Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-du-Gard (30270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-du-Gard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-du-Gard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-du-Gard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre AIGUILLON
Pierre AIGUILLON (20 élus) AVEC VOUS POUR SAINT JEAN DU GARD 		1 034 73,18%
  • Pierre AIGUILLON
  • Mireille LALLEMAND
  • Cédric ROSSEL
  • Martine COSTE
  • Lionel DUMAS
  • Berthe VALMALLE
  • Michel BRUGUIERE
  • Christine GODENAIRE
  • Sinazou MONE
  • Claude SAUMADE
  • Charly BUSSON
  • Sylvie JULLIAN
  • Anthony Martin BOODT
  • Laurence MINIER
  • Lucas TUFFERY
  • Renée GRAAFLAND
  • Jean-Pierre GREFFEUILLE
  • Audrey GENOLHAC
  • Jérémie LAFONT
  • Corinne ROSSEL MORICE
Nathalie BORREDA
Nathalie BORREDA (3 élus) REVEILLEZ SAINT JEAN 		379 26,82%
  • Nathalie BORREDA
  • Claude PERRIER
  • Elsa MAS
Participation au scrutin Saint-Jean-du-Gard
Taux de participation 66,41%
Taux d'abstention 33,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 1 455

Source : ministère de l’Intérieur

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