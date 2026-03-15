Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye

Tête de listeListe
Cédric Gourin
Cédric Gourin Liste divers droite
ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE SAINT-JEAN DE BRAYE
  • Cédric Gourin
  • Cathy Montassier
  • Jean-Noël Robin
  • Célia Berger
  • Claude Mignon
  • Nicole Gauducheau
  • Thomas Litière
  • Pénélope Fantino
  • Pierre Rousseau
  • Alexandra Galeotti
  • Sébastien Trannoy
  • Brigitte Teulat
  • Jérôme Moreau
  • Véronique Martin
  • Daniel Gavache
  • Maryline Gabelle
  • Anthony de Faveri
  • Laurence Morin-Blanluet
  • Denis Met
  • Aurélie Da Mota
  • Patrice Argenti
  • Julie Robin
  • Gérard Cottigny
  • Leïla Boulegroune
  • Jack Couvret
  • Charlotte Jutteau
  • Michel Gohon
  • Florence Baroth
  • Mohammed El Hamdaoui
  • Delphine Bretonnet
  • Daniel Schoeffre
  • Marie-Christine Lopez
  • Grégoire Mallein
  • Myriam Raimbault
  • Quentin de Pélichy
  • Claudine Boucher
  • Jean-Claude Mallard
Vanessa Slimani
Vanessa Slimani Liste d'union à gauche
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, VIVANTE ET SOLIDAIRE
  • Vanessa Slimani
  • Romain Mercier
  • Véronique Bury-Dagot
  • Franck Fradin
  • Lydie Périn
  • Hyacinthe Bazoungoula
  • Florence Moreau
  • Christophe Lavialle
  • Adeline Moriconi
  • Patrick Lalande
  • Laëtitia Lecomte
  • Cédric Fichon
  • Carine Biot
  • Christophe Sizaret
  • Noémie Briand
  • Pierre-Cécil Ruffiot-Monnier
  • Laurence Lemay
  • Timothé Lucius
  • Danielle Garnier-Brousseau
  • Benjamin Santucci
  • Yola Page
  • Maxime Villoing
  • Virginie Deplanque
  • Alain Poulet
  • Adeline Leonce
  • Denis Rojo
  • Céline Roussillat
  • Bertrand Gourmaud
  • Claudine Gueuret
  • Benjamin Marin
  • Valérie Raboutet
  • Raymond Nolbas
  • Annie Desroches
  • Gabin Desbrée
  • Laurence Gaillard
  • Laurent Cousin
  • Delphine Desmarecaux
Jean-Emmanuel Renelier
Jean-Emmanuel Renelier Liste divers droite
AIMONS SAINT-JEAN-DE-BRAYE
  • Jean-Emmanuel Renelier
  • Marie-Christine Fiault
  • Jean-François Verhulst
  • Corinne Venet
  • Murat Yilmazgiller
  • Annie Germain
  • Philippe Ragey
  • Éléonore Lafond
  • Romain Houdas
  • Sophie Descreux
  • Lionel Rauturier
  • Cécile Biais
  • Jean de Stampa
  • Nadège Lachassagne
  • Thomas Raymondaud
  • Michèle Balegel
  • Philippe Brossier
  • Christelle Renelier
  • Christian Lesauvage
  • Jade Roumieu
  • Bernard de Castelbajac
  • Virginie Chompret
  • Jérémy Schwartz
  • Mireille Babel
  • Hervé Baudoin
  • Clémencia Faure
  • Eric Mascarenhas
  • Claudette Tabellion
  • Gilles Pourrain
  • Angélique Chevallereau
  • Hubert Rousselot
  • Gisèle Brisson
  • Laurent Delaplace
  • Khadija Kamal
  • Christophe Deham
  • Michelle Gibault
  • Thierry Prioux
Johann Lauthier
Johann Lauthier Liste Divers
VIVRE SAINT JEAN DE BRAYE 2026
  • Johann Lauthier
  • Karine Prigent
  • Saad Ouarab
  • Carole Janin
  • Bernard Descreux
  • Ingrid Lamy
  • Stéphane Lendom
  • Angéline Komen
  • Dimitri Thibault
  • Patricia Ricard
  • Pascal Javoy
  • Laure Mercier
  • Guy Bachelier
  • Manon Garcia
  • Allal Rahbi
  • Anaïs Boyer
  • Nicolas Goyer
  • Sophie Maillou
  • Florian Dianakwa
  • Karine Bleau
  • Richard Séga
  • Mélanie Brimboeuf
  • Mathieu Jeronimo
  • Sandy Vendet
  • Sylvain Moreau
  • Sylvie Lauthier
  • Patrice Oliveira Marques
  • Valyrie Egny
  • Pascal Remy
  • Sabah Ould-Babaali
  • Frédéric Lavigne
  • Laure Courteix
  • Quentin Suard
  • Lucy Dorguin
  • Noël Liotard
  • Nathalie Bertin
  • Brice Fotot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa Slimani
Vanessa Slimani (28 élus) St jean de braye audacieuse et solidaire 		2 302 54,60%
  • Vanessa Slimani
  • Olivier De La Fournière
  • Claudine Gueuret
  • Franck Fradin
  • Brigitte Jallet
  • Christophe Lavialle
  • Catherine Girard
  • Frédéric Chéneau
  • Véronique Bury-Dagot
  • Patrick Lalande
  • Colette Martin-Chabbert
  • Hyacinthe Bazoungoula
  • Véronique Fenninger-Trolonge
  • Maxime Villoing
  • Sylvie Démarest
  • Christophe Sizaret
  • Corinne Lesaine
  • Blaise Kamendje-Tchokobou
  • Anne-Marie Acquart
  • Romain Mercier
  • Céline Roussillat
  • Pierre-Cécil Ruffiot-Monnier
  • Ghislaine Hurot
  • Jaouad Bouayadine
  • Léa Aubourg-Devergne
  • Jean-Claude Marinault
  • Florence Moreau
  • Timothé Lucius
Jean-Emmanuel Renelier
Jean-Emmanuel Renelier (4 élus) Aimons saint-jean-de-braye 		1 004 23,81%
  • Jean-Emmanuel Renelier
  • Nadine Tisserand
  • Pascal Javoy
  • Karine Prigent
Jean-Noël Robin
Jean-Noël Robin (3 élus) Avec vous preparons demain 		910 21,58%
  • Jean-Noël Robin
  • Christine Bouret
  • Philippe Ragey
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Braye
Taux de participation 33,98%
Taux d'abstention 66,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 400

