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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Saint-Jean-de-la-Ruelle Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Saint-Jean-de-la-Ruelle se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 608 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 830 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 20,88% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,57% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les 2 713 résidents étrangers, représentant 16,34% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 12,78%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 185 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saint-Jean-de-la-Ruelle, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Quelle influence du RN à Saint-Jean-de-la-Ruelle aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Saint-Jean-de-la-Ruelle il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 19,82% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 35,61% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 18,84% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Jean-de-la-Ruelle comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,35% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 27,00% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 34,69% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 34,42 % à Saint-Jean-de-la-Ruelle aux dernières municipales Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Saint-Jean-de-la-Ruelle sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent que 3 480 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 34,42 % (une mobilisation modeste), de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche largement mobilisé, avec 68,57 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 31,43 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 42,36 % des électeurs (soit environ 4 362 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 58,47 %, bien au-delà des 39,39 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une ville moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises.

15:59 - À Saint-Jean-de-la-Ruelle, les élections de 2024 en faveur de la droite Pour le tour unique des européennes 2024 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, les choix s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,35%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Jean-de-la-Ruelle portaient leur choix sur Emmanuel Duplessy (Union de la gauche) avec 39,31% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Emmanuel Duplessy culminant à 65,31% des voix sur place. L'orientation des électeurs de Saint-Jean-de-la-Ruelle a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Les électeurs de Saint-Jean-de-la-Ruelle avaient clairement opté pour la gauche il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Jean-de-la-Ruelle soutenaient en priorité Emmanuel Duplessy (Nupes) avec 28,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Duplessy virant de nouveau en tête avec 52,03% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jean-de-la-Ruelle qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 30,50% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 27,28%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,39% pour Emmanuel Macron, contre 35,61% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Saint-Jean-de-la-Ruelle : les impôts s'invitent dans la campagne À Saint-Jean-de-la-Ruelle, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 15,97 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 142 410 € la même année. Un montant loin des 3 761 540 € engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Jean-de-la-Ruelle est passé à un peu plus de 51,27 % en 2024 (contre 32,71 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Jean-de-la-Ruelle a représenté 1 216 € en 2024 (contre 1 118 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Saint-Jean-de-la-Ruelle Analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Saint-Jean-de-la-Ruelle peut être édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Christophe Chaillou (Parti socialiste) a décroché la première place en obtenant 71,89% des suffrages. À sa poursuite, Éric Lepêcheur (Divers centre) a engrangé 929 votes (28,10%). Cette victoire au premier tour de Christophe Chaillou a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.