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19:17 - Élections municipales à Saint-Jean-du-Pin : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le profil socio-économique de Saint-Jean-du-Pin façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 110 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,50%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,27%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 885 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,08%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,96%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Jean-du-Pin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 14,83% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN à Saint-Jean-du-Pin : quelle place aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière élection municipale à Saint-Jean-du-Pin il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 28,40% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,31% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 24,84% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 52,61% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,58% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,27% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,32% lors du vote final, et un siège remporté par Alexandre Allegret-Pilot.

16:58 - Une abstention de 39,09 % à Saint-Jean-du-Pin aux dernières municipales Il y a six ans à Saint-Jean-du-Pin, le premier round de l'élection municipale avait vu 60,91 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un chiffre exceptionnellement haut alors que l'épidémie de Covid-19 jetait une ombre sur la compétition. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 80,95 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 64,22 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,49 % au premier tour, contre 56,00 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement attachée au vote. En ce jour d'élection municipale à Saint-Jean-du-Pin, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Comment a voté Saint-Jean-du-Pin en 2024 ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saint-Jean-du-Pin, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,58%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Jean-du-Pin avaient ensuite placé en tête Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) avec 41,27% au premier tour, devant Michel Sala (Union de la gauche) avec 29,89%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexandre Allegret-Pilot culminant à 55,32% des votes sur place. L'orientation des électeurs de Saint-Jean-du-Pin a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Saint-Jean-du-Pin il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Jean-du-Pin voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 28,40% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,65%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 51,31% pour Marine Le Pen, contre 48,69% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Jean-du-Pin plébiscitaient Michel Sala (Nupes) avec 31,76% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Marie Launay (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,61% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Le niveau de la fiscalité locale est en hausse à Saint-Jean-du-Pin Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Jean-du-Pin, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 019 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 715 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 45,42 % en 2024 (contre 20,77 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, estimée à environ 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison utile. Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 39 130 € en 2024. Un produit qui est loin des quelque 297 400 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 15,23 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Saint-Jean-du-Pin Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Jean-du-Pin ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Julie Lopez Dubreuil a pris la première place en obtenant 311 voix (43,01%). Dans la position du principal opposant, Philippe Fages a capté 37,62% des bulletins valides. Un écart important. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Julie Lopez Dubreuil l'a finalement emporté avec 49,19% des voix, face à Philippe Fages rassemblant 331 votants (41,01%) et Samuel Bonny réunissant 79 suffrages (9,78%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé., ajoutant 86 voix supplémentaires entre les deux tours.