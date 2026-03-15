Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois

Tête de listeListe
François-Etienne Pissard
François-Etienne Pissard Liste divers centre
Force collective
  • François-Etienne Pissard
  • Evelyne Battistella
  • Richard Neveu
  • Laurence Clement
  • Jérémie Lanche
  • Nathalie Pichollet
  • David Vuetaz
  • Virginie Buricand
  • Sylvain Dubeau
  • Marie Dalban
  • Humbert Pissard
  • Amélie Favre
  • Pierre Philipparie
  • Vania Ribeiro
  • Louis Lainez-Nuez
  • Céline Dayan-Ozmerinoglu
  • Guillaume Miechowka
  • Nicole Pelisson
  • Gérald Pignol
  • Yasmina Guebbabi
  • Bashkim Hasani
  • Sabrina Paupert
  • Raphaël Konarz-Konarzewski
  • Florence Baychelier
  • Jean-Paul Servant
  • Chloé Gouedard
  • Benoît Lormant
  • Lise Dessuant
  • Michael Dugave
  • Sophie Charpie
  • Julien Dubost
  • Isabelle Laurent
  • Damien Zouine
  • Valérie Bignon
  • Cédric Marx
Véronique Lecauchois
Véronique Lecauchois Liste Divers
Unis pour St-Julien
  • Véronique Lecauchois
  • Guy Gerdil-Margueron
  • Isabelle Rossat-Mignod
  • Thierry Gabarre
  • Diane Chappot
  • Julien Chevalier
  • Sabine Loyau
  • Rémy Chabard
  • Camille Darreau-Guérin
  • Julien Geron
  • Dorine Besson
  • Gilles Bulthé
  • Claude Bachmann
  • Antoine Burret
  • Döne Yoksuzoglu
  • Corentin Mele
  • Isabelle Revil
  • William Krieg
  • Noeri Rakotobe
  • Régis Ruch
  • Thera Van Dooren
  • Gérard Oberli
  • Fatima Leghlam
  • Cidjy Prianon
  • Vesa Ademi
  • Serge Bance
  • Soraya Hirane
  • Pierre Duret
  • Marie Cornejo Descombes
  • Syla Faton
  • Stéphanie Ott
  • Jean-Claude Guillon
  • Christine Guitaut
  • Daniel Juteau
  • Éliane Lugeon
Laurent Mivelle
Laurent Mivelle Liste divers droite
Réveillons St-Julien !!!
  • Laurent Mivelle
  • Geneviève Nicoud
  • Cyrille Piccot-Crezollet
  • Minavere Bislimi
  • François Duval
  • Céline Coutin
  • Christophe Bonnamour
  • Laura Foti
  • Christophe Sifferlin
  • Sandrine Lucas
  • Stéphane Grattaroly
  • Emilie Estanislao
  • Gilles Mugnier
  • Rachel Dupont-Yeganeh
  • Thierry Fauvergue
  • Nathalie Donnez
  • Eric Canivet
  • Ingrid Vervier
  • Didier Baltus
  • Aycan öndemir
  • Hubert Mvogo
  • Sylviane Blanc
  • Charles Sifferlin
  • Josée Hanna
  • Absalon Martin
  • Elena Safonova
  • Stéphane Vincent
  • Rebeca Alvarez
  • Clément Peromet
  • Sonia Castro Luque
  • Grégory Morel-Tivan
  • Françoise Demoury
  • Remi Benoit-Guyot
  • Emma Sautier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Lecauchois
Véronique Lecauchois (27 élus) Unis pour saint julien 		1 716 59,87%
  • Véronique Lecauchois
  • Julien Bouchet
  • Sabine Loyau
  • Michel De Smedt
  • Isabelle Rossat-Mignot
  • Christophe Bonnamour
  • Diane Chappot
  • Julien Chevalier
  • Geneviève Nicoud
  • Jean-Claude Guillon
  • Dorine Besson
  • Pierre Duret
  • Delphine Lebas
  • Philippe Clouye
  • Josée Hanna
  • Daniel Juteau
  • Cinthia Paumenil
  • Gérard Oberli
  • Léna Safonova
  • Clément Peromet
  • Cathy Mincone
  • Régis Ruch
  • Thera Van Dooren
  • Julien Geron
  • Aurélie Begon
  • Rémy Chabard
  • Séline Amiez
Antoine Vielliard
Antoine Vielliard (6 élus) Vive saint julien en genevois 		1 150 40,12%
  • Antoine Vielliard
  • Evelyne Battistella
  • Cédric Marx
  • Valérie Robert Francois
  • Sylvain Dubeau
  • Sabrina Camp Fares
Participation au scrutin Saint-Julien-en-Genevois
Taux de participation 41,56%
Taux d'abstention 58,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 966

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Vielliard
Antoine Vielliard (25 élus) Vive saint julien en genevois 		1 821 49,61%
  • Antoine Vielliard
  • Evelyne Battistella
  • Cédric Marx
  • Audrey Delamare
  • Samir Boughanem
  • Diana Petringa
  • Laurent Bachmann
  • Laurence Clement
  • Benjamin Villard
  • Muriel Salaün
  • Matthias Fournier
  • Nicole Pelisson
  • Sylvain Dubeau
  • Audrey Lecomte
  • Nicolas Lorenzon
  • Annik Fombarlet
  • Cédric Dassy
  • Mathilde Chevee
  • Edy Carl
  • Janine Chaleat-Rummel
  • Maxime Frejafon
  • Valérie Bignon
  • Rémy Duverney
  • Marie-Thérèse Durrwell-Brun
  • Jean-Paul Servant
Michel De Smedt
Michel De Smedt (4 élus) Un vrai cap pour saint-julien 		931 25,36%
  • Michel De Smedt
  • Véronique Lecauchois
  • Jean-Claude Guillon
  • Geneviève Nicoud
Pierre Brunet
Pierre Brunet (4 élus) Saint-julien un nouvel horizon 		918 25,01%
  • Pierre Brunet
  • Sabine Loyau
  • Laurent Mivelle
  • Dominique Sublet
Participation au scrutin Saint-Julien-en-Genevois
Taux de participation 52,72%
Taux d'abstention 47,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 3 755

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Vielliard
Antoine Vielliard Vive saint julien en genevois 		1 689 46,28%
Pierre Brunet
Pierre Brunet Saint-julien un nouvel horizon 		987 27,04%
Michel De Smedt
Michel De Smedt Un vrai cap pour saint-julien 		973 26,66%
Participation au scrutin Saint-Julien-en-Genevois
Taux de participation 52,78%
Taux d'abstention 47,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 3 758

Villes voisines de Saint-Julien-en-Genevois

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