Edouard Quintano (Divers gauche) qui a pris l'avantage en récoltant 40,34 % des voix. À sa suite, Virginie Gandrand (Divers droite) s'est classée deuxième avec 30,75 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Edouard Quintano a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a marqué un léger repli de 1 point depuis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marc Meyre (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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