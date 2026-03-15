Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Maurienne (73300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Maurienne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-Maurienne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Maurienne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe ROLLET
Philippe ROLLET (23 élus) Saint-Jean-de-Maurienne réunis pour l'avenir 		1 619 59,15%
  • Philippe ROLLET
  • Françoise COSTA
  • Dominique JACON
  • Nathalie VARNIER
  • Christian FRAISSARD
  • Nadine CECILLE
  • Jean-Paul MARGUERON
  • Pascale OUSTRY
  • Mario MANGANO
  • Corinne ROLLIER
  • Daniel DA COSTA
  • Josiane VIGIER
  • Luigi GALLO
  • Clarisse SPAGNOL
  • Eric FAUJOUR
  • Martine ANDREYS
  • René PERETTO
  • Carole DEMATTEIS
  • Marc JEACOMINE
  • Nelly DETRAUX
  • Jean-Marc DUFRENEY
  • Frédérique ROULET
  • Daniel GENERO
Marie DAUCHY
Marie DAUCHY (6 élus) SAINT JEAN AVEC VOUS ! 		1 118 40,85%
  • Marie DAUCHY
  • Noël CARNEC
  • Valérie BOCHET
  • Sylvain LECOMTE
  • Julie VERDUN
  • Patrick PRINCE
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Maurienne
Taux de participation 60,18%
Taux d'abstention 39,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 2 832

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Savoie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Savoie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Jean-de-Maurienne