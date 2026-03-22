Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-de-Védas (34430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Védas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-de-Védas, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-de-Védas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick HIVIN
Patrick HIVIN (23 élus) EN AVANT SAINT JEAN 		1 859 32,36%
  • Patrick HIVIN
  • Camille ROLLAND
  • Ludovic TREPREAU
  • Géraldine DE ROBERT DE LAFRÉGEYRE
  • Xavier NICOLAS
  • Virginie CAIZERGUES
  • Stéphane DELWASSE
  • Stéphanie BLANCK
  • Thomas COMBRIAT
  • Soraya RAHAL
  • Laurent MILLA
  • Anne DUBUCHE
  • Pierre-Henri DUPREY
  • Valérie SEBBAH
  • Alain ABBOUD
  • Sandra MORCET
  • Alrik NOIROT
  • Jeannine CLERC
  • Sébastien DEPOND
  • Laetitia COHEN GIRARDEAU
  • Christian MERCIER
  • Solène PIACENTINI
  • Rachid MEZIAN
Emmanuelle MYSONA
Emmanuelle MYSONA (4 élus) SAINT-JEAN ENSEMBLE 		1 334 23,22%
  • Emmanuelle MYSONA
  • Richard PLAUTIN
  • Isabelle FASSIO
  • Frédéric GIL
Michel MASSON
Michel MASSON (3 élus) AGIR POUR SAINT JEAN 		1 079 18,78%
  • Michel MASSON
  • Ines CABANES
  • Bruno ALFANO
Christophe VAN LEYNSEELE
Christophe VAN LEYNSEELE (2 élus) L'UNION POUR SAINT-JEAN-DE-VEDAS 		927 16,14%
  • Christophe VAN LEYNSEELE
  • Audrey VEZOLLE
Philippe HIPPERT
Philippe HIPPERT (1 élu) Le Collectif Védasien 		545 9,49%
  • Philippe HIPPERT
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Védas
Taux de participation 59,20%
Taux d'abstention 40,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 5 895

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Hérault. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Jean-de-Védas - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick HIVIN
Patrick HIVIN (Ballotage) EN AVANT SAINT JEAN 		1 134 20,04%
Emmanuelle MYSONA
Emmanuelle MYSONA (Ballotage) AIMER SAINT-JEAN ENSEMBLE 		907 16,03%
Christophe VAN LEYNSEELE
Christophe VAN LEYNSEELE (Ballotage) DANS LES PAS DE FRANÇOIS RIO 		797 14,08%
Michel MASSON
Michel MASSON (Ballotage) AGIR POUR SAINT JEAN 		774 13,68%
Richard PLAUTIN
Richard PLAUTIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES VEDASIENS 		744 13,15%
Florian DEPRET
Florian DEPRET (Ballotage) POUR SAINT JEAN 		693 12,25%
Philippe HIPPERT
Philippe HIPPERT (Ballotage) Le Collectif Védasien 		612 10,81%
Participation au scrutin Saint-Jean-de-Védas
Taux de participation 58,85%
Taux d'abstention 41,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 5 859

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