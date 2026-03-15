Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Junien : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Junien

Tête de listeListe
Hervé Beaudet
Hervé Beaudet Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR SAINT-JUNIEN
  • Hervé Beaudet
  • Nadège Coucaud
  • Didier Lekiefs
  • Stéphanie Tricard
  • Thierry Granet
  • Julia Sebbah
  • Laurent Thibaud
  • Anaîs Branthome
  • Clément La Dune
  • Esther Coquet
  • Lucien Coindeau
  • Bernadette Desroches
  • Alex Gerbaud
  • Mireille Chabaud
  • Vincent Jarry
  • Michèle Brenac
  • Alan Duval
  • Esther Rasoa Fenosoa
  • Philippe Herbrecht
  • Tess Viala-Nouaille
  • Christian Péan
  • Laure Mura
  • Sébastien Gaudy
  • Béatrice Compère
  • Jérémy Boireau
  • Catherine Feder
  • Simon Gaudré
  • Lou Kortaa
  • Gilles Guérin
  • Sarah Membrive
  • Bernard Beaubreuil
  • Christelle Simonneau
  • Patrice Jolly
  • Virginie Chigot-Mayet
Yoann Balestrat
Yoann Balestrat Liste divers gauche
Saint-Junien de toutes nos forces ! Ensemble, construisons l'avenir
  • Yoann Balestrat
  • Corinne Guillot
  • Jean-Sébastien Piel
  • Khadija Yanouri
  • Benoit Lambert
  • Anne-Marie Chenu
  • Christophe Gentil
  • Sylvie Narquet
  • Guillaume Boyavalle
  • Anne-Sophie Chazelle
  • Frank Bernard
  • Nadine Coldeboeuf
  • Julien Brevier
  • Rachel Delpierre
  • Cédric Maupin
  • Nadège Debord
  • Julien Fournier
  • Véronique Néollier
  • Raphäel Barthelet
  • Caroline Landemaine
  • Pierre Despain
  • Hélène Lavergne
  • Florian Richefort
  • Marie-Christine Wouts
  • Romain Audonnet
  • Carole Desplanches
  • Philippe Szatkowski
  • Sylvie Pointeau
  • Jean-Louis Boyer
  • Martine Valadas
  • Philippe Gauchot
  • Francine Leyssenne
  • Samuel Thomassin
  • Delphine Gentil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Allard
Pierre Allard (27 élus) Saint-junien 2020 2026 préparer l'avenir avec vous pour vous 		2 292 61,16%
  • Pierre Allard
  • Laurence Chazelas
  • Hervé Beaudet
  • Mireille Chabaud
  • Lucien Coindeau
  • Joëlle Pichon
  • Didier Lekiefs
  • Bernadette Desroches
  • Thierry Granet
  • Nadège Coucaud
  • Alex Gerbaud
  • Eliane Croci
  • Philippe Gandois
  • Laure Mura
  • Christophe Wacheux
  • Esther Rasoa Fenosoa
  • Bernard Beaubreuil
  • Béatrice Compere
  • Clément La Dune
  • Julia Sebbah
  • Noël Laurencier
  • Aurabelle Pesque
  • Claude Balestrat
  • Stéphanie Tricard
  • Didier Roy
  • Christelle Simonneau
  • Bruno Malagnoux
Yoann Balestrat
Yoann Balestrat (6 élus) Energie citoyenne pour saint-junien 		1 455 38,83%
  • Yoann Balestrat
  • Anne-Sophie Chazelle
  • Frédéric Dauvergne
  • Nathalie Tarnaud
  • Jean-Sébastien Piel
  • Clémence Pique
Participation au scrutin Saint-Junien
Taux de participation 46,68%
Taux d'abstention 53,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 917

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Allard
Pierre Allard (33 élus) Ensemble pour saint-junien 		4 006 100,00%
  • Pierre Allard
  • Claudine Coutet
  • Claude Brandy
  • Martine Nebout-Lacourarie
  • Hervé Beaudet
  • Marie-José Dumasdelage
  • Joël Ratier
  • Laurence Chazelas
  • Bernard Beaubreuil
  • Joëlle Pfrimmer-Pichon
  • Lucien Coindeau
  • Bernadette Desroches
  • Roger Guilloumy
  • Mylène Delord
  • Philippe Gandois
  • Aude Souliman-Courivaud
  • Thierry Granet
  • Bernadette Buisson
  • Claude Balestrat
  • Stéphanie Tricard
  • Noël Laurencier
  • Mireille Chabaud
  • Hassan Jebaï
  • Elisabeth Florentin
  • Yoann Balestrat
  • Angéline Revelon
  • Bruno Malagnoux
  • Christel Chaulet
  • Christophe Wacheux
  • Sylvie Arnaud
  • Patrick Durand
  • Paulette Filloux
  • Didier Roy
Participation au scrutin Saint-Junien
Taux de participation 61,11%
Taux d'abstention 38,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 21,59%
Nombre de votants 5 109

Villes voisines de Saint-Junien

En savoir plus sur Saint-Junien