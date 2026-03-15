Résultat municipale 2026 à Saint-Langis-lès-Mortagne (61400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Langis-lès-Mortagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Langis-lès-Mortagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Langis-lès-Mortagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard SURCIN
Bernard SURCIN (13 élus) DE L'EXPÉRIENCE ET DU RENOUVEAU 		324 70,43%
  • Bernard SURCIN
  • Monique AMYOT
  • Didier DUVAL
  • Chantal TROCHERIE
  • Jean Louis SOBKOWIAK
  • Laura LHOTELLIER
  • Aurélien VALLET
  • Emilie PIERRE
  • Jessy AMYOT
  • Nathalie PROUST
  • Christian DESSEY
  • Léa BOUTTIER
  • Didier FERT
Pascale CHAUVEAU
Pascale CHAUVEAU (2 élus) Saint Langis, notre Equipe : Ensemble pour un vrai village d'avenir ! 		136 29,57%
  • Pascale CHAUVEAU
  • Philippe AUVRAY
Participation au scrutin Saint-Langis-lès-Mortagne
Taux de participation 62,97%
Taux d'abstention 37,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 471

Source : ministère de l’Intérieur

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