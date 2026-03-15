Résultat municipale 2026 à Saint-Joseph (97212) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Joseph a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Joseph, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yan MONPLAISIR
Yan MONPLAISIR (27 élus) ENSEMBLE RÉUSSIR SAINT-JOSEPH 		3 431 61,07%
  • Yan MONPLAISIR
  • Eliane MIEVILLY
  • Claude ADELE
  • Marie Lyne CATHERINE
  • Laurent CACLIN
  • Eliane LEGIEL
  • Joël CRETINOIR
  • Corinne DUBO
  • Raymond NAPOLY
  • Michèle LAMIN
  • Pierre PALIX
  • Sandrine CAVALIER-DOURE
  • Jean-Christophe ROSELET
  • Danielle MARLIACY
  • Joseph ARETO
  • Anne-Caroline DUCADOS
  • Michel ADELAIDE
  • Stéphanie BATIZA
  • Bertrand CIDOLIT
  • Josiane CARDOU
  • Ruddy LARAIRIE
  • Marielle MENCE
  • Johan THELESTE
  • Maëllie PARFAIT
  • Quincy MELINARD
  • Lucianne BELLANCE ÉPOUSE COSTIER
  • Lionel ADÈLE
Laurent SAINT-HONORE
Laurent SAINT-HONORE (6 élus) UNE ENERGIE NOUVELLE POUR SAINT-JOSEPH 		1 963 34,94%
  • Laurent SAINT-HONORE
  • Orianne XAVIER
  • Tedy HERELLE
  • Laurence Sarah JEANNE-ROSE
  • Jean-Claude Leonce GIBOYAU
  • Nadine Yolaine LAMARTINIERE
Thierry COLER
Thierry COLER AMBITIONS JOSEPHINES 		224 3,99%
Participation au scrutin Saint-Joseph
Taux de participation 46,94%
Taux d'abstention 53,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 5 843

Source : ministère de l’Intérieur

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