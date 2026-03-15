Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Junien : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Junien [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Junien sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Junien.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Junien
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Junien
Pour ce qui est de la fiscalité de Saint-Junien, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 271 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 023 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 47,49 % en 2024 (contre environ 28,53 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 123 240 € de recettes en 2024. Une somme loin des 2,20642 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,40 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - Le bilan de la dernière élection à Saint-Junien
Il peut se révéler instructif de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Saint-Junien. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Pierre Allard (Union de la gauche) a pris les commandes en totalisant 61,16% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Yoann Balestrat (Ecologiste) a obtenu 1 455 voix (38,83%). Cette victoire écrasante du candidat Union de la gauche a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Junien, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Junien : horaires des 10 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche à Saint-Junien. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des municipales précédentes, le lendemain du 1er tour, le report du 2nd tour est annoncé par le président de la République en raison du covid. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats à Saint-Junien. Retenez également que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Saint-Junien sont les suivants : de 8 h à 18 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Junien
|Tête de listeListe
|
Hervé Beaudet
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR SAINT-JUNIEN
|
|
Yoann Balestrat
Liste divers gauche
Saint-Junien de toutes nos forces ! Ensemble, construisons l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Allard (27 élus) Saint-junien 2020 2026 préparer l'avenir avec vous pour vous
|2 292
|61,16%
|
|Yoann Balestrat (6 élus) Energie citoyenne pour saint-junien
|1 455
|38,83%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Junien
|Taux de participation
|46,68%
|Taux d'abstention
|53,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 917
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Allard (33 élus) Ensemble pour saint-junien
|4 006
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Junien
|Taux de participation
|61,11%
|Taux d'abstention
|38,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|21,59%
|Nombre de votants
|5 109
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