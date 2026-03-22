Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac (33127) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Jean-d'Illac, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Edouard QUINTANO
Edouard QUINTANO CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT JEAN D'ILLAC 		1 723 46,92%
Virginie GANDRAND
Virginie GANDRAND VIVRE SAINT-JEAN-D'ILLAC 		1 666 45,37%
Jean-Marc MEYRE
Jean-Marc MEYRE Nous aimons vivre à Saint-Jean d'Illac 		283 7,71%
Participation au scrutin Saint-Jean-d'Illac Partiels *
Taux de participation 61,10%
Taux d'abstention 38,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 3 759

* Résultats partiels sur 88% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Jean-d'Illac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard QUINTANO
Edouard QUINTANO (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT JEAN D'ILLAC 		1 708 40,34%
Virginie GANDRAND
Virginie GANDRAND (Ballotage) VIVRE SAINT-JEAN-D'ILLAC 		1 302 30,75%
Jean-Marc MEYRE
Jean-Marc MEYRE (Ballotage) Nous aimons vivre à Saint-Jean d'Illac 		1 224 28,91%
Participation au scrutin Saint-Jean-d'Illac
Taux de participation 62,19%
Taux d'abstention 37,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 4 342

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