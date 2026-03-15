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19:18 - Analyse socio-économique de Saint-Jean-de-Boiseau : perspectives électorales À Saint-Jean-de-Boiseau, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Dans la commune, 20,82% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,60% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 532 euros/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 3292 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,33%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,05%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,05%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Jean-de-Boiseau, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Saint-Jean-de-Boiseau aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Saint-Jean-de-Boiseau il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,29% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 33,10% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 13,97% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Jean-de-Boiseau comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,57% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 26,57% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 30,55% lors du vote final.

16:58 - À Saint-Jean-de-Boiseau, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 57,02 % à Saint-Jean-de-Boiseau lors du dernier scrutin local, une proportion assez classique, le coronavirus ayant lourdement pesé sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 20,69 % dans la ville (participation de 79,31 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 45,09 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,26 %, contre 49,42 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Saint-Jean-de-Boiseau comme une localité moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. Au soir de ces municipales, cet élément pèsera en définitive définitivement sur les résultats de Saint-Jean-de-Boiseau.

15:59 - Saint-Jean-de-Boiseau : retour sur le vote de l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Saint-Jean-de-Boiseau a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,57%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Jean-de-Boiseau plébiscitaient ensuite Hélène Macon (Union de la gauche) avec 43,41% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-Michel Brard (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 69,45% des suffrages exprimés.

14:57 - À Saint-Jean-de-Boiseau, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Jean-de-Boiseau plébiscitaient Hélène Macon (Nupes) avec 45,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,56%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jean-de-Boiseau quelques semaines plus tôt voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 28,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,77%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,90% pour Emmanuel Macron, contre 33,10% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Fiscalité à Saint-Jean-de-Boiseau : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Alors que les impôts locaux ont reculé à Saint-Jean-de-Boiseau depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,75 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 19 570 €, marquant une forte baisse face aux 1 100 760 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Jean-de-Boiseau s'est établi à 44,51 % en 2024 (contre 27,80 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Jean-de-Boiseau a atteint 671 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 705 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Solidarite Developpement Citoyennete" majoritaire à Saint-Jean-de-Boiseau Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Jean-de-Boiseau ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Pascal Pras (Union de la gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 962 voix (53,41%). À ses trousses, Frédéric L'honore (Ecologiste) a rassemblé 839 bulletins valides (46,58%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Union de la gauche a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Jean-de-Boiseau, cet équilibre pose les bases. Pour les opposants, faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.