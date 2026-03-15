Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph : les infos en direct

Programme de Thierry Coler à Saint-Joseph (AMBITIONS JOSEPHINES)

Équipe Pluridisciplinaire

À Saint-Joseph, une équipe pluridisciplinaire est proposée, composée de jeunes et de seniors. Cette diversité vise à rassembler toutes les catégories socioprofessionnelles pour mieux répondre aux besoins de la commune. L'engagement et l'implication de cette équipe dans la vie locale sont essentiels pour le développement de la ville.

Respect du Joséphin

Le respect du Joséphin est une priorité, tant dans sa dignité que dans ses attentes quotidiennes. Une vision dynamique et humaine est portée pour améliorer la qualité de vie à Saint-Joseph. Cela inclut une attention particulière aux besoins des citoyens dans toutes les décisions à venir.

Restauration Scolaire

Une nouvelle approche de la restauration scolaire est envisagée, intégrant des produits locaux et sains. Cette initiative vise à soutenir les agriculteurs de Saint-Joseph et à valoriser les ressources locales. L'objectif est de redonner à la commune son statut de grenier de la Martinique.

Activités pour Tous

Le développement d'activités dans les espaces sociaux et éducatifs est prévu, notamment pour les aînés. Des ateliers numériques et des activités artistiques seront proposés pour favoriser l'épanouissement de chaque génération. Cette initiative vise à créer une commune vivante et fière de son identité.