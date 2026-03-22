Résultat municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche (07700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Just-d'Ardèche, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte PUJUGUET-GUIGUE
Brigitte PUJUGUET-GUIGUE (15 élus) Continuons ensemble pour Saint Just 		422 45,72%
  • Brigitte PUJUGUET-GUIGUE
  • Bruno ODEYER
  • Pascale DEROITE
  • Mathieu LECHEVALIER BOISSEL
  • Séverine LACROIX
  • Raymond ROLLAND
  • Delphine JAUSSENT
  • Clément ALLEGRE
  • Murielle MALTERRE
  • Luc LECLERC
  • Sandrine LAFFON
  • Nicolas GIRAUD
  • Delphine GOZLAN
  • Raphaël PAYAN
  • Marie BROC
Jérôme PRADIER-LAGET
Jérôme PRADIER-LAGET (3 élus) SAINT JUST D'ARDECHE AU COEUR 		337 36,51%
  • Jérôme PRADIER-LAGET
  • Carine BERTRAND
  • Agustin LLORENS
Cédric FEO
Cédric FEO (1 élu) SAINT JUST AUTREMENT 		164 17,77%
  • Cédric FEO
Participation au scrutin Saint-Just-d'Ardèche
Taux de participation 71,39%
Taux d'abstention 28,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 943

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ardèche ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ardèche. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Just-d'Ardèche - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte PUJUGUET-GUIGUE
Brigitte PUJUGUET-GUIGUE (Ballotage) Continuons ensemble pour Saint Just 		394 44,07%
Jérôme PRADIER-LAGET
Jérôme PRADIER-LAGET (Ballotage) SAINT JUST D'ARDECHE AU COEUR 		298 33,33%
Cédric FEO
Cédric FEO (Ballotage) SAINT JUST AUTREMENT 		202 22,60%
Participation au scrutin Saint-Just-d'Ardèche
Taux de participation 70,13%
Taux d'abstention 29,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 925

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