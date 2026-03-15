Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Jean-de-Luz sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-Luz.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Luz
13:46 - À Saint-Jean-de-Luz, le montant des impôts locaux est en hausse
À Saint-Jean-de-Luz, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 1 494 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 047 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 25,44 % en 2024 (contre 11,11 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 4 599 860 € en 2024, en net recul par rapport aux 6,03741 millions d'euros (6 037 410 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 11,57 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Le résultat des dernières municipales à Saint-Jean-de-Luz
Les résultats des précédentes municipales à Saint-Jean-de-Luz ont fourni un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-François Irigoyen (Divers droite) a pris la première place en obtenant 2 686 bulletins (50,54%). Deuxième, Manuel De Lara (Divers centre) a capté 1 267 voix (23,84%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Pascal Lafitte (Régionaliste), rassemblant 23,10% des voix. Cette victoire au premier tour de Jean-François Irigoyen a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Jean-de-Luz, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les 11 bureaux de vote à Saint-Jean-de-Luz ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 à Saint-Jean-de-Luz est affichée plus bas. Sachez également que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Saint-Jean-de-Luz sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Les résultats à Saint-Jean-de-Luz seront visibles ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz
|Tête de listeListe
|
Jacqueline Pierrette Uhart
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Manuel de Lara
Liste divers centre
Manuel de LARA,un nouvel élan,avec vous
|
|
Pascal Lafitte
Liste divers gauche
Donibanen Bizi : Vivre à Saint-Jean-de-Luz
|
|
Jean-François Irigoyen
Liste d'union à droite
SAINT-JEAN PASSIONNEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Irigoyen (25 élus) Saint - jean passionnément
|2 686
|50,54%
|
|Manuel De Lara (4 élus) Un nouvel elan pour st jean de luz
|1 267
|23,84%
|
|Pascal Lafitte (4 élus) Herri berri
|1 228
|23,10%
|
|Jacqueline Uhart Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|133
|2,50%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Luz
|Taux de participation
|49,19%
|Taux d'abstention
|50,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 465
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Peyuco Duhart (26 élus) Une equipe, un projet, une dynamique
|3 695
|54,87%
|
|Pascal Lafitte (4 élus) Herri berri
|1 740
|25,84%
|
|Emile Amaro (3 élus) Vivre à saint jean de luz
|1 298
|19,27%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Luz
|Taux de participation
|64,00%
|Taux d'abstention
|36,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,64%
|Nombre de votants
|6 987
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