Résultat municipale 2026 à Saint-Jean-sur-Vilaine (35220) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Jean-sur-Vilaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Jean-sur-Vilaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Jean-sur-Vilaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe JEULAND
Philippe JEULAND SAINT JEAN ENSEMBLE POUR DEMAIN 		441 63,82%
Marc FAUVEL
Marc FAUVEL AGIR ET POURSUIVRE POUR SAINT JEAN 		250 36,18%
Participation au scrutin Saint-Jean-sur-Vilaine
Taux de participation 68,08%
Taux d'abstention 31,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 706

Source : ministère de l’Intérieur

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