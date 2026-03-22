Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles (34270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-Cuculles, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent CHALENGEAS (12 élus) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
|202
|52,88%
|
|Claude BELMONTE (3 élus) UNIS POUR CUCULLES
|180
|47,12%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Cuculles
|Taux de participation
|86,38%
|Taux d'abstention
|13,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Nombre de votants
|387
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Jean-de-Cuculles - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent CHALENGEAS (Ballotage) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
|134
|35,54%
|Claude BELMONTE (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE RURALITÉ AUTENTICITÉ MODERNITÉ
|99
|26,26%
|Simon BULTÉ (Ballotage) Saint-Jean-de-Cuculles,naturellement ensemble
|86
|22,81%
|Luce ARNAUD (Ballotage) ENSEMBLE VIVONS CUCULLES
|58
|15,38%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Cuculles
|Taux de participation
|85,71%
|Taux d'abstention
|14,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|384
Election municipale 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Jean-de-Cuculles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-Cuculles.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles
18:34 - Saint-Jean-de-Cuculles : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Les législatives à Saint-Jean-de-Cuculles de juin 2024, plaçaient Manon Bouquin (Rassemblement National) aux avants-postes avec 37,30% au premier tour, devant Jean-François Eliaou (Majorité présidentielle) avec 35,11%. C'est néanmoins Sébastien Rome (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,77% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes en amont, le résultat à Saint-Jean-de-Cuculles s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (26,90%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,55%) et Raphaël Glucksmann (16,55%). La préférence des électeurs de Saint-Jean-de-Cuculles a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Saint-Jean-de-Cuculles
À Saint-Jean-de-Cuculles, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures à titre individuel et non de listes, laissant aux électeurs la possibilité de retenir plusieurs noms. 11 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Grégoire Dejardin a remporté la manche avec 197 suffrages (96,09%). Juste derrière, Jérôme Saint Georges Chaumet a rassemblé 197 votes (96,09%). La troisième place est revenue à Paul Esteve, obtenant 96,09% des bulletins. Les deux premiers candidats se tenaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration très particulière. Il faut néanmoins rappeler que le scrutin individuel n'est plus applicable dans le pays.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Saint-Jean-de-Cuculles pour le 2e tour ?
Le duel oppose donc ce dimanche Laurent Chalengeas et Claude Belmonte, d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine la liste des candidats au deuxième tour. À noter que Simon Bulté, en position de se maintenir grâce à son score du premier tour, est absent. Luce Arnaud a pour sa part opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Le bureau de vote de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles sera accessible jusqu'à 18 heures pour permettre aux votants de prendre une décision.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Saint-Jean-de-Cuculles pour ce 2e tour des municipales ?
Laurent Chalengeas a remporté le premier volet des municipales 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles il y a une semaine, avec 35,54 % des bulletins valides. À sa suite, Claude Belmonte s'est classé deuxième avec 26,26 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 22,81 %, Simon Bulté s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Luce Arnaud a obtenu 15,38 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Saint-Jean-de-Cuculles, le vote a enregistré un taux d'abstention de 14,29 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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