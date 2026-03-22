Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles (34270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-Cuculles, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Cuculles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CHALENGEAS
Laurent CHALENGEAS (12 élus) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		202 52,88%
  • Laurent CHALENGEAS
  • Magali ROSSETTO
  • Patrice SOULIER
  • Isabelle LLADOS
  • Jean-Luc LEQUIEN
  • Natacha BOULLÉE
  • Jean-Jacques KERGOAT
  • Alexandra FIGLIOLINI
  • Paul COUDRAY
  • Maëlle HAMON
  • Vincent ROSSETTO
  • Emeline GUYONDET
Claude BELMONTE
Claude BELMONTE (3 élus) UNIS POUR CUCULLES 		180 47,12%
  • Claude BELMONTE
  • Luce ARNAUD
  • Simon BULTÉ
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Cuculles
Taux de participation 86,38%
Taux d'abstention 13,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 387

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Jean-de-Cuculles - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CHALENGEAS
Laurent CHALENGEAS (Ballotage) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		134 35,54%
Claude BELMONTE
Claude BELMONTE (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE RURALITÉ AUTENTICITÉ MODERNITÉ 		99 26,26%
Simon BULTÉ
Simon BULTÉ (Ballotage) Saint-Jean-de-Cuculles,naturellement ensemble 		86 22,81%
Luce ARNAUD
Luce ARNAUD (Ballotage) ENSEMBLE VIVONS CUCULLES 		58 15,38%
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Cuculles
Taux de participation 85,71%
Taux d'abstention 14,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 384

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