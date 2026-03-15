Résultat municipale 2026 à Saint-Julien-du-Serre (07200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Julien-du-Serre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Julien-du-Serre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-du-Serre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc ARNAUD
Jean-Luc ARNAUD (14 élus) ENSEMBLE POUR SAINT JULIEN DU SERRE 		467 75,69%
  • Jean-Luc ARNAUD
  • Aurélie CAVÉ
  • Dominique BERNARD
  • Sylvie LEVEQUE
  • Olivier LADET
  • Sophie DUNY
  • Hervé BLACHERE
  • Patricia LLORCA
  • Arnaud DUBOIS
  • Valérie WETZEL
  • Joël VERDIER
  • Alexandra BATTAIL
  • Michel FOMBON
  • Martine JEANPERRIN
Daniel SOUCHON
Daniel SOUCHON (1 élu) Un nouvel élan pour Saint Julien du Serre 		150 24,31%
  • Daniel SOUCHON
Participation au scrutin Saint-Julien-du-Serre
Taux de participation 76,81%
Taux d'abstention 23,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 626

Source : ministère de l’Intérieur

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