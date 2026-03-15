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19:16 - Les enjeux locaux de Saint-Julien-du-Serre : tour d'horizon démographique Dans la ville de Saint-Julien-du-Serre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 15,68% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,70% de plus de 75 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (21,78%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 592 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,93%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,81%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,86%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Julien-du-Serre, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Quels résultats du RN à Saint-Julien-du-Serre avant les municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Saint-Julien-du-Serre en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 19,97% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,06% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 13,69% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Julien-du-Serre comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,30% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,04% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 29,12% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Julien-du-Serre classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-du-Serre, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, la participation atteignait 48,83 % lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était chamboulé par le Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 81,91 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 57,27 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 78,10 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 66,54 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez participative.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Julien-du-Serre Les élections des députés à Saint-Julien-du-Serre organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Florence Pallot (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 30,58% au premier tour, devant Cyrille Grangier (Rassemblement National) avec 29,04%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Fabrice Brun (Divers droite) en tête avec 36,87%. Lors du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Saint-Julien-du-Serre avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,30% des bulletins. La préférence des électeurs de Saint-Julien-du-Serre a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - À Saint-Julien-du-Serre, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Julien-du-Serre voyait en effet Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 31,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,94% pour Emmanuel Macron, contre 45,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Julien-du-Serre plébiscitaient Florence Pallot (Nupes) avec 37,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,00%.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Saint-Julien-du-Serre ? Pour ce qui concerne la pression fiscale de Saint-Julien-du-Serre, le produit fiscal par ménage s'est établi à 493 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 314 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 29,69 % en 2024 (contre 10,91 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 16 390 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 84 530 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,09 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Saint-Julien-du-Serre L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Julien-du-Serre est riche d'enseignements. Signalons que les votants pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Dominique Bernard a pris la première place avec 99,15% des soutiens. Juste derrière, Aurélie Flechon a capté 353 voix (98,87%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Julien-du-Serre, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. Dans tout l'Hexagone, le dispositif électoral particulier qui permettait les candidatures isolées appartient toutefois au passé.