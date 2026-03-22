Résultat municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche (07700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Just-d'Ardèche, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte PUJUGUET-GUIGUE (15 élus) Continuons ensemble pour Saint Just
|422
|45,72%
|
|Jérôme PRADIER-LAGET (3 élus) SAINT JUST D'ARDECHE AU COEUR
|337
|36,51%
|
|Cédric FEO (1 élu) SAINT JUST AUTREMENT
|164
|17,77%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Just-d'Ardèche
|Taux de participation
|71,39%
|Taux d'abstention
|28,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|943
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Just-d'Ardèche - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte PUJUGUET-GUIGUE (Ballotage) Continuons ensemble pour Saint Just
|394
|44,07%
|Jérôme PRADIER-LAGET (Ballotage) SAINT JUST D'ARDECHE AU COEUR
|298
|33,33%
|Cédric FEO (Ballotage) SAINT JUST AUTREMENT
|202
|22,60%
|Participation au scrutin
|Saint-Just-d'Ardèche
|Taux de participation
|70,13%
|Taux d'abstention
|29,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Nombre de votants
|925
Election municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Just-d'Ardèche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Just-d'Ardèche.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Just-d'Ardèche
18:35 - Il y a deux ans, Saint-Just-d'Ardèche s'était tournée vers l'extrême droite
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Saint-Just-d'Ardèche avaient favorisé Céline Porquet (Rassemblement National) avec 51,33% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 28,72%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Céline Porquet culminant à 58,42% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,27%). Un bis repetita des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Just-d'Ardèche ?
Lors des municipales précédentes à Saint-Just-d'Ardèche, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Jérôme Pradier-Laget a creusé l'écart avec 42,87% des bulletins. Derrière, Brigitte Pujuguet-Guigue a rassemblé 36,07% des bulletins valides. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Isabelle Rosin Debrabant, avec 161 voix (21,04%). Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Brigitte Pujuguet-Guigue l'a finalement emporté avec 51,71% des voix, face à Jérôme Pradier-Laget qui a obtenu 409 votants (48,28%). La situation s'est complètement retournée sous l'effet des reports de voix, qui ont été tout à fait cruciaux. Si Jérôme Pradier-Laget a réalisé la meilleure progression en ajoutant 133 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Qui sont les candidats à Saint-Just-d'Ardèche pour le 2e tour des élections 2026 ?
Le choix final se joue donc ce dimanche entre Cédric Feo, à la tête de "Saint Just Autrement", Brigitte Pujuguet-Guigue et sa liste "Continuons Ensemble Pour Saint Just" et Jérôme Pradier-Laget, à la tête de "Saint Just D'ardeche Au Coeur", selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures au second tour cette semaine. L'heure de fermeture du bureau de vote de Saint-Just-d'Ardèche a été fixée à 18 heures.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Saint-Just-d'Ardèche
Il y a une semaine à Saint-Just-d'Ardèche, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 70,13 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Brigitte Pujuguet-Guigue qui a pris la tête en récoltant 44,07 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jérôme Pradier-Laget a obtenu la seconde place avec 33,33 %. Le match a abouti à un ascendant très fort de la leader. En ravissant la première place, Brigitte Pujuguet-Guigue a gagné une position décisive par rapport à 2020, et elle a même progressé avec 8 points de plus. Par ailleurs, avec 22,60 %, Cédric Feo pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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