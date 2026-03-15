Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-du-Pin (30140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-du-Pin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-du-Pin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-du-Pin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie LOPEZ DUBREUIL
Julie LOPEZ DUBREUIL (15 élus) VIVRE SAINT JEAN DU PIN 		470 54,84%
  • Julie LOPEZ DUBREUIL
  • Didier LAURIOL
  • Karine LOPEZ BOULANGER
  • Michaël DANIEL
  • Aurélie BONNET-PIANA
  • Philippe MERLI
  • Céline BORELY
  • Pablo MOTTO-ROS
  • Sandrine DOUAUD
  • Yann FOURNIER
  • Marie-France ROBIN
  • Fabrice BAILLOU
  • Salima BAZIZ
  • Mickaël LEFEBVRE
  • Morgane BLANC
Philippe FAGES
Philippe FAGES (4 élus) ENSEMBLE POUR SAINT JEAN DU PIN 		387 45,16%
  • Philippe FAGES
  • Pierrette MAURINE
  • Bruno BOYER
  • Catherine GRANDJEAN
Participation au scrutin Saint-Jean-du-Pin
Taux de participation 74,92%
Taux d'abstention 25,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 884

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Jean-du-Pin