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19:19 - Les défis socio-économiques de Saint-Julien-de-Coppel et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Julien-de-Coppel mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,78% et une densité de population de 60 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 763 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,68%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,39%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Julien-de-Coppel mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,23% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Un vote RN fermement enraciné à Saint-Julien-de-Coppel Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Saint-Julien-de-Coppel il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 25,54% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,59% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 30,39% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,11% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,32% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 46,01% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Saint-Julien-de-Coppel avant 2026 Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Saint-Julien-de-Coppel sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention se montait à 42,71 % lors de la précédente municipale, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était impacté par le Covid. Il est en effet établi de longue date que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 17,27 % des citoyens en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,18 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,78 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,28 % d'abstention. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire se révèle à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Julien-de-Coppel s'était tournée vers la droite Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Saint-Julien-de-Coppel portaient leur choix sur Brigitte Carletto (Rassemblement National) avec 38,32% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche André Chassaigne (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 53,99% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Saint-Julien-de-Coppel avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,11% des inscrits. Le contexte politique de Saint-Julien-de-Coppel a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Saint-Julien-de-Coppel ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Julien-de-Coppel accordaient leurs suffrages à André Chassaigne (Nupes) avec 48,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,61% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Julien-de-Coppel privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (25,54%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 21,87%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Julien-de-Coppel, les électeurs accordaient 52,76% pour Emmanuel Macron, contre 47,24% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Julien-de-Coppel une ville politiquement partagée.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Julien-de-Coppel Du côté de la fiscalité de Saint-Julien-de-Coppel, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 677 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 532 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,31 % en 2024 (contre environ 17,00 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 22 170 € en 2024, contre 191 700 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,68 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Saint-Julien-de-Coppel ? Que faut-il retenir des résultats des municipales précédentes à Saint-Julien-de-Coppel ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Dominique Vauris a surclassé la concurrence avec 74,03% des voix. En deuxième position, Jean Philippe Reussner a capté 134 suffrages en sa faveur (25,96%). Cette victoire au premier tour de Dominique Vauris a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Julien-de-Coppel, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.