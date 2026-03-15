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19:17 - Saint-Jean-de-Galaure et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Saint-Jean-de-Galaure, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 561 logements pour 1 258 habitants, la densité de la ville est de 95 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 74 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 663 foyers fiscaux. Dans la localité, 22,02% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,39% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,53% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 518,34 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Saint-Jean-de-Galaure, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Saint-Jean-de-Galaure : des élections marquées par la poussée RN Le parti nationaliste n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Saint-Jean-de-Galaure il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 25,85% des votes lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 51,49% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 14,93% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Jean-de-Galaure comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,01% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,05% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 42,35% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Thibaut Monnier.

16:58 - Saint-Jean-de-Galaure : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, l'abstention atteignait 51,61 % à Saint-Jean-de-Galaure lors du dernier scrutin municipal (une proportion assez classique) alors que l'épidémie de Covid-19 semait le doute sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention se fixer à 17,35 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente en comparaison des échéances locales, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche d'enseignements. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 41,62 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 25,40 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 36,78 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. En parallèle de cette élection municipale de 2026, cette donnée pèsera en conséquence irrémédiablement sur les résultats de Saint-Jean-de-Galaure.

15:59 - Saint-Jean-de-Galaure classée à droite lors des derniers scrutins Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Saint-Jean-de-Galaure avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,01%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 16,80% des voix. Thibaut Monnier (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Saint-Jean-de-Galaure près d'un mois plus tard avec 38,05%. Isabelle Pagani (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 27,52%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thibaut Monnier culminant à 42,35% des votes sur place. La préférence des électeurs de Saint-Jean-de-Galaure a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Saint-Jean-de-Galaure lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Jean-de-Galaure plébiscitaient Pierre Jouvet (Nupes) avec 39,29% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,35% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jean-de-Galaure qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 25,85% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,73%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Jean-de-Galaure, les électeurs accordaient 51,49% pour Marine Le Pen, contre 48,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Jean-de-Galaure une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est en hausse à Saint-Jean-de-Galaure Pour ce qui concerne les contributions locales à Saint-Jean-de-Galaure, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 589 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 494 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 30,03 % en 2024 (contre environ 15,41 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 6 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 88 940 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 10,54 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Jean-de-Galaure À Saint-Jean-de-Galaure, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Denis Courmont a remporté les meilleurs résultats avec 230 bulletins (95,83%), devançant Philippe Rignol qui a rassemblé 95,41% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Galaure, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration très singulière. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.