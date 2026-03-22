Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Laurent-de-Mure sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Laurent-de-Mure.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-de-Mure
11:45 - Les élections ont déjà livré un résultat instructif
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Laurent-de-Mure, le rendez-vous a vu 61,00 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Elma Sourd qui a pris une longueur d'avance en récoltant 46,56 % des voix. Derrière, Guislaine Milesi (Rassemblement National) a pris la position de dauphine avec 22,73 %. Le match a abouti à une domination très nette de la leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Fiorini, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Françoise Alcaraz a rassemblé 10,45 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-de-Mure
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-de-Mure a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Françoise Alcaraz
Liste Divers
Vivre autrement à Saint-Laurent-de-Mure
|
|
Elma Sourd
Liste Divers
ENSEMBLE AGISSONS
|
|
Guislaine Milesi
Liste du Rassemblement National
Le renouveau Laurentinois
|
|
Patrick Fiorini
Liste divers droite
SAINT LAURENT DE MURE Vision d'Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elma SOURD (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS
|1 225
|46,56%
|Guislaine MILESI (Ballotage) Le renouveau Laurentinois
|598
|22,73%
|Patrick FIORINI (Ballotage) SAINT LAURENT DE MURE Vision d'Avenir
|533
|20,26%
|Françoise ALCARAZ (Ballotage) Vivre autrement à Saint-Laurent-de-Mure
|275
|10,45%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-de-Mure
|Taux de participation
|61,00%
|Taux d'abstention
|39,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,41%
|Nombre de votants
|2 657
Source : ministère de l’Intérieur
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