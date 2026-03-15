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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Jean-de-Braye En pleine campagne électorale municipale, Saint-Jean-de-Braye se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 22 088 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 159 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 40% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,73% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 2 504 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 15,40%, Saint-Jean-de-Braye est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,37%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 168 euros/an. À Saint-Jean-de-Braye, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Les électeurs de Saint-Jean-de-Braye de plus en plus tentés par le RN Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Saint-Jean-de-Braye en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,06% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,49% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 16,84% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Jean-de-Braye comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,73% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 27,52% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 31,96% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Jean-de-Braye au crible En 2020, la participation à Saint-Jean-de-Braye était évaluée à 33,98 % lors du premier tour, un chiffre assez faible. C'étaient 4 400 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 73,56 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 46,64 % au premier tour en 2022 à 65,30 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 50,11 % (51,49 % au national). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité en retrait des urnes par rapport aux moyennes françaises. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Saint-Jean-de-Braye sera en définitive essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Saint-Jean-de-Braye classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors des dernières élections européennes, le podium à Saint-Jean-de-Braye s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,73%), talonnée par Valérie Hayer (16,79%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,21%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Jean-de-Braye accordaient leurs suffrages à Christophe Lavialle (Union de la gauche) avec 34,70% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Richard Ramos (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 68,04%. La physionomie politique de Saint-Jean-de-Braye a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Saint-Jean-de-Braye : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jean-de-Braye voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 30,01% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,51% pour Emmanuel Macron, contre 33,49% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Jean-de-Braye plébiscitaient Richard Ramos (Ensemble !) avec 31,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,99%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Jean-de-Braye une place forte du courant central.

12:58 - La mairie a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Saint-Jean-de-Braye ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Jean-de-Braye entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,78 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 228 210 €, contre quelque 5,15702 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Jean-de-Braye est passé à un peu plus de 49,72 % en 2024 (contre 28,16 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Jean-de-Braye a atteint environ 1 233 euros en 2024 contre 1 152 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Saint-Jean-de-Braye À Saint-Jean-de-Braye, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Vanessa Slimani (Divers gauche) a décroché la première place en obtenant 2 302 soutiens (54,60%). Sur la seconde marche, Jean-Emmanuel Renelier (Divers droite) a obtenu 23,81% des voix. Jean-Noël Robin (Divers) suivait, s'adjugeant 21,58% des électeurs. Cette victoire sans appel de la candidate Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Braye, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire écrasante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.