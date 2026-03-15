Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Jean

Tête de listeListe
Bruno Espic
Bruno Espic Liste d'union à gauche
Saint-Jean ma ville
  • Bruno Espic
  • Céline Moretto
  • Jean-Philippe Frézouls
  • Monique Megemont
  • Philippe Fuseau
  • Cathy Jouvenez
  • Jean-Pierre Peyri
  • Marianne Roques
  • Philippe Bruno
  • Marie-Morgane Porte
  • Philippe Couzi
  • Marie-Sol Boudou
  • Mathieu Gavelle
  • Mélanie Scardiglia
  • Thierry Martinez
  • Séverine Husson
  • Yannick Lacoste
  • Héloïse Langlois
  • Sylvain Baudet
  • Dominique Soulier
  • Guillaume Larlet
  • Patricia Timsit
  • Jules Huzé
  • Isabelle Guedj
  • Yannick Lapèze
  • Megan Quénet Loyd
  • Stéphane Chérigié
  • Aurélie Bernini
  • Guillaume Roussel
  • Annie Raynaud
  • Julien Richard
  • Sandie Vivos
  • Sylvain Bessiere
  • Karine Blanchard-Chataigner
  • Nicolas Touzet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Espic
Bruno Espic (29 élus) Saint-jean, ma ville 		2 234 71,23%
  • Bruno Espic
  • Céline Moretto
  • Yannick Lacoste
  • Chantal Arrault
  • Jean-Philippe Frezouls
  • Monique Megemont
  • Philippe Fuseau
  • Marie-Pierre Cochard
  • Philippe Bruno
  • Cathy Jouvenez
  • Gilles Destigny
  • Marie-Morgane Porte
  • Patrick Baudoin
  • Céline Dilangu
  • Jean-Pierre Peyri
  • Marie-Sol Boudou
  • Philippe Couzi
  • Ekavi Brusetti
  • Nicolas Touzet
  • Isabelle Guedj
  • Guy Garcia
  • Dominique Ritter
  • Eddy Henin
  • Françoise Sourdais
  • Hervé Fonds
  • Isabelle Delis
  • Christophe Delpech
  • Séverine Husson
  • Quentin Usero
Patrick Durandet
Patrick Durandet (4 élus) Aimer saint-jean 		902 28,76%
  • Patrick Durandet
  • Claude Boesch-Biay
  • Bernard Boulouys
  • Marianne Mikhaïloff
Participation au scrutin Saint-Jean
Taux de participation 40,54%
Taux d'abstention 59,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 267

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Dominique Vezian
Marie-Dominique Vezian (26 élus) Saint-jean avance avec vous 		2 426 52,93%
  • Marie-Dominique Vezian
  • Gérard Bapt
  • Céline Moretto
  • Bruno Espic
  • Marie-Christine Picard
  • Michel Frances
  • Patricia Bru
  • Philippe Couzi
  • Chantal Arrault
  • Claude Coureau
  • Thérèse Viu
  • Olivier Escande
  • Hélène Regis
  • Gérard Massat
  • Josiane Latapie
  • Gérard Galonier
  • Emilie Vilette
  • Gilles Destigny
  • Virginie Riello
  • Claude Brana
  • Maguy Grijalvo
  • Gérard Tamalet
  • Nicole Paties Épouse Boudet
  • Paul Dilangu
  • Céline Boulin
  • Guillaume Raysseguier
Bernard Boulouys
Bernard Boulouys (4 élus) Reussir saint-jean ensemble 		1 117 24,37%
  • Bernard Boulouys
  • Christine Le Flahat
  • Jean-Marc Haberard
  • Catherine Flores
Philippe Ecarot
Philippe Ecarot (3 élus) Mieux vivre a saint jean 		1 040 22,69%
  • Philippe Ecarot
  • Marianne Mikhaïloff
  • Patrick Durandet
Participation au scrutin Saint-Jean
Taux de participation 63,01%
Taux d'abstention 36,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,09%
Nombre de votants 4 880

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