Résultat municipale 2026 à Saint-Julien-l'Ars (86800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Julien-l'Ars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Julien-l'Ars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Julien-l'Ars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Hubert BRACHET
Jean-Hubert BRACHET (18 élus) Vivre et construire ensemble 		700 50,72%
  • Jean-Hubert BRACHET
  • Laetitia LEGENDARME
  • Gilbert BAUDET
  • Monique BRIMAULT
  • Frédéric ARTAUD
  • Magali FRICOUT
  • Gaëtan REMBLIÈRE
  • Isabelle ATLAN
  • Michel GATAUX
  • Julie CHARLES
  • Cédric MEDER
  • Malika LE ROY
  • Nicolas BRISSON
  • Aurore VANDER MEULEN
  • Daniel PROVOST
  • Karine TEXEREAU
  • Xavier PIVETEAU
  • Sabrina LAPORTE
Béatrice VANNESTE
Béatrice VANNESTE (5 élus) 2026, poursuivons ensemble 		680 49,28%
  • Béatrice VANNESTE
  • Jean-Luc VERGNAUD
  • Laurence GENIER
  • Jean-Philippe BERJONNEAU
  • Adeline RENAULT
Participation au scrutin Saint-Julien-l'Ars
Taux de participation 63,05%
Taux d'abstention 36,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 1 464

Source : ministère de l’Intérieur

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