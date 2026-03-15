Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-la-Ruelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien RIVIÈRE DA SILVA
Fabien RIVIÈRE DA SILVA (29 élus) À VOS CÔTÉS, TOUJOURS ENGAGÉS POUR SAINT JEAN DE LA RUELLE 		3 101 73,17%
  • Fabien RIVIÈRE DA SILVA
  • Véronique DESNOUES
  • Christophe CHAILLOU
  • Anne LE BIHAN
  • Mathias THIBAUDAT
  • Olivia BELLIZIO
  • Thomas HUBERT
  • Nathalie HAMEAU
  • Dodji GBEDAHOU
  • Françoise BUREAU
  • Guillaume PAOLI
  • Leïla PAROU
  • Karim LAFRAYHI
  • Antoinette PARAYRE
  • Guy PIVAIN
  • Martine BERANGER
  • Aghiles ASSAM
  • Mickaëla LOQUET
  • Franck PERNIN
  • Jouan BAROINI
  • Nicolas REGNIER
  • Marie GAMBONI
  • Bruno LENORMAND
  • Somia BALLA
  • Mimoun FREDI
  • Isabelle GAUTHIER
  • Emilien MONGAS
  • Catherine BOIS
  • Prince MABOUSSOU
Kadéjat DAHOU
Kadéjat DAHOU (4 élus) SAINT JEAN DE LA RUELLE, DEMAIN 		1 137 26,83%
  • Kadéjat DAHOU
  • Claude HUYGHUES DES ETAGES
  • Isabel VIEIRA
  • Benoît POULET
Participation au scrutin Saint-Jean-de-la-Ruelle
Taux de participation 42,78%
Taux d'abstention 57,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 4 463

Source : ministère de l’Intérieur

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