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19:16 - Saint-Just-d'Ardèche : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Saint-Just-d'Ardèche, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 611 habitants répartis dans 857 logements, cette commune présente une densité de 154 habitants par km². Avec 93 entreprises, Saint-Just-d'Ardèche permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,63% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,91% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 35,47% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 432,16 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Just-d'Ardèche, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Saint-Just-d'Ardèche Le RN n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Saint-Just-d'Ardèche en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,35% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,87% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 35,08% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 51,61% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 46,27% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,33% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 58,42% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Hervé Saulignac.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Just-d'Ardèche aux dernières élections ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 38,23 % à Saint-Just-d'Ardèche lors de la dernière élection du conseil municipal, une participation locale remarquable alors qu'en raison du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 22,39 % dans la ville (77,61 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 44,01 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,41 % au premier tour, contre 53,38 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent à l'arrivée une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales à Saint-Just-d'Ardèche, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Just-d'Ardèche Céline Porquet (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Saint-Just-d'Ardèche en juin 2024 avec 51,33%. Hervé Saulignac (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 28,72%. Le second round n'a pas changé grand chose, Céline Porquet culminant à 58,42% des suffrages exprimés dans la localité. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,27%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Saint-Just-d'Ardèche, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le Rassemblement national L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Just-d'Ardèche s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Just-d'Ardèche plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 35,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,47%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Just-d'Ardèche, les électeurs accordaient 62,87% pour Marine Le Pen, contre 37,13% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Saint-Just-d'Ardèche accordaient leurs suffrages à Céline Porquet (RN) avec 35,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Céline Porquet virant de nouveau en tête avec 51,61% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Just-d'Ardèche se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Just-d'Ardèche, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 810 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 521 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 35,28 % en 2024 (contre 13,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 20 900 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 208 490 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 10,50 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Brigitte Pujuguet-Guigue à Saint-Just-d'Ardèche L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Just-d'Ardèche est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jérôme Pradier-Laget a devancé tous ses adversaires en récoltant 42,87% des soutiens. Derrière, Brigitte Pujuguet-Guigue a capté 36,07% des suffrages. Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Brigitte Pujuguet-Guigue l'a finalement emporté avec 438 suffrages (51,71%), face à Jérôme Pradier-Laget s'adjugeant 48,28% des votants. Alors que personne ne s'y attendait, la candidate a effectué une remontée spectaculaire, démontrant que les réserves de voix sont toujours déterminantes. Même si Jérôme Pradier-Laget a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 133 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. L'équipe des challengers se doit à tout prix de glaner davantage de suffrages dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.