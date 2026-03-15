Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire (42155) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise TRAVARD
Françoise TRAVARD (14 élus) PATRIMOINE, MODERNITE, AVENIR, AVANCONS ENSEMBLE 		521 77,19%
  • Françoise TRAVARD
  • Thierry PARDON
  • Violette BRUNET
  • Maurice DORIER
  • Colette MAURY
  • Michel BOURGOIN
  • Jocelyne BAJOREK
  • Bernard CHAT
  • Sandrine DAVID
  • Axel MONCORGER
  • Valerie PERRIER
  • Adrien CASTERAN
  • Dominique NAUMONT
  • Ludovic CEUGNIEZ
Pascal DUPLAY
Pascal DUPLAY (1 élu) UN NOUVEL ELAN 		154 22,81%
  • Pascal DUPLAY
Participation au scrutin Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Taux de participation 73,00%
Taux d'abstention 27,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 703

Source : ministère de l’Intérieur

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