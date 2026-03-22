Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Monts : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Jean-de-Monts

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Jean-de-Monts a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Launay
Véronique Launay Liste divers centre
OSER ENSEMBLE
  • Véronique Launay
  • Emmanuel Chartier
  • Céline Vrignaud
  • Alain Rousseau
  • Pascale Charrier
  • Grégory Jolivet
  • Sylvie Perez
  • Bruno Leroy
  • Noémie Charronneau
  • Gérard Milcendeau
  • Christel Lozet
  • Jacky Bethus
  • Murielle Lizé - Michaud
  • Stéphane Barras
  • Edwige Houyelle Leroy
  • Thierry Milcent
  • Anne Milcent
  • Loïc Coudé
  • Valérie Joslain
  • Benoît Palvadeau
  • Nadia Pontoizeau
  • Franck Poquet
  • Brigitte Letertre
  • Jean-Pierre Lagache
  • Christelle Nottin
  • Victor Messana
  • Marie Perray
  • Jacques Pelloquin
  • Marie Bernaben
  • Jean-Luc Générau
Jean-Marc Beyrand
Jean-Marc Beyrand Liste divers droite
ENSEMBLE CREONS L'AVENIR
  • Jean-Marc Beyrand
  • Alexandra Frébault-Blauwart
  • Antoine Josso
  • Amélie Riviere
  • Vincent Horeau
  • Gaëlle Cuciniello
  • Philippe Tougeron
  • Juliette Van Overbeke
  • Yves Mathias
  • Stéphanie Moreau
  • Patrice Leroy
  • Stéphanie Arnaud
  • Pierre-Jean Eveille
  • Pauline Vrignaud
  • Dylan Bonnin
  • Alexandra Bouet-Rochard
  • Dominique Landreau
  • Isabelle Rouchette
  • Didier Turpin
  • Marie-Thérèse Jacquier
  • Jehan Joli
  • Corinne Marie-Louise Turquetil
  • Martial Goyon
  • Claude Damiens
  • Flavien Leroy
  • Catherine Avisse
  • Maxence Peillon
  • Chantal Barbier
  • Pascal Le Gouez
  • Cindy Chavigny
  • Philippe Collot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Monts

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc BEYRAND
Jean-Marc BEYRAND (Ballotage) ENSEMBLE CREONS L'AVENIR 		2 652 43,82%
Véronique LAUNAY
Véronique LAUNAY (Ballotage) OSER ENSEMBLE 		2 516 41,57%
Thierry VIMAL DE FLÉCHAC
Thierry VIMAL DE FLÉCHAC (Ballotage) UNION POUR LES MONTOIS 		884 14,61%
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Monts
Taux de participation 62,81%
Taux d'abstention 37,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 6 175

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vendée ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Vendée. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Jean-de-Monts

En savoir plus sur Saint-Jean-de-Monts