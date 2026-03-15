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19:19 - Saint-Langis-lès-Mortagne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et la situation socio-économique de Saint-Langis-lès-Mortagne façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,55%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (70,09%) souligne l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (25,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 521 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,44%) et le nombre de résidences HLM (7,94% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Langis-lès-Mortagne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,37% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quel poids pour le RN à Saint-Langis-lès-Mortagne aux derniers scrutins ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Langis-lès-Mortagne il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 30,64% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 47,20% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 22,78% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 38,92% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 38,36% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 37,28% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 43,30% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 53,98 % de participation L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Saint-Langis-lès-Mortagne sera l'un des pivots de ces élections municipales. La fuite des électeurs atteignait 46,02 % pour le premier tour des élections de 2020, une abstention modeste, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 25,14 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 46,17 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,69 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,93 % des inscrits. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Saint-Langis-lès-Mortagne comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à Saint-Langis-lès-Mortagne ? Au printemps 2024, les élections législatives à Saint-Langis-lès-Mortagne avaient propulsé aux avants-postes Véronique Louwagie (Divers droite) avec 39,05% au premier tour, devant Gérard Vienne (Rassemblement National) avec 37,28%. Le second round n'a pas changé grand chose, Véronique Louwagie culminant à 56,70% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (38,36%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi confirmé que Saint-Langis-lès-Mortagne restait à l'époque une zone de flou électoral.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Langis-lès-Mortagne ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Langis-lès-Mortagne accordaient leurs suffrages à Véronique Louwagie (LR) avec 33,06% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Véronique Louwagie virant de nouveau en tête avec 61,08% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Saint-Langis-lès-Mortagne choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,64% des voix, devant Marine Le Pen qui obtenait 30,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,80% pour Emmanuel Macron, contre 47,20% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Langis-lès-Mortagne comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Bernard SURCIN a-t-il augmenté la fiscalité à Saint-Langis-lès-Mortagne ? Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Langis-lès-Mortagne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,41 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 10 200 euros environ, contre 92 090 € perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Saint-Langis-lès-Mortagne s'est établi à 35,60 % en 2024 (contre 6,53 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Langis-lès-Mortagne a représenté 1 290 euros en 2024 contre 477 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à Saint-Langis-lès-Mortagne L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Langis-lès-Mortagne s'avère très révélatrice. Précisons que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la liberté pour les votants de barrer ou ajouter des noms. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Mélanie Sibon a remporté la première place avec 82,00% des suffrages. Ensuite, Jacques Russeau a rassemblé 317 voix (81,49%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour l'élection 2026 à Saint-Langis-lès-Mortagne, cette dynamique très particulière sera une fois encore observée avec intérêt. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.