Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Boiseau (44640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Boiseau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-Boiseau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Boiseau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François BLANCHARD
François BLANCHARD (24 élus) SAINT JEAN DE BOISEAU CITOYENNE ET SOLIDAIRE 		1 500 64,94%
  • François BLANCHARD
  • Delphine CELLIER GOUAR
  • Yoann CHAGNAUD
  • Peggy RAGEAUD
  • Jérôme BLIGUET
  • Christine SINQUIN
  • Mohamed ALI
  • Marion PINEAU
  • Pierre GRESSANT
  • Marion SAJOUS
  • Alexandre JOYAU
  • Patricia SÉJOURNÉ
  • Alexandre GILSON
  • Nelly RUIZ
  • Jean-Jacques DESOUCHES
  • Maryline PERROT
  • Tim DAHAN
  • Claire IMBERT
  • Fabien DENOU
  • Anastasia ESCHEVINS
  • Jean-Pierre LÉCHEVIN
  • Noëlla VIAUX
  • Daniel FOUCHER
  • Maud PANNEKEET
Gildas LE MEILLAT
Gildas LE MEILLAT (5 élus) Demain se dessine aujourd'hui 		810 35,06%
  • Gildas LE MEILLAT
  • Hélène MACON
  • Vincent LE LOUËT
  • Nadia AUDUREAU
  • Laurent GAILLET
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Boiseau
Taux de participation 56,00%
Taux d'abstention 44,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 7,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 2 562

Source : ministère de l’Intérieur

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