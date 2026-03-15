Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert
- Résultat municipale 2020 Saint-Just-Saint-Rambert
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Just-Saint-Rambert sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Just-Saint-Rambert.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Just-Saint-Rambert
En matière d'impôts locaux à Saint-Just-Saint-Rambert, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté environ 895 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 806 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 39,32 % en 2024 (contre environ 24,02 % en 2020). Ce pourcentage est à replacer dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (en progression de 1,2 point depuis 2020). Cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 161 300 euros en 2024. Une somme loin des 2 834 520 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 11,66 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.
11:59 - Les résultats de la liste "Union Pour Saint-Just Saint-Rambert" aux élections de 2020 à Saint-Just-Saint-Rambert
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Just-Saint-Rambert s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Olivier Joly (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 72,67% des suffrages. À sa poursuite, Jean Pierre Brat (Divers gauche) a engrangé 27,32% des voix. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un challenge titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Saint-Just-Saint-Rambert
À l’occasion des municipales 2026, les votants de Saint-Just-Saint-Rambert devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Saint-Just-Saint-Rambert sont les suivants : de 8 h à 18 h. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections à Saint-Just-Saint-Rambert dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Just-Saint-Rambert
|Tête de listeListe
|
Julie Toubin
Liste d'union à gauche
Notre ville citoyenne, écologique et solidaire
|
|
Olivier Joly
Liste divers droite
UNION POUR SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Joly (29 élus) Union pour saint-just saint-rambert
|2 764
|72,67%
|
|Jean Pierre Brat (4 élus) Notre ville, citoyenne, ecologique et solidaire
|1 039
|27,32%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Just-Saint-Rambert
|Taux de participation
|34,00%
|Taux d'abstention
|66,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 894
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Joly (28 élus) Union pour saint just-saint rambert
|3 743
|66,14%
|
|Marie-José Faure (5 élus) Avec vous, un projet citoyen, social et solidaire
|1 916
|33,85%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Just-Saint-Rambert
|Taux de participation
|55,77%
|Taux d'abstention
|44,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,12%
|Nombre de votants
|6 028
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