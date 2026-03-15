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19:18 - Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et socio-économique de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 49 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,19%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (82,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 719 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,38%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,13%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,98% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 29,86% des suffrages lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,73% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 23,65% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,26% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 43,51% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 43,13% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : le point sur l'abstention L'absence ou non de votants à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire sera un 'game changer' pour cette élection municipale. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 38,04 % des électeurs, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que le Covid-19 avait fait fuir un grand nombre de votants. Les municipales demeurent en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les Français votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une abstention de 18,44 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 46,27 % en 2022 à seulement 22,27 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 39,18 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se révèle donc résolument comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - Comment a voté Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire lors des dernières élections ? Sandrine Granger (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire après la dissolution de 2024 avec 43,51%. Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 34,09%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains), avec 46,23%. Lors du match européen avant la dissolution, les électeurs de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,26% des bulletins. L'orientation des électeurs de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,86%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,97%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en livrant 51,73% pour Marine Le Pen, contre 48,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire plébiscitaient Antoine Vermorel-Marques (LR) avec 25,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Antoine Vermorel-Marques virant de nouveau en tête avec 66,84% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire révèle ainsi une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ? En matière d'impôts locaux à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 697 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 529 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 32,19 % en 2024 (contre 15,95 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 14 930 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 138 660 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 9,61 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Une victoire nette à la dernière municipale à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire À Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean Smith a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 57,09% des soutiens. Sur la seconde marche, Julien Fragne a capté 242 voix (42,90%). Cette victoire au premier tour de Jean Smith a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Les opposants devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour renverser cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.