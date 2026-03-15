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19:17 - Saint-Jean-d'Illac : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Saint-Jean-d'Illac émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 24,19% de cadres supérieurs pour 9 702 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 033 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 061 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 200 personnes (2,06%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Dans cette diversité sociale, 48,94% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 820,13 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Jean-d'Illac, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs de Saint-Jean-d'Illac séduits par le RN ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Saint-Jean-d'Illac il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 21,00% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 36,71% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 19,95% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Jean-d'Illac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 31,61% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 33,98% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 35,88% lors du vote définitif, actant la victoire pour Marie Recalde.

16:58 - Quelle abstention attendre à Saint-Jean-d'Illac aux municipales ? Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Saint-Jean-d'Illac sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 52,53 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un score dans la norme alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé beaucoup d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 18,93 % dans la ville (participation de 81,07 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 45,39 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 26,88 %, contre 50,59 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Saint-Jean-d'Illac Lors des européennes, le podium à Saint-Jean-d'Illac s'était dessiné autour de Jordan Bardella (31,61%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,61%) et Raphaël Glucksmann (15,12%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Jean-d'Illac avaient ensuite placé en tête Eric Poulliat (Majorité présidentielle) avec 34,04% au premier tour, devant Jimmy Bourlieux (Rassemblement National) avec 33,98%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jimmy Bourlieux (Rassemblement National), avec 35,88%. La situation politique de Saint-Jean-d'Illac a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saint-Jean-d'Illac ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Jean-d'Illac accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 34,22%, devançant ainsi Marine Le Pen avec 21,00%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Jean-d'Illac, les électeurs accordaient 63,29% pour Emmanuel Macron, contre 36,71% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Jean-d'Illac soutenaient en priorité Eric Poulliat (Ensemble !) avec 36,38% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,18% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Jean-d'Illac une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Jean-d'Illac À Saint-Jean-d'Illac, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,74 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 64 100 euros, loin des 2,23261 millions d'euros (2 232 610 € très exactement) récoltés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Jean-d'Illac est passé à 46,81 % en 2024 (contre 25,85 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Jean-d'Illac a atteint 1 178 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 082 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste Divers gauche en tête à Saint-Jean-d'Illac lors de la dernière élection municipale Les résultats des municipales précédentes à Saint-Jean-d'Illac se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Edouard Quintano (Divers gauche) a décroché la pole position avec 1 289 suffrages (41,64%). Deuxième, Patrick Babayou (Divers) a engrangé 815 suffrages en sa faveur (26,33%). Le trio de tête a été complété par Hervé Seyve (Divers droite), glanant 778 électeurs (25,13%). Une marge considérable. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Edouard Quintano l'a finalement emporté avec 48,84% des suffrages, face à Patrick Babayou qui a obtenu 29,55% des électeurs et Hervé Seyve obtenant 21,59% des votes. La supériorité de la liste 'Illacalternative 2020' s'est renforcée pour déboucher sur un succès écrasant. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers gauche a probablement tiré parti des voix des listes éliminées, ajoutant 324 voix supplémentaires entre les deux tours.