Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Joseph sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Joseph.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Joseph
13:46 - Comment ont évolué les impôts locaux à Saint-Joseph au cours des dernières années ?
Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Joseph, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 603 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 589 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 44,70 % en 2024 (contre 31,76 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 820 940 € en 2024, en net recul par rapport aux 5 414 910 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 20,75 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Municipales 2020 à Saint-Joseph : une élection pliée dès le premier round
Il peut être instructif d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Saint-Joseph. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Patrick Lebreton (Divers gauche) a imposé son rythme en récoltant 65,47% des soutiens. À ses trousses, Louis Jeannot Lebon (Divers) a capté 3 541 suffrages en sa faveur (20,06%). Ce succès d'emblée de Patrick Lebreton a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Joseph, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Joseph ?
En 2026, les citoyens de Saint-Joseph sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Saint-Joseph. Pour voter, les électeurs de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 53 bureaux de vote de Saint-Joseph. Les résultats à Saint-Joseph seront visibles ici à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph
|Tête de listeListe
|
Patrick Lebreton
Liste divers gauche
ENSAMBAVEK POUR SAINT-JO
|
|
Jeannot Lebon
Liste divers droite
UN NOUVO DOMIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Lebreton (33 élus) Saint-joseph uni
|11 552
|65,47%
|
|Louis Jeannot Lebon (4 élus) Ensemble, agissons pour demain
|3 541
|20,06%
|
|Alin Guezello (2 élus) Saint-joseph notre fierte
|2 551
|14,45%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Joseph
|Taux de participation
|59,79%
|Taux d'abstention
|40,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 365
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Lebreton (31 élus) Tous pour saint-joseph
|11 853
|55,45%
|
|Alin Guezello (6 élus) Saint joseph en confiance
|6 373
|29,81%
|
|Harry Malet (2 élus) Rassemblement pour saint-joseph
|2 515
|11,76%
|
|Stéphane Grondin Dit Bone Saint-joseph autrement
|633
|2,96%
|Participation au scrutin
|Saint-Joseph
|Taux de participation
|77,42%
|Taux d'abstention
|22,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,39%
|Nombre de votants
|22 123
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