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19:17 - Saint-Just : municipales et dynamiques démographiques Comment la population de Saint-Just peut-elle influencer le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 39 hab/km² et un taux de chômage de 6,62%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (76,62%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 648 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (21,43%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,49%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Just mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 23,14% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN avance à Saint-Just Le mouvement nationaliste n'était pas représenté pour la dernière municipale à Saint-Just il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 25,44% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 39,21% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 17,93% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Just comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 32,70% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 31,88% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,69% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Just classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 56,18 % à Saint-Just lors des dernières municipales, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 19,93 % dans la ville (la participation grimpant à 80,07 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,61 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 28,00 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,38 % d'abstention. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. En marge de ces municipales de 2026, cet élément pèsera en tout cas définitivement sur les résultats de Saint-Just.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Just Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Saint-Just avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,70% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Saint-Just accordaient leurs suffrages à Mathilde Hignet (Union de la gauche) avec 37,03% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Mathilde Hignet culminant à 57,31% des voix dans la localité.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Saint-Just était complexe à positionner sur l'échiquier politique La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Just comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Just votaient en priorité pour Emmanuel Macron (28,70%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 25,44%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,79% pour Emmanuel Macron, contre 39,21% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Just accordaient leurs suffrages à Mathilde Hignet (Nupes) avec 32,61% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,25%.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Just En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Just, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 621 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 489 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 45,55 % en 2024 (contre environ 19,51 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 31 630 € de recettes en 2024. Un montant loin des 128 910 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 18,19 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Saint-Just ? L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Saint-Just s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Agir pour tous dans la continuite' menée par Daniel Mahe a sans surprise recueilli 299 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Saint-Just, ce décor constitue un point de départ particulier. Un mandat après ce scrutin sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. La publication des candidats (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un début de réponse assez clair.