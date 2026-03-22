Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Julien-en-Genevois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Julien-en-Genevois.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Julien-en-Genevois
11:48 - Laurent Mivelle et Véronique Lecauchois aux premières places il y a une semaine
Dimanche dernier à Saint-Julien-en-Genevois, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 42,37 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Laurent Mivelle (Divers droite) qui a pris la tête avec 41,25 % des votes. Dans son sillage, Véronique Lecauchois s'est classée deuxième avec 35,31 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 23,44 %, François-Etienne Pissard, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Julien-en-Genevois
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Julien-en-Genevois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François-Etienne Pissard
Liste divers centre
Force collective
|
|
Véronique Lecauchois
Liste Divers
Unis pour St-Julien
|
|
Laurent Mivelle
Liste divers droite
Réveillons St-Julien !!!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent MIVELLE (Ballotage) Réveillons St-Julien !!!
|1 431
|41,25%
|Véronique LECAUCHOIS (Ballotage) Unis pour St-Julien
|1 225
|35,31%
|François-Etienne PISSARD (Ballotage) Force collective
|813
|23,44%
|Participation au scrutin
|Saint-Julien-en-Genevois
|Taux de participation
|42,37%
|Taux d'abstention
|57,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|3 541
Source : ministère de l’Intérieur
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