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19:17 - Les données démographiques de Saint-Jean-du-Gard révèlent les tendances électorales Dans la ville de Saint-Jean-du-Gard, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 25% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 18,40%. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 854 €/an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (18,53%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,87%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,56%, comme à Saint-Jean-du-Gard, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Saint-Jean-du-Gard Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Saint-Jean-du-Gard en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 20,28% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 38,83% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 14,80% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 39,87% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,03% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,88% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il clôturera le scrutin avec 41,74% lors du vote définitif.

16:58 - À Saint-Jean-du-Gard, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 55,99 % à Saint-Jean-du-Gard lors des municipales de 2020 (un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux) alors que débutait la crise du Covid. De longue date, les municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent en masse, s'agissant de choisir leur maire et leur président. L'élection suprême en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 73,43 % de participation dans la ville (contre une abstention à 26,57 %). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 51,24 % (47,51 % au national), avant de bondir à 68,09 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 54,84 % des électeurs (soit environ 1 161 votants). En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une localité civiquement engagée par rapport au reste de la France. En ce jour d'élection municipale 2026 à Saint-Jean-du-Gard, cette donnée sera quoi qu'il en soit décortiquée.

15:59 - Le vote de Saint-Jean-du-Gard nettement ancré à droite il y a deux ans Le paysage politique de Saint-Jean-du-Gard a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (26,03%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Jean-du-Gard portaient leur choix sur Michel Sala (Union de la gauche) avec 38,17% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Michel Sala culminant à 58,26% des voix dans la commune.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Saint-Jean-du-Gard ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Jean-du-Gard voyait Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 28,73% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,17% pour Emmanuel Macron, contre 38,83% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Jean-du-Gard soutenaient en priorité Michel Sala (Nupes) avec 38,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,13%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Saint-Jean-du-Gard Du côté de la fiscalité de Saint-Jean-du-Gard, le produit fiscal par foyer s'est établi à 996 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 693 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 43,84 % en 2024 (contre environ 19,19 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 267 190 € en 2024, en net recul par rapport aux 605 580 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,23 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Saint-Jean-du-Gard L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Jean-du-Gard est particulièrement éclairante. Dès le premier tour, Michel Ruas a raflé la première place en totalisant 577 suffrages (47,84%). À ses trousses, Jean-Pierre Broquin a rassemblé 33,25% des suffrages. Une troisième force s'est dégagée derrière Jean-François Uski-Billieux, avec 228 bulletins (18,90%). Un delta conséquent. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Michel Ruas l'a finalement emporté avec 54,35% des suffrages, face à Jean-Pierre Broquin s'adjugeant 603 électeurs (45,64%). Jean-Pierre Broquin a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 202 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. La formation minoritaire est sommée de compter davantage de bulletins dès le premier tour aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.