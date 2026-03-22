Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Jean-de-Luz sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-Luz.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Luz
11:48 - Les élections ont déjà livré un verdict instructif
Dimanche dernier à Saint-Jean-de-Luz, le vote s'est soldé par une participation de 61,92 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Jean-François Irigoyen (Union de la droite) qui a dominé en rassemblant 47,34 % des bulletins valides. À sa suite, Manuel De Lara (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 26,56 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été maintenue pour Jean-François Irigoyen, mais il a concédé cependant 3 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Pascal Lafitte (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jacqueline Pierrette Uhart, portant la nuance Extrême gauche, a obtenu 2,38 % des suffrages, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jean-de-Luz
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jean-de-Luz a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Manuel de Lara
Liste divers centre
Manuel de LARA,un nouvel élan,avec vous
|
|
Pascal Lafitte
Liste divers gauche
Donibanen Bizi : Vivre à Saint-Jean-de-Luz
|
|
Jean-François Irigoyen
Liste d'union à droite
SAINT-JEAN PASSIONNEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François IRIGOYEN (Ballotage) SAINT-JEAN PASSIONNEMENT
|3 484
|47,34%
|Manuel DE LARA (Ballotage) Manuel de LARA,un nouvel élan,avec vous
|1 955
|26,56%
|Pascal LAFITTE (Ballotage) Donibanen Bizi : Vivre à Saint-Jean-de-Luz
|1 746
|23,72%
|Jacqueline Pierrette UHART LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|175
|2,38%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Luz
|Taux de participation
|61,92%
|Taux d'abstention
|38,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|7 529
Source : ministère de l’Intérieur
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