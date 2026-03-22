Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Védas (34430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Védas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-Védas, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Védas [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick HIVIN (23 élus) EN AVANT SAINT JEAN
|1 859
|32,36%
|
|Emmanuelle MYSONA (4 élus) SAINT-JEAN ENSEMBLE
|1 334
|23,22%
|
|Michel MASSON (3 élus) AGIR POUR SAINT JEAN
|1 079
|18,78%
|
|Christophe VAN LEYNSEELE (2 élus) L'UNION POUR SAINT-JEAN-DE-VEDAS
|927
|16,14%
|
|Philippe HIPPERT (1 élu) Le Collectif Védasien
|545
|9,49%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Védas
|Taux de participation
|59,20%
|Taux d'abstention
|40,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|5 895
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Jean-de-Védas - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick HIVIN (Ballotage) EN AVANT SAINT JEAN
|1 134
|20,04%
|Emmanuelle MYSONA (Ballotage) AIMER SAINT-JEAN ENSEMBLE
|907
|16,03%
|Christophe VAN LEYNSEELE (Ballotage) DANS LES PAS DE FRANÇOIS RIO
|797
|14,08%
|Michel MASSON (Ballotage) AGIR POUR SAINT JEAN
|774
|13,68%
|Richard PLAUTIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES VEDASIENS
|744
|13,15%
|Florian DEPRET (Ballotage) POUR SAINT JEAN
|693
|12,25%
|Philippe HIPPERT (Ballotage) Le Collectif Védasien
|612
|10,81%
|Participation au scrutin
|Saint-Jean-de-Védas
|Taux de participation
|58,85%
|Taux d'abstention
|41,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|5 859
Election municipale 2026 à Saint-Jean-de-Védas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Jean-de-Védas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean-de-Védas.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean-de-Védas
18:38 - À Saint-Jean-de-Védas, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Les élections européennes de 2024 à Saint-Jean-de-Védas avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (31,29%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,95% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Jean-de-Védas avaient ensuite placé en tête Josyan Oliva (Union de l'extrême droite) avec 36,65% au premier tour, devant Jean-Louis Roumegas (Union de la gauche) avec 27,29%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-Louis Roumegas (Union de la gauche), avec 50,97%. Le panorama politique de Saint-Jean-de-Védas a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Jean-de-Védas
Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Saint-Jean-de-Védas ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Isabelle Guiraud (Divers centre) a creusé l'écart en rassemblant 39,07% des soutiens. Sur la seconde marche, François Rio (Divers gauche) a rassemblé 38,08% des voix. Avec une marge aussi maigre, la clôture du 2e tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. François Rio l'a finalement emporté avec 1 971 bulletins (45,09%), face à Isabelle Guiraud avec 42,98% des électeurs inscrits et Gerard Théol obtenant 340 votes (7,77%). Confirmant les doutes persistants du premier tour, le scrutin a accouché d'un véritable retournement de situation. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute bénéficié du report de voix des listes éliminées, gagnant 551 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les votants de Saint-Jean-de-Védas doivent trancher entre 5 listes
Comme le montrent les candidatures officielles au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les votants retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Michel Masson sous l'étiquette LDVD, Philippe Hippert sous l'étiquette LVEC, Emmanuelle Mysona (LDIV), la liste de Christophe Van Leynseele (LDIV) et Patrick Hivin sous l'étiquette LDIV. Les 10 bureaux de vote de la ville de Saint-Jean-de-Védas sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de s'exprimer.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier, c'est Patrick Hivin qui a pris la pole position en récoltant 20,04 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Emmanuelle Mysona s'est classée deuxième avec 16,03 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Van Leynseele a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Michel Masson, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 13,68 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Saint-Jean-de-Védas, le vote a enregistré un taux d'abstention de 41,15 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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