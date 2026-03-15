En direct

19:21 - Saint-Joseph aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Saint-Joseph, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 20,04%. En outre, le taux de familles propriétaires (58,24%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 319 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4029 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (41,32%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (7,71%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Joseph mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,26% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Saint-Joseph Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Saint-Joseph en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,69% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 64,20% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 6,57% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Joseph comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 17,87% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 7,68% pour le Rassemblement national. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote définitif.

16:58 - Saint-Joseph : 62,94 % d'abstention à la dernière élection municipale Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Joseph, le premier tour de la municipale avait vu 37,06 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. 4 480 votants s'étaient alors manifestés, nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. Les municipales sont pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs votent le plus massivement. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 43,43 %. La participation aux législatives, mesurée quant à elle à 15,41 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 32,68 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 10,27 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où la participation peine à décoller. Le nombre de bulletins dans les urnes de Saint-Joseph sera en tout cas un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Saint-Joseph ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Yan Monplaisir (Divers droite) en tête avec 57,43% au premier tour, devant Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 29,37%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Yan Monplaisir culminant à 61,64% des suffrages exprimés localement. Lors du match européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Saint-Joseph avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 17,87% des inscrits. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Saint-Joseph demeurait à l'époque une zone de flou électoral.

14:57 - Saint-Joseph : rappel des résultats marquants de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Joseph choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 53,27% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 15,07%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 64,20%, contre 35,80% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Saint-Joseph soutenaient en priorité Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 51,16% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Joseph un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les données de Saint-Joseph Alors que les impôts locaux ont augmenté à Saint-Joseph entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,96 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 409 220 € la même année, contre quelque 2,3367 millions d'euros (2 336 700 € très exactement) enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Joseph atteint désormais un peu plus de 39,40 % en 2024 (contre 19,91 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, qui se situe à près de 40 %. Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Joseph a atteint 559 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 462 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Joseph Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Saint-Joseph ? Lors de la première manche électorale, Yan Monplaisir (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 1 848 voix (42,90%). Sur la seconde marche, Camille Alexandre Marlet (Divers) a recueilli 507 votes (11,77%). Laurent Jean Saint-Honore (Divers) suivait, rassemblant 490 voix (11,37%). Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Yan Monplaisir l'a finalement emporté avec 3 146 suffrages (60,19%), face à Laurent Jean Saint-Honore s'adjugeant 1 134 votants (21,69%) et Camille Alexandre Marlet avec 946 votes (18,10%). La mainmise de la liste 'Ensemble reussir saint joseph' s'est accentuée pour déboucher sur une victoire sans bavure et incontestable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, engrangeant 1 298 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Joseph, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.