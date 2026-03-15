En direct

19:20 - Saint-Jean-de-Maurienne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des municipales, Saint-Jean-de-Maurienne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 524 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 652 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (68,61%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 927 résidents étrangers, soit 12,32% de la population, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 151 euros par an, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. Ainsi, Saint-Jean-de-Maurienne incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN en posture de force à Saint-Jean-de-Maurienne avant la municipale 2026 Le mouvement nationaliste avait totalisé 14,91% des suffrages lors de l'élection municipale à Saint-Jean-de-Maurienne en 2020. Il n'y a pas eu de second tour, Philippe Rollet étant élu sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 27,95% des suffrages lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,44% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,93% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Jean-de-Maurienne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,85% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,56% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 38,23% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Jean-de-Maurienne au crible La participation s'élevait à 50,09 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Jean-de-Maurienne, un score dans la norme alors qu'à cause du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de rester à la maison. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 72,26 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,02 % des électeurs (soit environ 2 402 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 64,77 %, bien au-delà des 45,75 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville assez peu mobilisée en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Saint-Jean-de-Maurienne sera en définitive primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Saint-Jean-de-Maurienne : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le choc des Européennes de 2024 à Saint-Jean-de-Maurienne avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,85%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 12,35% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Jean-de-Maurienne soutenaient en priorité Emilie Bonnivard (Les Républicains) avec 42,15% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Emilie Bonnivard culminant à 61,77% des votes localement. .

14:57 - Saint-Jean-de-Maurienne : des suffrages très parlants dans les urnes il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jean-de-Maurienne était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 27,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,59%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,56% pour Emmanuel Macron, contre 49,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Jean-de-Maurienne portaient leur choix sur Emilie Bonnivard (LR) avec 43,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 70,94%. Cette physionomie politique de Saint-Jean-de-Maurienne laisse ainsi apparaître une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Le niveau de la pression fiscale est en hausse à Saint-Jean-de-Maurienne Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Jean-de-Maurienne, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 1 125 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 980 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 33,02 % en 2024 (contre 19,61 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 291 710 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 1 587 270 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 15,48 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Jean-de-Maurienne La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Jean-de-Maurienne est très instructive. Au soir du premier tour, Philippe Rollet (Divers) a surclassé ses rivaux en obtenant 1 329 suffrages (56,45%). À ses trousses, Pierre-Marie Charvoz (La République en marche) a engrangé 28,63% des suffrages. La troisième place est revenue à Marie Dauchy (Rassemblement National), rassemblant 14,91% des voix. Cette victoire écrasante de Philippe Rollet a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Maurienne, cet équilibre a forcément orienté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche afin de contester cette domination, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.