Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph

Tête de listeListe
Thierry Coler
Thierry Coler Liste divers gauche
AMBITIONS JOSEPHINES
  • Thierry Coler
  • Youli Danglades
  • Patrice Lamotte
  • Lydia Barba
  • Jean-Michel Vulpin
  • Manuella William
  • Michel Matillon
  • Andréa Chantalou
  • Eugène Bornil
  • Lucienne Jean
  • Pierre Faula
  • Olive Dupuy
  • Max Lassy
  • Mirella Charles
  • Samuel Herard
  • Aurélia Crepin
  • Gebert Pierre-Nicolas
  • Sabrina Lecefel
  • François Samathay
  • Marie-Adèle Labejof
  • Olivier Omeill
  • Sandra Jean
  • Michaël Estonat
  • Hélène Courteau
  • Alain Mac
  • Danielle Grutus
  • Jean-Claude Relut
  • Dany Edon
  • Yvan Poulaille
  • Marie-Line Alamelama
  • Robert Edouard
  • Anne-Marie Loredon
  • Valère Jean
Yan Monplaisir
Yan Monplaisir Liste divers droite
ENSEMBLE RÉUSSIR SAINT-JOSEPH
  • Yan Monplaisir
  • Eliane Mievilly
  • Claude Adele
  • Marie Lyne Catherine
  • Laurent Caclin
  • Eliane Legiel
  • Joël Cretinoir
  • Corinne Dubo
  • Raymond Napoly
  • Michèle Lamin
  • Pierre Palix
  • Sandrine Cavalier-Doure
  • Jean-Christophe Roselet
  • Danielle Marliacy
  • Joseph Areto
  • Anne-Caroline Ducados
  • Michel Adelaide
  • Stéphanie Batiza
  • Bertrand Cidolit
  • Josiane Cardou
  • Ruddy Larairie
  • Marielle Mence
  • Johan Theleste
  • Maëllie Parfait
  • Quincy Melinard
  • Lucianne Bellance épouse Costier
  • Lionel Adèle
  • Corrine Bironien
  • Nicolas Bornil
  • Peggy Cramer
  • Laurent Delphin
  • Jocelyne Verin
  • Thierry Ferdinand
Laurent Saint-Honore
Laurent Saint-Honore Liste divers centre
UNE ENERGIE NOUVELLE POUR SAINT-JOSEPH
  • Laurent Saint-Honore
  • Orianne Xavier
  • Tedy Herelle
  • Laurence Sarah Jeanne-Rose
  • Jean-Claude Leonce Giboyau
  • Nadine Yolaine Lamartiniere
  • Remy Jean Athanase
  • Francine Francois
  • Charles Claude Constance
  • Jacqueline Karine Augustine (garcon)
  • Clement Wiltor Lamorandiere
  • Viviane Marguerite Belliard
  • Patrick Jean Bornil
  • Ghislaine Sylvia Civil
  • Renaud Francois Burand-Champion
  • Margaret Romaine Merkiled
  • Kouamé Saint-Paul Koffi
  • Jossia Prisca Gaugirard
  • Dominique Modeste Bertrand
  • Livy Marie-Pierre Anelka
  • Ludovic Pierre Alamelama
  • Yourie Marie-Danielle Rapha
  • Dominique Pattery
  • Cindy Bivard
  • Christian Chenelong
  • Marie-Aline Jeanne Bellance
  • Gerald Ronald Grambert
  • Maryse Nicaise Edon
  • Pierre Gregoire Tavernier
  • Valerie Roy-Camille
  • Daniel Jean-Baptiste Alonzeau
  • Gisele Albert Victoire Compere (laval)
  • Richard Jeanne-Rose

