Résultat municipale 2026 à Saint-Julien-de-Coppel (63160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Julien-de-Coppel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Julien-de-Coppel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-de-Coppel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique VAURIS
Dominique VAURIS (13 élus) SAINT-JULIEN-DE-COPPEL, NATURELLEMENT 		455 66,42%
  • Dominique VAURIS
  • Charline MONNET
  • Michel LABOUREYRAS
  • Myriam LERNOULD BLANZAT
  • Patrick CHAVAROT
  • Monique FAURE
  • Hervé VILANOVA
  • Flavie JURDYC
  • Gilles BERNET
  • Corinne PY
  • Julien MERINO
  • Emilie LOPEZ-PILLEYRE
  • Edouard FADEL
Romain BRUGNE
Romain BRUGNE (2 élus) TOUTES LES GENERATIONS POUR BATIR L'AVENIR 		230 33,58%
  • Romain BRUGNE
  • Valérie MONMINOUX
Participation au scrutin Saint-Julien-de-Coppel
Taux de participation 72,70%
Taux d'abstention 27,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 719

Source : ministère de l’Intérieur

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