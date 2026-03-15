Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Galaure (26240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Galaure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-Galaure, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Galaure [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier ALTMANN
Olivier ALTMANN (16 élus) Partageons l'avenir 		411 63,33%
  • Olivier ALTMANN
  • Marjorie RAMENATTE
  • Dominique GOETHALS
  • Aline VAREILLE
  • Gilles PEILLON
  • Paulette HUYGHE
  • Haja RANAIVOARIFENINA
  • Stéphanie BONNET
  • Fabien COTTE
  • Marielle FRANÇON
  • Florian BONNETON
  • Clara BERNARD
  • Eric ZIMNY
  • Wendy COSTET
  • Marin SAUVAJON
  • Michele IZIER-BLANC
Laurence PEREZ
Laurence PEREZ (3 élus) SAINT-JEAN DE GALAURE, AU COEUR DE NOS VILLAGES 		238 36,67%
  • Laurence PEREZ
  • Florian ROUCHIER
  • Florence MILHÈS
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Galaure
Taux de participation 72,65%
Taux d'abstention 27,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 672

Source : ministère de l’Intérieur

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