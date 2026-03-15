Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph

Tête de listeListe
Patrick Lebreton
Patrick Lebreton Liste divers gauche
ENSAMBAVEK POUR SAINT-JO
  • Patrick Lebreton
  • Fiona Benard
  • Sylvain Hoareau
  • Rose Andrée Mussard
  • François Cardin
  • Marie Andrée Lejoyeux
  • David Lebon
  • Stéphanie Leichnig
  • Christian Landry
  • Blanche Reine Javelle
  • Axel Vienne
  • Jocelyne Batifoulier
  • Harry Mussard
  • Colette Damour
  • Henri Claude Huet
  • Lucette Courtois
  • Emile Hoareau
  • Emma Benoiton
  • Harry Claude Morel
  • Marie-Josée Huet
  • Gérald Kerbidi
  • Gilberte Fulbert Gérard
  • Mohamed d'Jaffar M'Ze
  • Mélanie Francomme
  • Jean-Denis Naze
  • Marie Vanessa Robert
  • Clency Audit
  • Vanessa Collet
  • Adrien Lallemand
  • Maria Cadet
  • Laurent Mussard
  • Marilyne Georget
  • Florent Olivar
  • Manuela Mussard
  • Constant Torney
  • Anaïs Vienne
  • Stéphane Lebon
  • Myris Voula
  • Guillaume Lebon
  • Marie Claire Techer
  • Louis Zénon Grondin
Jeannot Lebon
Jeannot Lebon Liste divers droite
UN NOUVO DOMIN
  • Jeannot Lebon
  • Marie France Fontaine
  • Jean-Daniel Collet
  • Lorinne Dijoux
  • Illan Jaouen Galtier
  • Morgane Collet
  • Michaël Bigot
  • Géraldine Francomme
  • Loïc Bois
  • Marie Hélène Gonneau
  • Nicolas Métro
  • Rose Lynda Hoarau
  • Yann-Brice Clerville
  • Emma Schenk
  • Dany Dijoux
  • Jessie Nanette
  • Laurent Francomme
  • Alicia Lebon
  • Richard Pierre Vitry
  • Brigitte K Bidi
  • Marceau Malet
  • Gaëlle Leichnig
  • Bruno Boyer
  • Léanne Fontaine- -Huet
  • Raphaël Galtier
  • Marie Annick Payet
  • Jean Richel Ichane
  • Véronique Morel
  • Jean François Clain
  • Aurélie Mary Lauret
  • Xavier Payet
  • Clairette Fabienne Bénard
  • Jules Olivier Hoarau
  • Céline Marie Fai
  • Alexandre Grondin
  • Marie Florence Clerville
  • Samuel Grondin
  • Nadia Marie-Reine Huet
  • Gérôme Gauguin
  • Marie Patricia Vitry
  • Cédric Cordonin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Lebreton
Patrick Lebreton (33 élus) Saint-joseph uni 		11 552 65,47%
  • Patrick Lebreton
  • Rose-Andrée Mussard
  • Mathieu Huet
  • Marie Andrée Lejoyeux
  • Sylvain Hoareau
  • Emeline K/Bidi
  • David Lebon
  • Stéphanie Leichnig
  • Laurent Mussard
  • Mélanie Francomme
  • Christian Landry
  • Inelda Leveneur-Baussillon
  • Henri Claude Huet
  • Gilberte Fulbert-Gérard
  • Axel Vienne
  • Blanche Reine Javelle
  • Harry Mussard
  • Marie-Josée Huet
  • Harry Claude Morel
  • Lucette Courtois
  • Guy Lebon
  • Jocelyne Batifoulier
  • Clency Audit
  • Manuela Morel
  • Emile Hoareau
  • Maria Cadet
  • Mohamed D'jaffar M'ze
  • Vanessa Collet
  • Jean-Denis Naze
  • Marilyne Georget
  • Gérald Kerbidi
  • Colette Damour
  • Jocelyn Huet
Louis Jeannot Lebon
Louis Jeannot Lebon (4 élus) Ensemble, agissons pour demain 		3 541 20,06%
  • Louis Jeannot Lebon
  • Clairette Fabienne Benard
  • Jean Fred Damour
  • Haïfa Nasser
Alin Guezello
Alin Guezello (2 élus) Saint-joseph notre fierte 		2 551 14,45%
  • Alin Guezello
  • Virginie K/Bidi
Participation au scrutin Saint-Joseph
Taux de participation 59,79%
Taux d'abstention 40,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 365

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Lebreton
Patrick Lebreton (31 élus) Tous pour saint-joseph 		11 853 55,45%
  • Patrick Lebreton
  • Inelda Baussillon
  • Harry Mussard
  • Rose Andrée Mussard
  • Axel Vienne
  • Marilyne Georget
  • Yannis Payet
  • Marie Andrée Lejoyeux
  • Christian Landry
  • Raymonde Vienne
  • Henri-Claude Yebo
  • Blanche Reine Javelle
  • Henri-Claude Huet
  • Gilberte Gerard
  • Harry-Claude Morel
  • Marie-Jo Lebon
  • Jean Daniel Lebon
  • Jocelyne Batifoulier
  • Gérald Kerbidi
  • Corine Etheve
  • Jean Marie Grondin
  • Blanche Lebreton
  • Mohamed D'jaffar M'ze
  • Lucette Courtois
  • Guy Lebon
  • Julie Boyer
  • Jeannick Hoareau
  • Claudette Hoareau
  • Sylvain Hoareau
  • Marie Josée Huet
  • Jean Denis Naze
Alin Guezello
Alin Guezello (6 élus) Saint joseph en confiance 		6 373 29,81%
  • Alin Guezello
  • Priscilla Payet
  • François Riviere
  • Brigitte Francomme
  • Olivier Fontaine
  • Marie Pierre Assati
Harry Malet
Harry Malet (2 élus) Rassemblement pour saint-joseph 		2 515 11,76%
  • Harry Malet
  • Rosemay Guezello
Stéphane Grondin Dit Bone
Stéphane Grondin Dit Bone Saint-joseph autrement 		633 2,96%
Participation au scrutin Saint-Joseph
Taux de participation 77,42%
Taux d'abstention 22,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Nombre de votants 22 123

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