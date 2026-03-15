Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois
- Résultat municipale 2020 Saint-Julien-en-Genevois
- Résultat municipale 2014 Saint-Julien-en-Genevois
- Bureaux de vote à Saint-Julien-en-Genevois
- Saint-Julien-en-Genevois (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Julien-en-Genevois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Julien-en-Genevois.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Julien-en-Genevois
13:46 - La fiscalité à Saint-Julien-en-Genevois : une tendance en hausse depuis 2020
À Saint-Julien-en-Genevois, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint environ 915 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 806 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 30,54 % en 2024 (contre environ 12,87 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 835 700 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 3,76226 millions d'euros (3 762 260 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 15,12 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Julien-en-Genevois
Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Julien-en-Genevois ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Véronique Lecauchois (Divers) a pris les commandes en totalisant 59,87% des voix. À sa poursuite, Antoine Vielliard (Union du centre) a rassemblé 40,12% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Julien-en-Genevois, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un challenge titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Julien-en-Genevois (74160) ?
Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Saint-Julien-en-Genevois. À l’occasion des élections municipales 2026, les citoyens de Saint-Julien-en-Genevois devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Saint-Julien-en-Genevois. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois
|Tête de listeListe
|
François-Etienne Pissard
Liste divers centre
Force collective
|
|
Véronique Lecauchois
Liste Divers
Unis pour St-Julien
|
|
Laurent Mivelle
Liste divers droite
Réveillons St-Julien !!!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Lecauchois (27 élus) Unis pour saint julien
|1 716
|59,87%
|
|Antoine Vielliard (6 élus) Vive saint julien en genevois
|1 150
|40,12%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Julien-en-Genevois
|Taux de participation
|41,56%
|Taux d'abstention
|58,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 966
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Vielliard (25 élus) Vive saint julien en genevois
|1 821
|49,61%
|
|Michel De Smedt (4 élus) Un vrai cap pour saint-julien
|931
|25,36%
|
|Pierre Brunet (4 élus) Saint-julien un nouvel horizon
|918
|25,01%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Julien-en-Genevois
|Taux de participation
|52,72%
|Taux d'abstention
|47,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|3 755
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Vielliard Vive saint julien en genevois
|1 689
|46,28%
|Pierre Brunet Saint-julien un nouvel horizon
|987
|27,04%
|Michel De Smedt Un vrai cap pour saint-julien
|973
|26,66%
|Participation au scrutin
|Saint-Julien-en-Genevois
|Taux de participation
|52,78%
|Taux d'abstention
|47,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|3 758
Villes voisines de Saint-Julien-en-Genevois
- Saint-Julien-en-Genevois (74160)
- Ecole primaire à Saint-Julien-en-Genevois
- Maternités à Saint-Julien-en-Genevois
- Crèches et garderies à Saint-Julien-en-Genevois
- Classement des collèges à Saint-Julien-en-Genevois
- Salaires à Saint-Julien-en-Genevois
- Impôts à Saint-Julien-en-Genevois
- Dette et budget de Saint-Julien-en-Genevois
- Climat et historique météo de Saint-Julien-en-Genevois
- Accidents à Saint-Julien-en-Genevois
- Délinquance à Saint-Julien-en-Genevois
- Inondations à Saint-Julien-en-Genevois
- Nombre de médecins à Saint-Julien-en-Genevois
- Pollution à Saint-Julien-en-Genevois
- Entreprises à Saint-Julien-en-Genevois
- Prix immobilier à Saint-Julien-en-Genevois