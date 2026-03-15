Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye (45800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Saint-Jean-de-Braye. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Jean-de-Braye, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Braye [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Cédric GOURIN
Cédric GOURIN ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE SAINT-JEAN DE BRAYE 		2 511 42,42%
Vanessa SLIMANI
Vanessa SLIMANI SAINT-JEAN-DE-BRAYE, VIVANTE ET SOLIDAIRE 		1 870 31,59%
Johann LAUTHIER
Johann LAUTHIER VIVRE SAINT JEAN DE BRAYE 2026 		936 15,81%
Jean-Emmanuel RENELIER
Jean-Emmanuel RENELIER AIMONS SAINT-JEAN-DE-BRAYE 		602 10,17%
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Braye Partiels *
Taux de participation 49,35%
Taux d'abstention 50,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 6 077

* Résultats partiels sur 87% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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