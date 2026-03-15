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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Julien-en-Genevois : ce qu'il faut retenir La structure démographique et socio-économique de Saint-Julien-en-Genevois façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 41% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,75%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (42,97%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (72,40%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4835 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 26,27% et d'une population immigrée de 30,41% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,55%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Julien-en-Genevois, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Saint-Julien-en-Genevois Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Saint-Julien-en-Genevois en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 14,12% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 29,28% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 8,24% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Julien-en-Genevois comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,57% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 22,55% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 23,96% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Julien-en-Genevois Il y a six ans à Saint-Julien-en-Genevois, le tour de chauffe des municipales avait vu 41,56 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 58,44 %) alors que progressait le Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,55 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 41,33 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 60,89 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait attiré 44,43 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Saint-Julien-en-Genevois, cette particularité aura quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - À Saint-Julien-en-Genevois, les élections de 2024 en faveur de la droite Le choc des Européennes de 2024 à Saint-Julien-en-Genevois avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (20,57%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 18,65% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Julien-en-Genevois plébiscitaient ensuite Virginie Duby-Muller (Les Républicains) avec 39,21% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Virginie Duby-Muller culminant à 76,04% des suffrages exprimés sur place. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi révélé que Saint-Julien-en-Genevois demeurait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Saint-Julien-en-Genevois : retour sur les scores majeurs de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Julien-en-Genevois s'inscrit comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Julien-en-Genevois plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 33,19% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 23,27%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,72% pour Emmanuel Macron, contre 29,28% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Julien-en-Genevois portaient leur choix sur Virginie Duby-Muller (LR) avec 28,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Virginie Duby-Muller virant de nouveau en tête avec 66,08% des voix.

12:58 - La fiscalité à Saint-Julien-en-Genevois : une tendance en hausse depuis 2020 À Saint-Julien-en-Genevois, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint environ 915 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 806 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 30,54 % en 2024 (contre environ 12,87 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 835 700 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 3,76226 millions d'euros (3 762 260 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 15,12 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Julien-en-Genevois Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Julien-en-Genevois ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Véronique Lecauchois (Divers) a pris les commandes en totalisant 59,87% des voix. À sa poursuite, Antoine Vielliard (Union du centre) a rassemblé 40,12% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Julien-en-Genevois, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera un challenge titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.