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Thiberge
David Thiberge (26 élus) Donnons un coeur, un avenir à saint-jean de braye 		3 937 56,86%
  • David Thiberge
  • Colette Ponthonne
  • Bruno Malinverno
  • Colette Martin-Chabbert
  • Christophe Lavialle
  • Vanessa Baudat-Slimani
  • Olivier De La Fournière
  • Brigitte Jallet
  • Robert Miras-Calvo
  • Marie-Josèphe Perdereau
  • Franck Fradin
  • Ghislaine Hurot
  • Frédéric Chéneau
  • Claudine Gueuret
  • Patrick Lalande
  • Véronique Blanchet
  • Gislain Guinet
  • Hélène Lailheugue
  • Pierre-Cécil Ruffiot-Monnier
  • Fabienne François
  • Georges Pereira
  • Nelly Hanne
  • Jaouad Bouayadine
  • Catherine Girard
  • Hyacinthe Bazoungoula
  • Cyrille Boité
Michel Delporte
Michel Delporte (7 élus) Saint jean de braye passionnément 		2 986 43,13%
  • Michel Delporte
  • Florence Dulong
  • Jean-Claude Mallard
  • Nadine Tisserand
  • Sébastien Breuillé
  • Chantal Gauthier
  • Patrick Alcaniz
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Braye
Taux de participation 56,96%
Taux d'abstention 43,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,77%
Nombre de votants 7 270

Villes voisines de Saint-Jean-de-Braye

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