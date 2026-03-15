Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz

Tête de listeListe
Jacqueline Pierrette Uhart
Jacqueline Pierrette Uhart Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jacqueline Pierrette Uhart
  • Carlos Ribeiro
  • Carole Zoé Voutaz
  • Jacques Prudent Aquerreta
  • Hélène Igos
  • Salah Badr El Dein
  • Mireille Mora
  • Luca Larrarte
  • Michelle Mbelle
  • Antonin Alban Heurtaut
  • Jessica Karina Reyes Laso
  • Armand Romy Savary Mbelle
  • Gina Urrutia
  • Sami Ghazouane
  • Aurelie-Theresa Leray
  • Christian-Serge Gosse
  • Sandra Aurousseau
  • Bruno Sicherre
  • Marie Ghazouane
  • Philippe Zerrouki
  • Mariana De Jesus Laso Almeida
  • Carlos Jauregui
  • Marie-Joseph Jeanne Passicot
  • David Carricaburu
  • Fréderique Pogeant
  • Jean Claude Bon
  • Maria Yolanda Poza Martin
  • Bruno Raymond Legrand
  • Stéphanie Anais Marie Greif
  • Fredy Antoine Pedros
  • Oceane Seraphine
  • William Louis Joseph Binade
  • Marie Christine Etcheverry
Manuel de Lara
Manuel de Lara Liste divers centre
Manuel de LARA,un nouvel élan,avec vous
  • Manuel de Lara
  • Mirentxu Largounez
  • Jean-Christophe Perardel
  • Ainara Sistiaga
  • Pascal Etcheverria
  • Sandrine Paris
  • Nicolas Charrier
  • Maite Pascale Fructuoso
  • Guillaume Pouchan
  • Nelly Govaert
  • Christophe Normand
  • Emma Boireau
  • Jacques Clément Sellin
  • Maider Sarran
  • Jean Baptiste Voisin
  • Pauline Labeau-Nahël
  • Philippe Lebot
  • Brigitte Riche
  • Patrice Azaïs
  • Isabelle Gindre
  • Emmanuel Dupuy
  • Pascale de Clauzade de Mazieux
  • Frederic Grobost
  • Laurence Vanheuverswyn
  • Jean François Francisco
  • Magali Jeanine France Fournier
  • Romain Robas
  • Claire Pinatel
  • Jean-Paul Laborde
  • Isabelle Tinaud
  • Pampi Bernard
  • Pantxika Hernandorena
  • Yves Philippe Ezponda
Pascal Lafitte
Pascal Lafitte Liste divers gauche
Donibanen Bizi : Vivre à Saint-Jean-de-Luz
  • Pascal Lafitte
  • Mikaela Guiresse Duperou
  • Hugo-Luc Maillos
  • Catherine Arlette Bertrand
  • Pierre-Laurent Vanderplancke
  • Marie Hélène Dupuy-Althabegoity
  • Pierre Koch
  • Stéphanie Grimbert
  • Marc Michel Drosson
  • Maitena Dugau
  • Romuald Saint-Macary
  • Maider Beheran
  • Sébastien Emasabal
  • Elorri Igos
  • Xavier Lacombe
  • Ana Holbrook
  • Peio Etchelecu
  • Haize Goñi
  • Andoni Maury
  • Maitena Massigoge
  • Léo Zozaya
  • Lamia Horchani
  • Manu Irigoyen
  • Iduzki Soubelet Fagaoga
  • Patxi Souvanh Phenglamphanh
  • Carmen Ara-Berasategui
  • Marc-André Gilbert Cheynel
  • Béatrice Elissalde
  • Alain Duclercq
  • Kistiñe Idiartegaray Artola
  • Thomas Etchebarne
  • Yvette Debarbieux
  • Peio Etcheverry-Ainchart
  • Magali Bordas
  • Asier Uribe
Jean-François Irigoyen
Jean-François Irigoyen Liste d'union à droite
SAINT-JEAN PASSIONNEMENT
  • Jean-François Irigoyen
  • Laurence Ledesma
  • Pello Etcheverry
  • Gaëlle Martin
  • Jean-Daniel Badiola
  • Nathalie Morice
  • Eric Soreau
  • Pascale Fossecave
  • Thomas Ruspil
  • Hien Duhart-Gras
  • Guillaume Boivin
  • Charlotte Loubet-Latour
  • Jean Helou
  • Delphine de Torregrosa
  • Patrice Irazoqui
  • Nahia Graciet
  • Jerôme Roteta
  • Marie de Merlis
  • Serge Peyrelongue
  • Monique Labattut
  • Loïc Jouenne
  • Claire Scotcher
  • Philippe Etcheberry
  • Laura Maisonnave
  • Mathis Tenneson
  • Catherine Monin
  • Xabi Dufau
  • Pantxika Tastet
  • Bruno Garraialde
  • Gaxuxa Elhorga-Dargains
  • Guillaume Colas
  • Patricia Arribas-Olano
  • Francis Claverie

