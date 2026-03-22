Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jean-de-Braye

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jean-de-Braye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cédric Gourin
Cédric Gourin Liste divers droite
ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE SAINT-JEAN DE BRAYE
  • Cédric Gourin
  • Cathy Montassier
  • Jean-Noël Robin
  • Célia Berger
  • Claude Mignon
  • Nicole Gauducheau
  • Thomas Litière
  • Pénélope Fantino
  • Pierre Rousseau
  • Alexandra Galeotti
  • Sébastien Trannoy
  • Brigitte Teulat
  • Jérôme Moreau
  • Véronique Martin
  • Daniel Gavache
  • Maryline Gabelle
  • Anthony de Faveri
  • Laurence Morin-Blanluet
  • Denis Met
  • Aurélie Da Mota
  • Patrice Argenti
  • Julie Robin
  • Gérard Cottigny
  • Leïla Boulegroune
  • Jack Couvret
  • Charlotte Jutteau
  • Michel Gohon
  • Florence Baroth
  • Mohammed El Hamdaoui
  • Delphine Bretonnet
  • Daniel Schoeffre
  • Marie-Christine Lopez
  • Grégoire Mallein
  • Myriam Raimbault
  • Quentin de Pélichy
  • Claudine Boucher
  • Jean-Claude Mallard
Vanessa Slimani
Vanessa Slimani Liste d'union à gauche
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, VIVANTE ET SOLIDAIRE
  • Vanessa Slimani
  • Romain Mercier
  • Véronique Bury-Dagot
  • Franck Fradin
  • Lydie Périn
  • Hyacinthe Bazoungoula
  • Florence Moreau
  • Christophe Lavialle
  • Adeline Moriconi
  • Patrick Lalande
  • Laëtitia Lecomte
  • Cédric Fichon
  • Carine Biot
  • Christophe Sizaret
  • Noémie Briand
  • Pierre-Cécil Ruffiot-Monnier
  • Laurence Lemay
  • Timothé Lucius
  • Danielle Garnier-Brousseau
  • Benjamin Santucci
  • Yola Page
  • Maxime Villoing
  • Virginie Deplanque
  • Alain Poulet
  • Adeline Leonce
  • Denis Rojo
  • Céline Roussillat
  • Bertrand Gourmaud
  • Claudine Gueuret
  • Benjamin Marin
  • Valérie Raboutet
  • Raymond Nolbas
  • Annie Desroches
  • Gabin Desbrée
  • Laurence Gaillard
  • Laurent Cousin
  • Delphine Desmarecaux
Johann Lauthier
Johann Lauthier Liste Divers
VIVRE SAINT JEAN DE BRAYE 2026
  • Johann Lauthier
  • Karine Prigent
  • Saad Ouarab
  • Carole Janin
  • Bernard Descreux
  • Ingrid Lamy
  • Stéphane Lendom
  • Angéline Komen
  • Dimitri Thibault
  • Patricia Ricard
  • Pascal Javoy
  • Laure Mercier
  • Guy Bachelier
  • Manon Garcia
  • Allal Rahbi
  • Anaïs Boyer
  • Nicolas Goyer
  • Sophie Maillou
  • Florian Dianakwa
  • Karine Bleau
  • Richard Séga
  • Mélanie Brimboeuf
  • Mathieu Jeronimo
  • Sandy Vendet
  • Sylvain Moreau
  • Sylvie Lauthier
  • Patrice Oliveira Marques
  • Valyrie Egny
  • Pascal Remy
  • Sabah Ould-Babaali
  • Frédéric Lavigne
  • Laure Courteix
  • Quentin Suard
  • Lucy Dorguin
  • Noël Liotard
  • Nathalie Bertin
  • Brice Fotot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric GOURIN
Cédric GOURIN (Ballotage) ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE SAINT-JEAN DE BRAYE 		2 886 42,15%
Vanessa SLIMANI
Vanessa SLIMANI (Ballotage) SAINT-JEAN-DE-BRAYE, VIVANTE ET SOLIDAIRE 		2 171 31,71%
Johann LAUTHIER
Johann LAUTHIER (Ballotage) VIVRE SAINT JEAN DE BRAYE 2026 		1 089 15,90%
Jean-Emmanuel RENELIER
Jean-Emmanuel RENELIER (Ballotage) AIMONS SAINT-JEAN-DE-BRAYE 		701 10,24%
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Braye
Taux de participation 50,09%
Taux d'abstention 49,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 7 040

Source : ministère de l’Intérieur

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