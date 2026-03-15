Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Jean-de-Braye sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-Braye.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Braye
13:46 - La mairie a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Saint-Jean-de-Braye ?
Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Jean-de-Braye entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,78 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 228 210 €, contre quelque 5,15702 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Jean-de-Braye est passé à un peu plus de 49,72 % en 2024 (contre 28,16 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Jean-de-Braye a atteint environ 1 233 euros en 2024 contre 1 152 euros en début de mandat.
11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Saint-Jean-de-Braye
À Saint-Jean-de-Braye, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Vanessa Slimani (Divers gauche) a décroché la première place en obtenant 2 302 soutiens (54,60%). Sur la seconde marche, Jean-Emmanuel Renelier (Divers droite) a obtenu 23,81% des voix. Jean-Noël Robin (Divers) suivait, s'adjugeant 21,58% des électeurs. Cette victoire sans appel de la candidate Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Braye, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Bureaux de vote à Saint-Jean-de-Braye : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Saint-Jean-de-Braye sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Saint-Jean-de-Braye. Les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Jean-de-Braye sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Saint-Jean-de-Braye dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye
|Tête de listeListe
|
Cédric Gourin
Liste divers droite
ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE SAINT-JEAN DE BRAYE
|
|
Vanessa Slimani
Liste d'union à gauche
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, VIVANTE ET SOLIDAIRE
|
|
Jean-Emmanuel Renelier
Liste divers droite
AIMONS SAINT-JEAN-DE-BRAYE
|
|
Johann Lauthier
Liste Divers
VIVRE SAINT JEAN DE BRAYE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vanessa Slimani (28 élus) St jean de braye audacieuse et solidaire
|2 302
|54,60%
|
|Jean-Emmanuel Renelier (4 élus) Aimons saint-jean-de-braye
|1 004
|23,81%
|
|Jean-Noël Robin (3 élus) Avec vous preparons demain
|910
|21,58%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Braye
|Taux de participation
|33,98%
|Taux d'abstention
|66,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 400
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Thiberge (26 élus) Donnons un coeur, un avenir à saint-jean de braye
|3 937
|56,86%
|
|Michel Delporte (7 élus) Saint jean de braye passionnément
|2 986
|43,13%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Braye
|Taux de participation
|56,96%
|Taux d'abstention
|43,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,77%
|Nombre de votants
|7 270
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