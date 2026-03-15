Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure (69720) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-de-Mure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Laurent-de-Mure, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Elma SOURD
Elma SOURD ENSEMBLE AGISSONS 		1 225 46,56%
Guislaine MILESI
Guislaine MILESI Le renouveau Laurentinois 		598 22,73%
Patrick FIORINI
Patrick FIORINI SAINT LAURENT DE MURE Vision d'Avenir 		533 20,26%
Françoise ALCARAZ
Françoise ALCARAZ Vivre autrement à Saint-Laurent-de-Mure 		275 10,45%
Participation au scrutin Saint-Laurent-de-Mure
Taux de participation 61,00%
Taux d'abstention 39,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 2 657

Source : ministère de l’Intérieur

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