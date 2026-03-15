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19:18 - Comment la composition démographique de Saint-Just-Chaleyssin façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Just-Chaleyssin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 2 678 habitants répartis dans 1 113 logements, cette ville présente une densité de 192 habitants/km². L'existence de 227 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (92,18%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 31,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 42,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 296,70 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saint-Just-Chaleyssin, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Saint-Just-Chaleyssin ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Saint-Just-Chaleyssin en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 28,44% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 45,20% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 23,14% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 42,60% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 37,94% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,67% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,30% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Hanane Mansouri.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Just-Chaleyssin Lors des municipales de 2020 à Saint-Just-Chaleyssin, l'abstention avait grimpé à 71,10 % à la fin du premier tour (largement au-dessus des 55,3 % nationaux). 596 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que progressait le Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois arrêté à 18,24 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 40,64 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,71 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,74 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette réalité à Saint-Just-Chaleyssin sera en conséquence l'un des pivots de ces municipales 2026.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Just-Chaleyssin a-t-elle voté ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Just-Chaleyssin avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 37,94% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Just-Chaleyssin accordaient leurs suffrages à Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avec 41,67% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hanane Mansouri culminant à 58,30% des votes sur place. Le panorama politique de Saint-Just-Chaleyssin a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Saint-Just-Chaleyssin il y a 4 ans ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Just-Chaleyssin comme une ville acquise au bloc central. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Just-Chaleyssin choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,45% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 28,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,80% pour Emmanuel Macron, contre 45,20% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Just-Chaleyssin plébiscitaient Caroline Abadie (Ensemble !) avec 29,14% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,40% des suffrages.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté les impôts locaux à Saint-Just-Chaleyssin ? À Saint-Just-Chaleyssin, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 709 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 597 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 27,90 % en 2024 (contre près de 11,75 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 11 020 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 337 420 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 12,74 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Saint-Just-Chaleyssin Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Saint-Just-Chaleyssin ? Seule en lice, 'Engagés pour l'avenir' a logiquement rassemblé 494 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Just-Chaleyssin, cet équilibre pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. La liste des candidatures apporte certainement déjà un début de réponse.