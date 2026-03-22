Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Julien-en-Genevois

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Julien-en-Genevois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François-Etienne Pissard
François-Etienne Pissard Liste divers centre
Force collective
  • François-Etienne Pissard
  • Evelyne Battistella
  • Richard Neveu
  • Laurence Clement
  • Jérémie Lanche
  • Nathalie Pichollet
  • David Vuetaz
  • Virginie Buricand
  • Sylvain Dubeau
  • Marie Dalban
  • Humbert Pissard
  • Amélie Favre
  • Pierre Philipparie
  • Vania Ribeiro
  • Louis Lainez-Nuez
  • Céline Dayan-Ozmerinoglu
  • Guillaume Miechowka
  • Nicole Pelisson
  • Gérald Pignol
  • Yasmina Guebbabi
  • Bashkim Hasani
  • Sabrina Paupert
  • Raphaël Konarz-Konarzewski
  • Florence Baychelier
  • Jean-Paul Servant
  • Chloé Gouedard
  • Benoît Lormant
  • Lise Dessuant
  • Michael Dugave
  • Sophie Charpie
  • Julien Dubost
  • Isabelle Laurent
  • Damien Zouine
  • Valérie Bignon
  • Cédric Marx
Véronique Lecauchois
Véronique Lecauchois Liste Divers
Unis pour St-Julien
  • Véronique Lecauchois
  • Guy Gerdil-Margueron
  • Isabelle Rossat-Mignod
  • Thierry Gabarre
  • Diane Chappot
  • Julien Chevalier
  • Sabine Loyau
  • Rémy Chabard
  • Camille Darreau-Guérin
  • Julien Geron
  • Dorine Besson
  • Gilles Bulthé
  • Claude Bachmann
  • Antoine Burret
  • Döne Yoksuzoglu
  • Corentin Mele
  • Isabelle Revil
  • William Krieg
  • Noeri Rakotobe
  • Régis Ruch
  • Thera Van Dooren
  • Gérard Oberli
  • Fatima Leghlam
  • Cidjy Prianon
  • Vesa Ademi
  • Serge Bance
  • Soraya Hirane
  • Pierre Duret
  • Marie Cornejo Descombes
  • Syla Faton
  • Stéphanie Ott
  • Jean-Claude Guillon
  • Christine Guitaut
  • Daniel Juteau
  • Éliane Lugeon
Laurent Mivelle
Laurent Mivelle Liste divers droite
Réveillons St-Julien !!!
  • Laurent Mivelle
  • Geneviève Nicoud
  • Cyrille Piccot-Crezollet
  • Minavere Bislimi
  • François Duval
  • Céline Coutin
  • Christophe Bonnamour
  • Laura Foti
  • Christophe Sifferlin
  • Sandrine Lucas
  • Stéphane Grattaroly
  • Emilie Estanislao
  • Gilles Mugnier
  • Rachel Dupont-Yeganeh
  • Thierry Fauvergue
  • Nathalie Donnez
  • Eric Canivet
  • Ingrid Vervier
  • Didier Baltus
  • Aycan öndemir
  • Hubert Mvogo
  • Sylviane Blanc
  • Charles Sifferlin
  • Josée Hanna
  • Absalon Martin
  • Elena Safonova
  • Stéphane Vincent
  • Rebeca Alvarez
  • Clément Peromet
  • Sonia Castro Luque
  • Grégory Morel-Tivan
  • Françoise Demoury
  • Remi Benoit-Guyot
  • Emma Sautier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent MIVELLE
Laurent MIVELLE (Ballotage) Réveillons St-Julien !!! 		1 431 41,25%
Véronique LECAUCHOIS
Véronique LECAUCHOIS (Ballotage) Unis pour St-Julien 		1 225 35,31%
François-Etienne PISSARD
François-Etienne PISSARD (Ballotage) Force collective 		813 23,44%
Participation au scrutin Saint-Julien-en-Genevois
Taux de participation 42,37%
Taux d'abstention 57,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 541

Source : ministère de l’Intérieur

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