Résultat municipale 2026 à Saint-Just (35550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Just a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Just, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Just [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas DEBRAY
Nicolas DEBRAY (12 élus) JUST Ensemble 		319 52,73%
  • Nicolas DEBRAY
  • Clarisse LECOQ
  • Christophe DETAIN
  • Sandrine GAUDIN
  • Cyril BONNO
  • Brigitte GARDET
  • Jean-Marie LE GALL
  • Sonia DEBROUX
  • Rafaël MORTIER
  • Chantal BOURY
  • James BERMINGHAM
  • Emma MORIN
Catherine DUTHU-DEBRAY
Catherine DUTHU-DEBRAY (3 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE NOTRE COMMUNE 		286 47,27%
  • Catherine DUTHU-DEBRAY
  • Hervé JARNOT
  • Aline HERVÉ
Participation au scrutin Saint-Just
Taux de participation 69,47%
Taux d'abstention 30,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 619

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Just