Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Jean sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Jean.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Jean
13:46 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Jean
Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Saint-Jean, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,48 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 77 240 €, en net recul par rapport aux 1 538 750 € engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Jean atteint désormais 33,02 % en 2024 (contre 14,96 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Jean a représenté environ 899 euros en 2024 (contre 595 € en 2020).
11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Jean : une élection pliée dès le premier round
À Saint-Jean, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale, Bruno Espic (Union de la gauche) a distancé ses rivaux en totalisant 2 234 soutiens (71,23%). Sur la seconde marche, Patrick Durandet (Divers droite) a rassemblé 902 votes (28,76%). Cette victoire sans appel du candidat Union de la gauche a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Jean, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp minoritaire devra soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Saint-Jean
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Saint-Jean sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. À l’occasion des élections municipales de 2026, les votants de Saint-Jean devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Saint-Jean se trouve plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean
|Tête de listeListe
|
Bruno Espic
Liste d'union à gauche
Saint-Jean ma ville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Espic (29 élus) Saint-jean, ma ville
|2 234
|71,23%
|
|Patrick Durandet (4 élus) Aimer saint-jean
|902
|28,76%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean
|Taux de participation
|40,54%
|Taux d'abstention
|59,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 267
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Dominique Vezian (26 élus) Saint-jean avance avec vous
|2 426
|52,93%
|
|Bernard Boulouys (4 élus) Reussir saint-jean ensemble
|1 117
|24,37%
|
|Philippe Ecarot (3 élus) Mieux vivre a saint jean
|1 040
|22,69%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Jean
|Taux de participation
|63,01%
|Taux d'abstention
|36,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,09%
|Nombre de votants
|4 880
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