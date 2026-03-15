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19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Jean-sur-Vilaine Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Saint-Jean-sur-Vilaine comme dans toute la France. Avec ses 1 376 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 69 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (90,86%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 31,52% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 30,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 276,98 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Jean-sur-Vilaine, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Jean-sur-Vilaine ? Le parti nationaliste était absent pour la dernière municipale à Saint-Jean-sur-Vilaine en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 19,85% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,20% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 13,63% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Jean-sur-Vilaine comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,80% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,19% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,72% lors du vote final.

16:58 - À Saint-Jean-sur-Vilaine, 37,85 % de participation aux dernières municipales En 2020, la participation à Saint-Jean-sur-Vilaine avait atteint 37,85 % à la fin du premier round, en deçà de la moyenne nationale alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 843 habitants qui ont voté au premier tour, soit 87,36 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 55,86 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 77,70 %, contre seulement 54,58 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays. La mobilisation de l'électorat de Saint-Jean-sur-Vilaine sera en tout cas un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Comment a voté Saint-Jean-sur-Vilaine lors des dernières élections ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Jean-sur-Vilaine portaient leur choix sur Christine Le Nabour (Ensemble !) avec 44,58% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christine Le Nabour culminant à 67,28% des voix localement. À l'occasion du match européen avant la dissolution, les citoyens de Saint-Jean-sur-Vilaine avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,80% des inscrits. La situation politique de Saint-Jean-sur-Vilaine a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - À Saint-Jean-sur-Vilaine, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le centre-droit En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Jean-sur-Vilaine voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 36,78% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 19,85%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en livrant 66,80% pour Emmanuel Macron, contre 33,20% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Jean-sur-Vilaine accordaient leurs suffrages à Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble !) avec 36,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,57%. Cette physionomie politique de Saint-Jean-sur-Vilaine dessine donc une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Jean-sur-Vilaine Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Saint-Jean-sur-Vilaine, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 605 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 503 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 34,04 % en 2024 (contre environ 13,15 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 5 030 € en 2024. Un montant loin des 185 000 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 13,50 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Agissons Pour Saint-Jean" majoritaire à Saint-Jean-sur-Vilaine Comment s'était terminé le précédent scrutin municipal à Saint-Jean-sur-Vilaine ? Sans aucune opposition, la liste menée par Marc Fauvel a logiquement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Jean-sur-Vilaine, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Lors de ces nouvelles élections municipales ce dimanche soir, l'enjeu sera de savoir si une véritable opposition émerge. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.