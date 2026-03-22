Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Monts : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Monts [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Jean-de-Monts sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-Monts.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Monts
11:47 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Saint-Jean-de-Monts il y a une semaine ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Jean-de-Monts, le scrutin a mobilisé 62,81 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Jean-Marc Beyrand (Divers droite) qui s'est arrogé la première place avec 43,82 % des suffrages exprimés. Ensuite, Véronique Launay (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 41,57 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 14,61 %, Thierry Vimal De Fléchac, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jean-de-Monts
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jean-de-Monts a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Launay
Liste divers centre
OSER ENSEMBLE
|
|
Jean-Marc Beyrand
Liste divers droite
ENSEMBLE CREONS L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Monts
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc BEYRAND (Ballotage) ENSEMBLE CREONS L'AVENIR
|2 652
|43,82%
|Véronique LAUNAY (Ballotage) OSER ENSEMBLE
|2 516
|41,57%
|Thierry VIMAL DE FLÉCHAC (Ballotage) UNION POUR LES MONTOIS
|884
|14,61%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Monts
|Taux de participation
|62,81%
|Taux d'abstention
|37,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|6 175
Source : ministère de l’Intérieur
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