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yan Monplaisir
Yan Monplaisir (27 élus) Ensemble reussir saint joseph 		3 146 60,19%
  • Yan Monplaisir
  • Marie Lyne Bolo Epouse Catherine
  • Claude Adele
  • Eliane Legiel
  • Joël Cretinoir
  • Eliane Mievilly
  • Laurent Caclin
  • Corinne Dubo
  • Raymond Napoly
  • Michèle Lamin
  • Pierre Palix
  • Sylvia Larairie
  • Jean-Christophe Roselet
  • Sandrine Cavalier-Doure
  • Cédric Bernabe
  • Jocelyne Verin Epouse Carin
  • Joseph Areto
  • Marielle Mence
  • Thierry Ferdinand
  • Josiane Anneville-Cardou
  • Laurent Delphin
  • Anne-Caroline Ducados
  • Michel Adelaïde
  • Danielle Marliacy
  • Alain Belliard
  • Marie-Josée Beaujolais
  • Johan Theleste
Laurent Jean Saint-Honore
Laurent Jean Saint-Honore (3 élus) Choisissons d'avancer ensemble 		1 134 21,69%
  • Laurent Jean Saint-Honore
  • Francine Francois
  • Jean-Claude Léonce Giboyau
Camille Alexandre Marlet
Camille Alexandre Marlet (3 élus) L'union pour la reussite de saint-joseph 		946 18,10%
  • Camille Alexandre Marlet
  • Marie Clarisse Ostalie (Morvillier)
  • Daniel Edmond Marlet
Participation au scrutin Saint-Joseph
Taux de participation 44,61%
Taux d'abstention 55,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 396

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yan Monplaisir
Yan Monplaisir Ensemble reussir saint joseph 		1 848 42,90%
Camille Alexandre Marlet
Camille Alexandre Marlet L'union pour la reussite de saint-joseph 		507 11,77%
Laurent Jean Saint-Honore
Laurent Jean Saint-Honore Choisissons d'avancer ensemble 		490 11,37%
Simon Morin
Simon Morin Competence audace performance 212 		401 9,31%
Manuéla Keclard-Mondesir
Manuéla Keclard-Mondesir Lyannaj pou senjozef vanse 		401 9,31%
Thierry Théodores Coler
Thierry Théodores Coler Ensemble avancons 		257 5,96%
Rosalie Brigitte Bardel
Rosalie Brigitte Bardel Assemblee populaire democratique josephine 		214 4,96%
Max Pied
Max Pied Ambition josephine 		126 2,92%
Nausica Niasme
Nausica Niasme Konstrui ansam pou saint-joseph 		63 1,46%
Participation au scrutin Saint-Joseph
Taux de participation 37,06%
Taux d'abstention 62,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 480

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Athanase Jeanne-Rose
Athanase Jeanne-Rose (29 élus) Convergence action performance pour saint-joseph 		3 882 70,31%
  • Athanase Jeanne-Rose
  • Marie-Yolaine Joisin
  • Simon Morin
  • Jeannette Cramer
  • Romuald Jeanne-Rose
  • Arlette Calveyrac
  • Georges Valérie Zaire
  • Agnès Golvat
  • Joseph Christia Couff
  • Manuela Mondesir-Keclard
  • Mathurin Baste
  • Lysiane Marcell Thaly-Pontat
  • Eric Félix Noleo
  • Raymonde Casimi Robar
  • Fred Verin
  • Valentine Belliard
  • Raymond Napoly
  • Marie-Claire Agee
  • Laurent Bolo
  • Jocelyne Marie-Joseph
  • Honoré Solbiac
  • Olive Dupuy
  • Michel Carin
  • Elise Grutus
  • Jean-Marc Courtinard
  • Youli Danglades
  • Adrien Josephine
  • Maryse Perrier
  • Charlery Charlec
Camille Marlet
Camille Marlet (4 élus) L'union pour le changement a saint-joseph 		1 338 24,23%
  • Camille Marlet
  • Marie-Jose Lamin
  • Claude-Henri Petit
  • Therese Arneton
Thierry Coler
Thierry Coler Entente democratique de saint-joseph 		301 5,45%
Participation au scrutin Saint-Joseph
Taux de participation 49,69%
Taux d'abstention 50,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,09%
Nombre de votants 5 817

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