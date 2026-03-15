Résultat municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche (07700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Just-d'Ardèche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Just-d'Ardèche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-d'Ardèche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte PUJUGUET-GUIGUE
Brigitte PUJUGUET-GUIGUE Continuons ensemble pour Saint Just 		394 44,07%
Jérôme PRADIER-LAGET
Jérôme PRADIER-LAGET SAINT JUST D'ARDECHE AU COEUR 		298 33,33%
Cédric FEO
Cédric FEO SAINT JUST AUTREMENT 		202 22,60%
Participation au scrutin Saint-Just-d'Ardèche
Taux de participation 70,13%
Taux d'abstention 29,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 925

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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