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Irigoyen
Jean-François Irigoyen (25 élus) Saint - jean passionnément 		2 686 50,54%
  • Jean-François Irigoyen
  • Nicole Ithurria
  • Pello Etcheverry
  • Patricia Arribas-Olano
  • Jean-Daniel Badiola
  • Pascale Fossecave
  • Eric Soreau
  • Laurence Ledesma
  • Guillaume Colas
  • Nathalie Morice Passicot
  • Manuel Vaquero
  • Christine Duhart
  • Jean-Luc Casteret
  • Sylvie Dargains
  • Thomas Ruspil
  • Charlotte Loubet-Latour
  • Jean-Marc Quijano
  • Christine Gonzalo
  • Benjamin Marcille
  • Delphine De Torregrosa Carpentier
  • Guillaume Boivin
  • Noémie Troubat Dessables
  • Loîc Jouenne
  • Béatrice Chauffard
  • Serge Peyrelongue
Manuel De Lara
Manuel De Lara (4 élus) Un nouvel elan pour st jean de luz 		1 267 23,84%
  • Manuel De Lara
  • Gaëlle Lapix-Ganet
  • Nicolas Charrier
  • Isabelle Tinaud-Nouvian
Pascal Lafitte
Pascal Lafitte (4 élus) Herri berri 		1 228 23,10%
  • Pascal Lafitte
  • Marie Helene Dupuy-Althabegoity
  • Peio Etcheverry-Ainchart
  • Yvette Debarbieux
Jacqueline Uhart
Jacqueline Uhart Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		133 2,50%
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Luz
Taux de participation 49,19%
Taux d'abstention 50,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 465

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Peyuco Duhart
Peyuco Duhart (26 élus) Une equipe, un projet, une dynamique 		3 695 54,87%
  • Peyuco Duhart
  • Nicole Ithurria
  • Jean-François Irigoyen
  • Patricia Arribas-Olano
  • Philippe Juzan
  • Elisabeth Garramendia
  • Jean-Daniel Badiola
  • Nathalie Noël
  • Pello Etcheverry
  • Gaxuxa Elhorga-Dargains
  • Eric Soreau
  • Michèle Lacaze-Etcheverria
  • Manuel De Lara
  • Fabienne Peilleron
  • Stéphane Alvarez
  • Gaëlle Ganet-Lapix
  • Jean-Luc Casteret
  • Nathalie Morice-Passicot
  • Denis Artola
  • Margarett Girard
  • Jean-Marc Quijano
  • Aurore Prieur
  • Thomas Ruspil
  • Valérie Othaburu-Fischer
  • Guillaume Colas
  • Sylvie Dargains
Pascal Lafitte
Pascal Lafitte (4 élus) Herri berri 		1 740 25,84%
  • Pascal Lafitte
  • Lamia Horchani
  • Peio Etcheverry-Ainchart
  • Yvette Debarbieux
Emile Amaro
Emile Amaro (3 élus) Vivre à saint jean de luz 		1 298 19,27%
  • Emile Amaro
  • Charlotte Loubet-Latour
  • Jean-Henri Aguerretche
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Luz
Taux de participation 64,00%
Taux d'abstention 36,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Nombre de votants 6 987

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