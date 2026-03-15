Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Joseph sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Joseph.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Joseph
13:46 - Évolution de la fiscalité : les données de Saint-Joseph
Alors que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Joseph entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,96 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 409 220 € la même année, contre quelque 2,3367 millions d'euros (2 336 700 € très exactement) enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Joseph atteint désormais un peu plus de 39,40 % en 2024 (contre 19,91 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, qui se situe à près de 40 %. Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Joseph a atteint 559 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 462 € relevés en 2020.
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Joseph
Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Saint-Joseph ? Lors de la première manche électorale, Yan Monplaisir (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 1 848 voix (42,90%). Sur la seconde marche, Camille Alexandre Marlet (Divers) a recueilli 507 votes (11,77%). Laurent Jean Saint-Honore (Divers) suivait, rassemblant 490 voix (11,37%). Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Yan Monplaisir l'a finalement emporté avec 3 146 suffrages (60,19%), face à Laurent Jean Saint-Honore s'adjugeant 1 134 votants (21,69%) et Camille Alexandre Marlet avec 946 votes (18,10%). La mainmise de la liste 'Ensemble reussir saint joseph' s'est accentuée pour déboucher sur une victoire sans bavure et incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, engrangeant 1 298 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Joseph, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Joseph ?
Les municipales offrent la possibilité aux 12 328 électeurs de Saint-Joseph de se prononcer sur les enjeux qui concernent leur territoire. À Saint-Joseph et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Yan Monplaisir (Divers droite), qui a remporté la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Saint-Joseph. Les 14 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Joseph seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour visualiser les résultats à Saint-Joseph, rendez vous ici même à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph
|Tête de listeListe
|
Thierry Coler
Liste divers gauche
AMBITIONS JOSEPHINES
|
|
Yan Monplaisir
Liste divers droite
ENSEMBLE RÉUSSIR SAINT-JOSEPH
|
|
Laurent Saint-Honore
Liste divers centre
UNE ENERGIE NOUVELLE POUR SAINT-JOSEPH
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yan Monplaisir (27 élus) Ensemble reussir saint joseph
|3 146
|60,19%
|
|Laurent Jean Saint-Honore (3 élus) Choisissons d'avancer ensemble
|1 134
|21,69%
|
|Camille Alexandre Marlet (3 élus) L'union pour la reussite de saint-joseph
|946
|18,10%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Joseph
|Taux de participation
|44,61%
|Taux d'abstention
|55,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 396
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yan Monplaisir Ensemble reussir saint joseph
|1 848
|42,90%
|Camille Alexandre Marlet L'union pour la reussite de saint-joseph
|507
|11,77%
|Laurent Jean Saint-Honore Choisissons d'avancer ensemble
|490
|11,37%
|Simon Morin Competence audace performance 212
|401
|9,31%
|Manuéla Keclard-Mondesir Lyannaj pou senjozef vanse
|401
|9,31%
|Thierry Théodores Coler Ensemble avancons
|257
|5,96%
|Rosalie Brigitte Bardel Assemblee populaire democratique josephine
|214
|4,96%
|Max Pied Ambition josephine
|126
|2,92%
|Nausica Niasme Konstrui ansam pou saint-joseph
|63
|1,46%
|Participation au scrutin
|Saint-Joseph
|Taux de participation
|37,06%
|Taux d'abstention
|62,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 480
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Athanase Jeanne-Rose (29 élus) Convergence action performance pour saint-joseph
|3 882
|70,31%
|
|Camille Marlet (4 élus) L'union pour le changement a saint-joseph
|1 338
|24,23%
|
|Thierry Coler Entente democratique de saint-joseph
|301
|5,45%
|Participation au scrutin
|Saint-Joseph
|Taux de participation
|49,69%
|Taux d'abstention
|50,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,09%
|Nombre de votants
|5 817
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