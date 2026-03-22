Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jean-de-Luz

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jean-de-Luz a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Manuel de Lara
Manuel de Lara Liste divers centre
Manuel de LARA,un nouvel élan,avec vous
  • Manuel de Lara
  • Mirentxu Largounez
  • Jean-Christophe Perardel
  • Ainara Sistiaga
  • Pascal Etcheverria
  • Sandrine Paris
  • Nicolas Charrier
  • Maite Pascale Fructuoso
  • Guillaume Pouchan
  • Nelly Govaert
  • Christophe Normand
  • Emma Boireau
  • Jacques Clément Sellin
  • Maider Sarran
  • Jean Baptiste Voisin
  • Pauline Labeau-Nahël
  • Philippe Lebot
  • Brigitte Riche
  • Patrice Azaïs
  • Isabelle Gindre
  • Emmanuel Dupuy
  • Pascale de Clauzade de Mazieux
  • Frederic Grobost
  • Laurence Vanheuverswyn
  • Jean François Francisco
  • Magali Jeanine France Fournier
  • Romain Robas
  • Claire Pinatel
  • Jean-Paul Laborde
  • Isabelle Tinaud
  • Pampi Bernard
  • Pantxika Hernandorena
  • Yves Philippe Ezponda
Pascal Lafitte
Pascal Lafitte Liste divers gauche
Donibanen Bizi : Vivre à Saint-Jean-de-Luz
  • Pascal Lafitte
  • Mikaela Guiresse Duperou
  • Hugo-Luc Maillos
  • Catherine Arlette Bertrand
  • Pierre-Laurent Vanderplancke
  • Marie Hélène Dupuy-Althabegoity
  • Pierre Koch
  • Stéphanie Grimbert
  • Marc Michel Drosson
  • Maitena Dugau
  • Romuald Saint-Macary
  • Maider Beheran
  • Sébastien Emasabal
  • Elorri Igos
  • Xavier Lacombe
  • Ana Holbrook
  • Peio Etchelecu
  • Haize Goñi
  • Andoni Maury
  • Maitena Massigoge
  • Léo Zozaya
  • Lamia Horchani
  • Manu Irigoyen
  • Iduzki Soubelet Fagaoga
  • Patxi Souvanh Phenglamphanh
  • Carmen Ara-Berasategui
  • Marc-André Gilbert Cheynel
  • Béatrice Elissalde
  • Alain Duclercq
  • Kistiñe Idiartegaray Artola
  • Thomas Etchebarne
  • Yvette Debarbieux
  • Peio Etcheverry-Ainchart
  • Magali Bordas
  • Asier Uribe
Jean-François Irigoyen
Jean-François Irigoyen Liste d'union à droite
SAINT-JEAN PASSIONNEMENT
  • Jean-François Irigoyen
  • Laurence Ledesma
  • Pello Etcheverry
  • Gaëlle Martin
  • Jean-Daniel Badiola
  • Nathalie Morice
  • Eric Soreau
  • Pascale Fossecave
  • Thomas Ruspil
  • Hien Duhart-Gras
  • Guillaume Boivin
  • Charlotte Loubet-Latour
  • Jean Helou
  • Delphine de Torregrosa
  • Patrice Irazoqui
  • Nahia Graciet
  • Jerôme Roteta
  • Marie de Merlis
  • Serge Peyrelongue
  • Monique Labattut
  • Loïc Jouenne
  • Claire Scotcher
  • Philippe Etcheberry
  • Laura Maisonnave
  • Mathis Tenneson
  • Catherine Monin
  • Xabi Dufau
  • Pantxika Tastet
  • Bruno Garraialde
  • Gaxuxa Elhorga-Dargains
  • Guillaume Colas
  • Patricia Arribas-Olano
  • Francis Claverie

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Luz

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François IRIGOYEN
Jean-François IRIGOYEN (Ballotage) SAINT-JEAN PASSIONNEMENT 		3 484 47,34%
Manuel DE LARA
Manuel DE LARA (Ballotage) Manuel de LARA,un nouvel élan,avec vous 		1 955 26,56%
Pascal LAFITTE
Pascal LAFITTE (Ballotage) Donibanen Bizi : Vivre à Saint-Jean-de-Luz 		1 746 23,72%
Jacqueline Pierrette UHART
Jacqueline Pierrette UHART LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		175 2,38%
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Luz
Taux de participation 61,92%
Taux d'abstention 38,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 7 529

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Atlantiques ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Atlantiques. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Jean-de-Luz

En savoir plus sur Saint-Jean-de-Luz