Résultat municipale 2026 à Saint-Julien-de-Coppel (63160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Julien-de-Coppel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Julien-de-Coppel, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-de-Coppel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique VAURIS (13 élus) SAINT-JULIEN-DE-COPPEL, NATURELLEMENT
|455
|66,42%
|
|Romain BRUGNE (2 élus) TOUTES LES GENERATIONS POUR BATIR L'AVENIR
|230
|33,58%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Julien-de-Coppel
|Taux de participation
|72,70%
|Taux d'abstention
|27,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,09%
|Nombre de votants
|719
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Julien-de-Coppel [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Julien-de-Coppel en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Julien-de-Coppel
19:19 - Les défis socio-économiques de Saint-Julien-de-Coppel et leurs implications électorales
Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Julien-de-Coppel mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,78% et une densité de population de 60 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 763 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,68%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,39%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Julien-de-Coppel mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,23% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.
17:57 - Un vote RN fermement enraciné à Saint-Julien-de-Coppel
Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Saint-Julien-de-Coppel il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 25,54% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,59% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 30,39% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,11% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 38,32% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 46,01% lors du vote définitif.
16:58 - Rétrospective : la participation à Saint-Julien-de-Coppel avant 2026
Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Saint-Julien-de-Coppel sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention se montait à 42,71 % lors de la précédente municipale, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était impacté par le Covid. Il est en effet établi de longue date que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 17,27 % des citoyens en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,18 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,78 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,28 % d'abstention. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire se révèle à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue.
15:59 - Il y a deux ans, Saint-Julien-de-Coppel s'était tournée vers la droite
Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Saint-Julien-de-Coppel portaient leur choix sur Brigitte Carletto (Rassemblement National) avec 38,32% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche André Chassaigne (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 53,99% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Saint-Julien-de-Coppel avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,11% des inscrits. Le contexte politique de Saint-Julien-de-Coppel a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Saint-Julien-de-Coppel ?
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Julien-de-Coppel accordaient leurs suffrages à André Chassaigne (Nupes) avec 48,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,61% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Julien-de-Coppel privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (25,54%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 21,87%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Julien-de-Coppel, les électeurs accordaient 52,76% pour Emmanuel Macron, contre 47,24% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Julien-de-Coppel une ville politiquement partagée.
12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Julien-de-Coppel
Du côté de la fiscalité de Saint-Julien-de-Coppel, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 677 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 532 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,31 % en 2024 (contre environ 17,00 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 22 170 € en 2024, contre 191 700 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,68 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Saint-Julien-de-Coppel ?
Que faut-il retenir des résultats des municipales précédentes à Saint-Julien-de-Coppel ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Dominique Vauris a surclassé la concurrence avec 74,03% des voix. En deuxième position, Jean Philippe Reussner a capté 134 suffrages en sa faveur (25,96%). Cette victoire au premier tour de Dominique Vauris a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Julien-de-Coppel, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Saint-Julien-de-Coppel ?
Au cours des élections municipales, les nouveaux représentants locaux vont être renouvelés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Concrètement, ce 15 mars, les Français doivent se décider entre les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette année, les électeurs des communes de moins de 1 000 habitants ne peuvent plus utiliser le panachage. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Saint-Julien-de-Coppel se trouve plus bas dans cette page. Il convient de noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Julien-de-Coppel sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Cette page affichera les résultats à Saint-Julien-de-Coppel dès 20h.
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