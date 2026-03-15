Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert

Tête de listeListe
Julie Toubin
Julie Toubin Liste d'union à gauche
Notre ville citoyenne, écologique et solidaire
  • Julie Toubin
  • Jean Pierre Brat
  • Tess Gagnage
  • Julien Bonnaud
  • Laurine Martin
  • Gilles Vallas
  • Emilie Perez
  • Georges Charpenay
  • Marie-Sylviane Philibert
  • Marc Auray
  • Hélène Messager
  • Mickael Fonti
  • Dominique Dalverny
  • Jean-Yves Bonnefoy
  • Nicole Daussin-Charpantier
  • Philippe Seigne
  • Chantal Huou
  • Yannick Ambert
  • Ludivine Silva
  • Xavier Giraudon
  • Marie-José Faure
  • José-Louis Thery
  • Carole Olle
  • Gérard Mazet
  • Sylviane Payre Paret
  • Michel Galvano
  • Mireille Carrot
  • Michel Garde
  • Luisa Bounouar
  • Jean-Paul Barbot
  • Emmanuèle Devignaud
  • Philippe Fontvieille
  • Anne Mouvant
Olivier Joly
Olivier Joly Liste divers droite
UNION POUR SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
  • Olivier Joly
  • Nathalie Le Gall
  • Jean-Baptiste Chossy
  • Béatrice Dauphin
  • Jean-Marc Bégard
  • Pascale Hulain
  • René Françon
  • Gislhaine Poyet
  • Hervé de Stefano
  • Flora Gautier
  • Serge Gomet
  • Pascale Peloux
  • Christophe Bloin
  • Muriel Couturier
  • Jérôme Sagnard
  • Margaux Meyer
  • Romain Mollon
  • Céline Dulac
  • Gilles Badet
  • Françoise Desfêtes
  • Ramazan Kus
  • Céline Robinet
  • Jean-François Romeyer
  • Mariam Thomas
  • Gilbert Lorenzi
  • Laurence Monier
  • Régis Martinet
  • Coline Porte
  • Gustave Barthelemy
  • Sophie Cassé
  • Michel Nicolas
  • Delphine Mansat
  • Christian Riocreux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Joly
Olivier Joly (29 élus) Union pour saint-just saint-rambert 		2 764 72,67%
  • Olivier Joly
  • Nathalie Le Gall
  • Jean-Baptiste Chossy
  • Béatrice Dauphin
  • Alain Laurendon
  • Pascale Hulain
  • Jean-Paul Chabanny
  • Gislhaine Poyet
  • François Mathevet
  • Christine Gibert
  • René Françon
  • Margaux Meyer
  • Christophe Bloin
  • Pascale Peloux
  • Gilbert Lorenzi
  • Flora Gautier
  • Hervé De Stefano
  • Carole Tavitian
  • Jean-Marc Begard
  • Françoise Desfêtes
  • Ramazan Kus
  • Marie Tiffet
  • Jérôme Sagnard
  • Annie De Martin De Viviés
  • Kenzo Morinello
  • Laurence Monier
  • Gustave Barthelemy
  • Muriel Couturier
  • Serge Gomet
Jean Pierre Brat
Jean Pierre Brat (4 élus) Notre ville, citoyenne, ecologique et solidaire 		1 039 27,32%
  • Jean Pierre Brat
  • Carole Olle
  • Gilles Vallas
  • Julie Toubin
Participation au scrutin Saint-Just-Saint-Rambert
Taux de participation 34,00%
Taux d'abstention 66,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 894

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Joly
Olivier Joly (28 élus) Union pour saint just-saint rambert 		3 743 66,14%
  • Olivier Joly
  • Nathalie Le Gall
  • Jean-Baptiste Chossy
  • Ghyslaine Poyet
  • Alain Laurendon
  • Béatrice Dauphin
  • Jean-Paul Chabanny
  • Catherine De Villoutreys
  • Alain Bertheas
  • Christine Gibert
  • François Mathevet
  • Alexandra Dufour
  • Pierre Grange
  • Pascale Peloux
  • René Francon
  • Bineta Fall-Exbrayat
  • Christophe Bloin
  • Jocelyne Siennat
  • Paul Joannez
  • Sylvie Rosnoblet
  • Jérôme Sagnard
  • Pascale Hulain
  • Jean-Pierre Guyony
  • Annie De Martin De Vivies
  • Olivier Tiffet
  • Françoise Desfetes
  • René Benevent
  • Carole Tavitian
Marie-José Faure
Marie-José Faure (5 élus) Avec vous, un projet citoyen, social et solidaire 		1 916 33,85%
  • Marie-José Faure
  • Georges Charpenay
  • Carole Olle
  • Michel Garde
  • Catherine Cronel
Participation au scrutin Saint-Just-Saint-Rambert
Taux de participation 55,77%
Taux d'abstention 44,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,12%
Nombre de votants 6 028

Villes voisines de Saint-Just-Saint-Rambert

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