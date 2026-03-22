Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Monts : les résultats du 2e tour

Programme de Véronique Launay à Saint-Jean-de-Monts (OSER ENSEMBLE)

Pôle santé

La création d'un Pôle Santé est une priorité pour l'équipe de Véronique Launay. Ce projet vise à renforcer l'accès aux soins pour les habitants de Saint-Jean-de-Monts. En participant au réseau des Villes-Santé, la commune s'engage à promouvoir le bien-être de ses citoyens.

Entretien et propreté

Un objectif majeur est d'obtenir le label « Ville Propre » à travers des moyens accrus pour l'entretien des espaces publics. Cela inclut des initiatives pour améliorer la propreté et l'esthétique de la commune. L'équipe souhaite ainsi offrir un cadre de vie agréable et accueillant aux Montois.

Brigade de médiateurs

La création d'une brigade de médiateurs est prévue pour renforcer la sécurité et lutter contre les nuisances sonores. Cette initiative vise à améliorer le cadre de vie et à favoriser la tranquillité des habitants. Le développement de la vidéoprotection accompagnera également ces efforts pour une meilleure sécurité publique.

Logement à l'année

La commune s'engage à augmenter la part de logements à l'année pour répondre aux besoins des résidents. Cela inclut la création de logements inclusifs et intergénérationnels, ainsi qu'une résidence pour étudiants et jeunes travailleurs. Ces efforts visent à garantir un habitat adapté et accessible à tous les Montois.