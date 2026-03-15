Résultat municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois (74160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Julien-en-Genevois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Julien-en-Genevois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-en-Genevois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent MIVELLE
Laurent MIVELLE Réveillons St-Julien !!! 		1 431 41,25%
Véronique LECAUCHOIS
Véronique LECAUCHOIS Unis pour St-Julien 		1 225 35,31%
François-Etienne PISSARD
François-Etienne PISSARD Force collective 		813 23,44%
Participation au scrutin Saint-Julien-en-Genevois
Taux de participation 42,37%
Taux d'abstention 57,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 541

Source : ministère de l’Intérieur

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