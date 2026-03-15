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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Joseph Comment la population de Saint-Joseph peut-elle impacter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 218 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 37,67%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 1 953 €/mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,07%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (17,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Joseph mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,48% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Joseph ? Le RN était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Saint-Joseph il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 28,41% des voix lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 69,98% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 11,11% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Joseph comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 30,54% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,60% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,58% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Saint-Joseph avant 2026 Pour ces élections municipales 2026, la mobilisation des votants à Saint-Joseph sera essentielle dans le dénouement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 59,79 % pour le premier tour des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale alors que le pays était affecté par l'épidémie de Covid. La présidentielle de 2022 a par ailleurs affiché une mobilisation comparable, avec un taux de 62,42 %. Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais il est instructif d'étudier la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 40,63 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 55,93 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 38,81 % des électeurs. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se positionne donc résolument comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - À Saint-Joseph, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Joseph avaient poussé aux avant-postes la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 35,25% des votes. Emeline Kbidi (Divers gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Joseph près d'un mois plus tard avec 57,69%. Jonathan Riviere (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 28,60%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Emeline Kbidi culminant à 63,42% des voix sur place. .

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Joseph : les résultats qu'il faut analyser La physionomie politique de Saint-Joseph laisse apparaître une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Joseph choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 45,49% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 28,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,98% pour Marine Le Pen, contre 30,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Joseph soutenaient en priorité Emeline K\/bidi (DVG) avec 63,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 78,50%.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Saint-Joseph au cours des dernières années ? Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Joseph, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 603 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 589 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 44,70 % en 2024 (contre 31,76 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 820 940 € en 2024, en net recul par rapport aux 5 414 910 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 20,75 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Joseph : une élection pliée dès le premier round Il peut être instructif d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Saint-Joseph. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Patrick Lebreton (Divers gauche) a imposé son rythme en récoltant 65,47% des soutiens. À ses trousses, Louis Jeannot Lebon (Divers) a capté 3 541 suffrages en sa faveur (20,06%). Ce succès d'emblée de Patrick Lebreton a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Joseph, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.