Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-la-Salanque : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-la-Salanque [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Laurent-de-la-Salanque sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-de-la-Salanque
11:44 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Saint-Laurent-de-la-Salanque pour les élections
Pour le lancement des municipales à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a mobilisé 67,83 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Laurence De Besombes-Singla (Divers droite) qui est arrivée en tête en s'adjugeant 38,69 % des bulletins valides. Ensuite, Franck Sasot (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 31,44 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 29,87 %, Laurence Gossard, étiquetée Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-de-la-Salanque
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-de-la-Salanque a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurence Gossard
Liste divers droite
AVEC LE COEUR POUR L'AVENIR DE SAINT LAURENT
|
|
Franck Sasot
Liste divers droite
REUSSIR ENSEMBLE SAINTLAURENT DE LA SALANQUE 2026
|
|
Laurence de Besombes-Singla
Liste divers droite
Vivre Saint-Laurent
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-la-Salanque
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence DE BESOMBES-SINGLA (Ballotage) Vivre Saint-Laurent
|2 229
|38,69%
|Franck SASOT (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE SAINTLAURENT DE LA SALANQUE 2026
|1 811
|31,44%
|Laurence GOSSARD (Ballotage) AVEC LE COEUR POUR L'AVENIR DE SAINT LAURENT
|1 721
|29,87%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-de-la-Salanque
|Taux de participation
|67,83%
|Taux d'abstention
|32,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|5 893
Source : ministère de l’Intérieur
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