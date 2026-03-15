Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac (33127) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-d'Illac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-d'Illac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-d'Illac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Edouard QUINTANO
Edouard QUINTANO CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT JEAN D'ILLAC 		1 708 40,34%
Virginie GANDRAND
Virginie GANDRAND VIVRE SAINT-JEAN-D'ILLAC 		1 302 30,75%
Jean-Marc MEYRE
Jean-Marc MEYRE Nous aimons vivre à Saint-Jean d'Illac 		1 224 28,91%
Participation au scrutin Saint-Jean-d'Illac
Taux de participation 62,19%
Taux d'abstention 37,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 4 342

Source : ministère de l’Intérieur

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