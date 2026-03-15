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19:17 - Saint-Jean-de-Védas : élections municipales et dynamiques démographiques En marge des élections municipales, Saint-Jean-de-Védas apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 25,82% de cadres supérieurs pour 13 300 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 1 778 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 3 907 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (83,53%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 565 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,60%, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,22%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 758 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Jean-de-Védas, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Saint-Jean-de-Védas Le mouvement lepéniste obtenait 12,52% des bulletins exprimés lors du scrutin municipal à Saint-Jean-de-Védas en 2020. La liste obtenait au second tour 7,77% des bulletins exprimés. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 21,37% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 42,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 21,12% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Jean-de-Védas comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,29% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 36,65% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il achèvera sa course avec 49,03% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 44,28 % à Saint-Jean-de-Védas aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 55,72 % à Saint-Jean-de-Védas lors de la dernière élection du conseil municipal, dans la moyenne nationale alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 17,73 % au premier tour (26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 41,46 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,04 % au premier tour, contre 48,90 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se révèle donc résolument comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces élections municipales 2026, cette donnée à Saint-Jean-de-Védas sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Jean-de-Védas L'orientation des électeurs de Saint-Jean-de-Védas a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Jean-de-Védas avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,29% des inscrits. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Josyan Oliva (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 36,65% au premier tour, devant Jean-Louis Roumegas (Union de la gauche) avec 27,29%. C'est pourtant Jean-Louis Roumegas (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 50,97% des suffrages exprimés.

14:57 - Saint-Jean-de-Védas : regard sur les scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Jean-de-Védas soutenaient en priorité Patricia Miralles (Ensemble !) avec 27,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,60%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Jean-de-Védas plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 26,87% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 21,37%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Jean-de-Védas, les électeurs accordaient 57,07% pour Emmanuel Macron, contre 42,93% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Jean-de-Védas s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Saint-Jean-de-Védas qui aura un impact sur le résultat En termes d'impôts locaux à Saint-Jean-de-Védas, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à 1 615 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 366 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 46,55 % en 2024 (contre 25,10 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 157 000 euros de recettes en 2024, loin des quelque 3,33521 millions d'euros (3 335 210 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,11 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Jean-de-Védas L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Jean-de-Védas est très révélatrice. Au soir du premier scrutin à l'époque, Isabelle Guiraud (Divers centre) a distancé ses adversaires en recueillant 39,07% des voix. Derrière, François Rio (Divers gauche) a recueilli 38,08% des suffrages. Le petit gap entre les candidats promettait un second tour sans certitude. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. François Rio l'a finalement emporté avec 45,09% des suffrages, face à Isabelle Guiraud s'adjugeant 1 879 votants (42,98%) et Gerard Théol réunissant 340 électeurs (7,77%). Longtemps perçu comme outsider, le challenger a su renverser la vapeur, orchestrant un changement de dynamique inattendu. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute bénéficié des voix des listes de gauche sorties au premier tour, engrangeant 551 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Saint-Jean-de-Védas, ce décor pose les bases. La formation rivale se doit impérativement de recueillir davantage de voix ce dimanche soir dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.