Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle : les infos en direct
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- Résultat municipale 2020 Saint-Jean-de-la-Ruelle
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Jean-de-la-Ruelle sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle
13:46 - Saint-Jean-de-la-Ruelle : les impôts s'invitent dans la campagne
À Saint-Jean-de-la-Ruelle, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,97 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 142 410 € la même année. Un montant loin des 3 761 540 € engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Jean-de-la-Ruelle est passé à un peu plus de 51,27 % en 2024 (contre 32,71 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Jean-de-la-Ruelle a représenté 1 216 € en 2024 (contre 1 118 € en 2020).
11:59 - Le résultat des dernières municipales à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Saint-Jean-de-la-Ruelle peut être édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Christophe Chaillou (Parti socialiste) a décroché la première place en obtenant 71,89% des suffrages. À sa poursuite, Éric Lepêcheur (Divers centre) a engrangé 929 votes (28,10%). Cette victoire au premier tour de Christophe Chaillou a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140) ?
À l’occasion des municipales de 2026, les électeurs de Saint-Jean-de-la-Ruelle devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il est important de souligner que les 13 bureaux de vote de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle ferment à 18 h. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections à Saint-Jean-de-la-Ruelle dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle
|Tête de listeListe
|
Fabien Rivière Da Silva
Liste du Parti socialiste
À VOS CÔTÉS, TOUJOURS ENGAGÉS POUR SAINT JEAN DE LA RUELLE
|
|
Kadéjat Dahou
Liste Divers
SAINT JEAN DE LA RUELLE, DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Chaillou (29 élus) Rassemblés pour saint jean de la ruelle
|2 376
|71,89%
|
|Éric Lepêcheur (4 élus) Le citoyen au coeur de la ville
|929
|28,10%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-la-Ruelle
|Taux de participation
|34,42%
|Taux d'abstention
|65,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 480
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Chaillou (27 élus) En 2014, avec christophe chaillou pour saint jean de la ruelle
|2 857
|56,66%
|
|Antoinette Parayre (3 élus) Au coeur des steoruellans
|1 098
|21,77%
|
|Mireille Endt (2 élus) Nouvelle equipe, nouveau cap
|656
|13,01%
|
|Thierry Berthelemy (1 élu) Résolument à gauche front de gauche pour saint jean de la ruelle avec le pcf
|431
|8,54%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-la-Ruelle
|Taux de participation
|53,37%
|Taux d'abstention
|46,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,86%
|Nombre de votants
|5 356
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