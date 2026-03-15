Résultat municipale 2026 à Saint-Joseph (97480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Joseph a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Joseph, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Joseph [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LEBRETON
Patrick LEBRETON (35 élus) ENSAMBAVEK POUR SAINT-JO 		15 142 78,00%
  • Patrick LEBRETON
  • Fiona BENARD
  • Sylvain HOAREAU
  • Rose Andrée MUSSARD
  • François CARDIN
  • Marie Andrée LEJOYEUX
  • David LEBON
  • Stéphanie LEICHNIG
  • Christian LANDRY
  • Blanche Reine JAVELLE
  • Axel VIENNE
  • Jocelyne BATIFOULIER
  • Harry MUSSARD
  • Colette DAMOUR
  • Henri Claude HUET
  • Lucette COURTOIS
  • Emile HOAREAU
  • Emma BENOITON
  • Harry Claude MOREL
  • Marie-Josée HUET
  • Gérald KERBIDI
  • Gilberte FULBERT GÉRARD
  • Mohamed D'JAFFAR M'ZE
  • Mélanie FRANCOMME
  • Jean-Denis NAZE
  • Marie Vanessa ROBERT
  • Clency AUDIT
  • Vanessa COLLET
  • Adrien LALLEMAND
  • Maria CADET
  • Laurent MUSSARD
  • Marilyne GEORGET
  • Florent OLIVAR
  • Manuela MUSSARD
  • Constant TORNEY
Jeannot LEBON
Jeannot LEBON (4 élus) UN NOUVO DOMIN 		4 272 22,00%
  • Jeannot LEBON
  • Marie France FONTAINE
  • Jean-Daniel COLLET
  • Lorinne DIJOUX
Participation au scrutin Saint-Joseph
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 20 226

Source : ministère de l’Intérieur

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