Résultat municipale 2026 à Saint-Just-Chaleyssin (38540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Just-Chaleyssin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Just-Chaleyssin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-Chaleyssin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud WALTER
Arnaud WALTER (19 élus) Passion commune chaleyssinoise 		898 66,08%
  • Arnaud WALTER
  • Bernadette BIEUVELET
  • Stéphane BONIN
  • Florence BOUVIER
  • Philippe GOYET
  • Saïda CHERMATI
  • Michel RAGE
  • Marianne LEBLANC
  • Damien ROUSSON
  • Martine CROZ
  • Raphaël GAIVALLET
  • Emilie BOUVARD
  • Teymour KANGOT GBOMALAGON
  • Charlotte LAVABRE
  • Sylvain RUIZ
  • Marie-Héléne TRINCAL
  • Nicolas FAURE
  • Mélanie GENIN
  • Victor SERVIERES
Arnaud ROCHAT
Arnaud ROCHAT (4 élus) JUST ' AUTREMENT 		461 33,92%
  • Arnaud ROCHAT
  • Sabine DELAY
  • Eric FORT
  • Sophie CHARVE
Participation au scrutin Saint-Just-Chaleyssin
Taux de participation 62,85%
Taux d'abstention 37,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 1 384

Source : ministère de l’Intérieur

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