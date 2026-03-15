Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph : les infos en direct

Programme de Jeannot Lebon à Saint-Joseph (UN NOUVO DOMIN)

Engagement citoyen

La liste citoyenne se présente comme une réponse aux attentes des habitants de Saint-Joseph. Elle vise à restaurer des valeurs fondamentales telles que le respect, la justice sociale et la transparence. L'objectif est de redonner aux citoyens le pouvoir de décision et de les impliquer activement dans la vie de leur commune.

Développement local

Le projet met l'accent sur l'amélioration du cadre de vie dans tous les quartiers de Saint-Joseph. Cela inclut des initiatives pour embellir les espaces publics, rénover les infrastructures et créer des équipements de proximité. En soutenant l'économie locale, l'équipe souhaite dynamiser l'activité économique et offrir de vraies perspectives d'avenir aux jeunes.

Solidarité et inclusion

Le programme prévoit des actions concrètes pour renforcer la solidarité au sein de la commune. Cela inclut un soutien accru aux aînés et aux familles en difficulté, ainsi que des initiatives pour lutter contre l'exclusion sociale. L'accent est mis sur la nécessité de protéger les plus vulnérables et de garantir un logement digne pour tous.

Transition écologique

Un engagement fort est pris en faveur de la transition écologique à Saint-Joseph. Le projet inclut des mesures pour améliorer l'environnement et s'adapter aux défis climatiques. Cela passe par la rénovation des bâtiments publics et le développement des transports en commun, ainsi que la création d'espaces pour piétons et vélos.