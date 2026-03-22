Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-la-Salanque : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-de-la-Salanque a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurence Gossard
Laurence Gossard Liste divers droite
AVEC LE COEUR POUR L'AVENIR DE SAINT LAURENT
  • Laurence Gossard
  • Bruno Nacci
  • Caroline Bourgeois
  • Jean-Claude Jimenez
  • Sonia Rodriguez
  • Rémy Cassara
  • Carole Jalabert
  • Henri Debruyne
  • Christelle Quevedo
  • Matthieu Vignau
  • Marjorie Janin
  • Yannick Razongles
  • Céline Boscher
  • Denis Mongin
  • Laetitia Nunez
  • Anthony Simon
  • Magalie Furio
  • Eric Druot
  • Sandrine Marin
  • Sylvain Juretig
  • Marie-Laure Joué
  • Jean-Pierre Sthoer
  • Christine Dequivre
  • Jean-Louis Segarra
  • Severine Lourmieres
  • Jean-Luc Fourcade
  • Louna Leblanc
  • Jérôme Lopez
  • Sophie Vermote
  • Jacques Perles
  • Evelyne Couvert
Franck Sasot
Franck Sasot Liste divers droite
REUSSIR ENSEMBLE SAINTLAURENT DE LA SALANQUE 2026
  • Franck Sasot
  • Frédérique Parent
  • René Baus
  • Marlène Gubert-Oetjen
  • Jonny Bureau
  • Christelle Dubois
  • Olivier Oms
  • Martine Galdeano
  • Thomas Balalud de Saint Jean
  • Sandra Parraga
  • Jérôme Manzano
  • Barbara Barrera
  • Patrick Laguerre
  • Véronique Mula
  • Laurent Nadal
  • Sabrina Hinojosa
  • Mikaïl Belhadri
  • Olga Lafitte
  • Francesco Arnone
  • Carmen Fay
  • Nicolas Rose
  • Yamina Belmaaziz
  • Mickaël Cottereau
  • Anne Duquenoy
  • Claude Marcié
  • Aïcha Tharel
  • Eric Faivre
  • Coralie Bellus
  • Quentin Georges
  • Maëva Joué
  • Joël Teixido
Laurence de Besombes-Singla
Laurence de Besombes-Singla Liste divers droite
Vivre Saint-Laurent
  • Laurence de Besombes-Singla
  • Julien Destaville
  • Magaly Machet
  • François Moreno
  • Pascale Pelous
  • Rémi Pailles
  • Marie-José Amigou
  • Jérémy Monbelia-Simoës
  • Agnès Masbernat
  • José Viegas
  • Olivia Olivé
  • Amédée Navarro
  • Eliane Pedrosa
  • Didier Billes
  • Pascaline Leroy
  • Christian Llense
  • Sandra Peralta
  • Cédrik Panis
  • Laure Demortain
  • Guy Calvignac
  • Monica Pereira
  • Dominique Boyer
  • Hélène Monflier
  • Alain Vannereau
  • Aicha Bouam
  • Jean-Charles Walter
  • Virginie Casteran
  • Jean-Pierre Canal
  • Patricia Pedragosa
  • Yannick Diaz
  • Elodie Riera

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-la-Salanque

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence DE BESOMBES-SINGLA
Laurence DE BESOMBES-SINGLA (Ballotage) Vivre Saint-Laurent 		2 229 38,69%
Franck SASOT
Franck SASOT (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE SAINTLAURENT DE LA SALANQUE 2026 		1 811 31,44%
Laurence GOSSARD
Laurence GOSSARD (Ballotage) AVEC LE COEUR POUR L'AVENIR DE SAINT LAURENT 		1 721 29,87%
Participation au scrutin Saint-Laurent-de-la-Salanque
Taux de participation 67,83%
Taux d'abstention 32,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 5 893

Source : ministère de l’Intérieur

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