Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Jean-de-Braye sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-Braye.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Braye
11:52 - Cédric Gourin, Vanessa Slimani et Johann Lauthier forment le trio de tête à Saint-Jean-de-Braye
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Jean-de-Braye dimanche dernier, le scrutin a vu 50,09 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Cédric Gourin (Divers droite) qui a pris la pole position avec 42,15 % des votes. Ensuite, Vanessa Slimani (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 31,71 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Johann Lauthier s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Emmanuel Renelier, portant la nuance Divers droite, a obtenu 10,24 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jean-de-Braye
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jean-de-Braye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cédric Gourin
Liste divers droite
ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE SAINT-JEAN DE BRAYE
|
|
Vanessa Slimani
Liste d'union à gauche
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, VIVANTE ET SOLIDAIRE
|
|
Johann Lauthier
Liste Divers
VIVRE SAINT JEAN DE BRAYE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric GOURIN (Ballotage) ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE SAINT-JEAN DE BRAYE
|2 886
|42,15%
|Vanessa SLIMANI (Ballotage) SAINT-JEAN-DE-BRAYE, VIVANTE ET SOLIDAIRE
|2 171
|31,71%
|Johann LAUTHIER (Ballotage) VIVRE SAINT JEAN DE BRAYE 2026
|1 089
|15,90%
|Jean-Emmanuel RENELIER (Ballotage) AIMONS SAINT-JEAN-DE-BRAYE
|701
|10,24%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Braye
|Taux de participation
|50,09%
|Taux d'abstention
|49,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|7 040
Source : ministère de l’Intérieur
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