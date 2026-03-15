Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Tête de listeListe
Fabien Rivière Da Silva
Fabien Rivière Da Silva Liste du Parti socialiste
À VOS CÔTÉS, TOUJOURS ENGAGÉS POUR SAINT JEAN DE LA RUELLE
  • Fabien Rivière Da Silva
  • Véronique Desnoues
  • Christophe Chaillou
  • Anne Le Bihan
  • Mathias Thibaudat
  • Olivia Bellizio
  • Thomas Hubert
  • Nathalie Hameau
  • Dodji Gbedahou
  • Françoise Bureau
  • Guillaume Paoli
  • Leïla Parou
  • Karim Lafrayhi
  • Antoinette Parayre
  • Guy Pivain
  • Martine Beranger
  • Aghiles Assam
  • Mickaëla Loquet
  • Franck Pernin
  • Jouan Baroini
  • Nicolas Regnier
  • Marie Gamboni
  • Bruno Lenormand
  • Somia Balla
  • Mimoun Fredi
  • Isabelle Gauthier
  • Emilien Mongas
  • Catherine Bois
  • Prince Maboussou
  • Anaïs Langer
  • François Coûté
  • Jeanne-Marie Leclerc
  • Michel Foucault
  • Marie-Thérèse Dugué
  • Mamadou Diarra
Kadéjat Dahou
Kadéjat Dahou Liste Divers
SAINT JEAN DE LA RUELLE, DEMAIN
  • Kadéjat Dahou
  • Claude Huyghues Des Etages
  • Isabel Vieira
  • Benoît Poulet
  • M'Bène So
  • Tolgan Kuzu
  • Rachida Idious
  • Sébastien Morer
  • Véronique Vergracht
  • Jean-Claude Landry
  • Christelle Languille
  • Eric Jeannet
  • Manel El Bekkaoui
  • Emmanuel Phelisma
  • Melissa Yahmi
  • Patrick Fremont
  • Nezzha Asfouri
  • Mohamed-Amine El Aazaoui
  • Erika Fary
  • Louis Mesure
  • Armine Galstyan
  • Antoine Habarnau
  • Chantal Bottier
  • Laurent Auger
  • Gladys Abenaqui
  • Didier Seguin
  • Danuta Wroblewska
  • Rachid Bouzid
  • Annick Radelet
  • Michel Bigot
  • Sabrina Abid
  • Roger Grelet
  • Nicole Deniau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Chaillou
Christophe Chaillou (29 élus) Rassemblés pour saint jean de la ruelle 		2 376 71,89%
  • Christophe Chaillou
  • Véronique Desnoues
  • Pascal Laval
  • Nathalie Hameau
  • Marceau Villaret
  • Anne Le Bihan
  • Fabien Rivière-Da-Silva
  • Olivia Maigre-Bellizio
  • Eric Lacou
  • Françoise Bureau
  • Claude Rina-Basilio
  • Eva Noguès
  • Karim Lafrayhi
  • Antoinette Parayre
  • Daniel Passegué
  • Esra Cakir
  • Guillaume Paoli
  • Mickaëla Loquet
  • Guy Pivain
  • Sylvie Dange
  • Mamadou Diarra
  • Isabelle Gauthier
  • Thomas Hubert
  • Marie-Louise Gamboni
  • Pierre-Jules Zing Tsala
  • Catherine Bois
  • Claude Amstutz
  • Anne-Marie Moulin
  • Prince Maboussou
Éric Lepêcheur
Éric Lepêcheur (4 élus) Le citoyen au coeur de la ville 		929 28,10%
  • Éric Lepêcheur
  • Kadéjat Dahou
  • Alexandre Dupré
  • Isabelle Ferbus-Lambert
Participation au scrutin Saint-Jean-de-la-Ruelle
Taux de participation 34,42%
Taux d'abstention 65,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 480

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Chaillou
Christophe Chaillou (27 élus) En 2014, avec christophe chaillou pour saint jean de la ruelle 		2 857 56,66%
  • Christophe Chaillou
  • Véronique Desnoues
  • Marceau Villaret
  • Annie Charton
  • Pascal Laval
  • Kadéjat Dahou-Fredi
  • Dominique Serin
  • Marie-Thérèse Dugué
  • Ludovic Deschamps
  • Sylvie Dange
  • Mamadou Diarra
  • Françoise Bureau
  • Norbert De Brézé Du Pégase
  • Isabelle Ferbus Lambert
  • Claude Rina-Basilio
  • Eva Noguès
  • Daniel Passegué
  • Nathalie Hameau
  • Pedro Nieto
  • Danièle Colas
  • Mustapha Khallouk
  • Anne-Marie Moulin
  • Guy Pivain
  • Jeannine Piedallu
  • Pierre-Jules Zing Tsala
  • Mickaëla Loquet
  • Pierre Vassort
Antoinette Parayre
Antoinette Parayre (3 élus) Au coeur des steoruellans 		1 098 21,77%
  • Antoinette Parayre
  • Stéphane Réau
  • Catherine Torres
Mireille Endt
Mireille Endt (2 élus) Nouvelle equipe, nouveau cap 		656 13,01%
  • Mireille Endt
  • Claude Huyghues Des Etages
Thierry Berthelemy
Thierry Berthelemy (1 élu) Résolument à gauche front de gauche pour saint jean de la ruelle avec le pcf 		431 8,54%
  • Thierry Berthelemy
Participation au scrutin Saint-Jean-de-la-Ruelle
Taux de participation 53,37%
Taux d'abstention 46,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,86%
Nombre de votants 5 356

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