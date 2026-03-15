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19:20 - Élections à Saint-Julien-l'Ars : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Saint-Julien-l'Ars, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,84% et une densité de population de 156 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 330 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1678 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,42%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Julien-l'Ars mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,41% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saint-Julien-l'Ars ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Saint-Julien-l'Ars en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 18,18% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 31,63% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 14,50% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Julien-l'Ars comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,74% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,81% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 30,33% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 48,70 % de participation à Saint-Julien-l'Ars Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Saint-Julien-l'Ars, l'abstention concernait 51,30 % du corps électoral, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le coronavirus frappait le pays. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 16,82 % dans la ville (et donc 83,18 % de participation). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste riche en enseignements. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 46,27 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 23,83 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,35 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Ce paramètre à Saint-Julien-l'Ars sera en tout cas une variable majeure pour cette municipale.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Julien-l'Ars Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Saint-Julien-l'Ars avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (26,74%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,18% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Julien-l'Ars avaient ensuite placé en tête Lisa Belluco (Union de la gauche) avec 32,57% au premier tour, devant Séverine Saint-Pé (Horizons) avec 28,87%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Lisa Belluco culminant à 41,26% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Saint-Julien-l'Ars affichait un profil politique atypique il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Julien-l'Ars accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 34,43%, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 21,93%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Julien-l'Ars, les électeurs accordaient 68,37% pour Emmanuel Macron, contre 31,63% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Julien-l'Ars soutenaient en priorité Lisa Belluco (Nupes) avec 35,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lisa Belluco virant de nouveau en tête avec 50,76% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Saint-Julien-l'Ars avant ces municipales 2026 ? À Saint-Julien-l'Ars, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,84 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 16 000 euros, bien en deçà des 505 520 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Julien-l'Ars a évolué pour se fixer à environ 38,87 % en 2024 (contre 19,40 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Saint-Julien-l'Ars s'est établi à 750 € en 2024 contre 665 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Saint-Julien-l'Ars ? À Saint-Julien-l'Ars, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Dominique Eloy a imposé son rythme en rassemblant 61,84% des suffrages. Derrière, Josiane Martin a rassemblé 380 voix (38,15%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Dominique Eloy a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Saint-Julien-l'Ars, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.