Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-de-Mure

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-de-Mure a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Françoise Alcaraz
Françoise Alcaraz Liste Divers
Vivre autrement à Saint-Laurent-de-Mure
  • Françoise Alcaraz
  • Hani Houssami
  • Fabienne Bourgeois
  • Albert Chapouton
  • Evelyne Febvrier
  • Alexis Beghein
  • Agnès Verpoix
  • Fabien Perruisset
  • Pascale Matras
  • Eric Bouland
  • Clarisse Tardy
  • Yves Miralles
  • Géraldine Vial
  • Geoffrey Touron
  • Lisa Roussilloux
  • Fabrice Peix
  • Carole Mermet-Bouvier
  • Rémi Belin
  • Corinne Rotaris
  • Manuel Marques Rodrigues
  • Patricia Deleuze
  • Enzo Matras
  • Christel Saunier
  • Didier Moulin
  • Christine Fourneret
  • Dany Houssami
  • Denise Perret
  • Jean-Pierre Agueci
  • Sandrine Beilleau
Elma Sourd
Elma Sourd Liste Divers
ENSEMBLE AGISSONS
  • Elma Sourd
  • Thierry Guibert
  • Catherine Giorgi
  • Jean-Christophe Carasco
  • Patricia Sarrus
  • Jean-Michel Flutet
  • Gersende Granado
  • Michel Braillard
  • Aude Patrone
  • José Garcia
  • Anne-Laure Rival
  • Quentin Broizat
  • Christèle Jaillet
  • Xavier Estournel
  • Pauline Rajon
  • Jules Viot
  • Hanaë-Marie Gamer
  • Julien Thenard
  • Martine Tardif
  • Jean-Jacques Tourzel
  • Catherine Arnaud
  • Pascal Luc-Pupat
  • Elisabetta Bacherot
  • Michel Mathieu
  • Bettina Leister-Duplaix
  • Thierry Lajara
  • Odile Guenebeaud
  • Diégo Manè
  • Myriam Federici
  • Eric Outhier
  • Joëlle Moiroud
Guislaine Milesi
Guislaine Milesi Liste du Rassemblement National
Le renouveau Laurentinois
  • Guislaine Milesi
  • Rémi Da Costa
  • Elisabeth Martinez
  • Hervé Saunier
  • Christelle Saunier
  • Lucas Nobile
  • Olivia Chassin
  • Bastien Astier
  • Ivana Milesi
  • Serge Voyant
  • Marie Troesch
  • René Martinez
  • Catherine Martinez
  • Lucas Buisson
  • Patricia Combe
  • Damien Thibaut
  • Gaëlle Minec
  • Gilles Mousques
  • Leonne Combe
  • Mathieu Pozzi
  • Isabelle Gomez
  • Loris Morales
  • Fatiha Akbabai
  • Romain Guillerm
  • Caroline Combe
  • Renzo Thibaut
  • Laurène Robert
  • Xavier Faes
  • Evelyne Faès
Patrick Fiorini
Patrick Fiorini Liste divers droite
SAINT LAURENT DE MURE Vision d'Avenir
  • Patrick Fiorini
  • Catherine Rembowski
  • Jean-David Athenol
  • Marie-Ange Cosco-Falcone
  • Henri Montellanico
  • Chantal Rossero
  • Bruno Boulmer
  • Delphine Manzorro
  • Noël Sauzet
  • Aurélia Duchet
  • Julien Fardel Briot
  • Ghislaine Montellanico
  • Jean-Luc Guillouzouic
  • Julie David
  • Gilles Spada
  • Émilie Paqueraud
  • Stéphane Manzorro
  • Jocelyne Pages
  • Norbert Bogey
  • Sabrina Filali
  • Clément Brunel
  • Céline Najar
  • Emmanuel Robert
  • Béatrice Bonnas
  • Bruno Pralus
  • Sylvie Hamida
  • Yann Perrot
  • Cécile Curtet
  • Alexandre Botella
  • Sylvie Fioroni
  • Rolland Salort

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure

Tête de listeListe Voix % des voix
Elma SOURD
Elma SOURD (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS 		1 225 46,56%
Guislaine MILESI
Guislaine MILESI (Ballotage) Le renouveau Laurentinois 		598 22,73%
Patrick FIORINI
Patrick FIORINI (Ballotage) SAINT LAURENT DE MURE Vision d'Avenir 		533 20,26%
Françoise ALCARAZ
Françoise ALCARAZ (Ballotage) Vivre autrement à Saint-Laurent-de-Mure 		275 10,45%
Participation au scrutin Saint-Laurent-de-Mure
Taux de participation 61,00%
Taux d'abstention 39,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 2 657

Source : ministère de l’Intérieur

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