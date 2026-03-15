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19:19 - Le poids démographique et économique de Saint-Laurent-de-Mure aux élections municipales Dans la commune de Saint-Laurent-de-Mure, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,31%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 624 euros/an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3225 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,53%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Laurent-de-Mure mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,35% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Le RN en posture de force à Saint-Laurent-de-Mure pour la municipale 2026 Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Saint-Laurent-de-Mure il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 31,30% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,54% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 29,87% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Laurent-de-Mure comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 44,29% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,60% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 64,36% lors du vote final, synonyme de victoire pour Tiffany Joncour.

16:58 - Saint-Laurent-de-Mure classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour ces élections municipales, l'affluence aux urnes à Saint-Laurent-de-Mure sera capitale dans l'issue du scrutin. Les archives d'il y a six ans indiquent que 1 525 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 36,02 %, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine pandémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant fortement mobilisé, avec 77,82 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 22,18 %). Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est pertinent d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 45,49 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 71,62 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient attiré 58,26 % des électeurs (soit environ 2 643 votants). Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une commune soucieuse de voter par rapport au reste du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Saint-Laurent-de-Mure Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Tiffany Joncour (Rassemblement National) en pole position avec 47,60% au premier tour, devant Sarah Tanzilli (Majorité présidentielle) avec 23,26%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Tiffany Joncour culminant à 64,36% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,29%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Saint-Laurent-de-Mure restait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Saint-Laurent-de-Mure lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Laurent-de-Mure accordaient leurs suffrages à Alain Pechereau (RN) avec 29,87% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sarah Tanzilli (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 68,38% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Laurent-de-Mure privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,30%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 28,31%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,46% pour Emmanuel Macron, contre 49,54% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Saint-Laurent-de-Mure touchée par la réforme fiscale avant ces élections À Saint-Laurent-de-Mure, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 9,18 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 53 170 € la même année. Une recette bien loin des 1,09593 million d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Laurent-de-Mure s'est établi à près de 24,11 % en 2024 (contre 13,08 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Saint-Laurent-de-Mure s'est chiffrée à environ 977 euros en 2024 (contre 900 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Laurent-de-Mure La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Laurent-de-Mure s'avère particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Patrick Fiorini (Divers droite) a distancé ses adversaires en rassemblant 51,82% des bulletins. Derrière, Jack Chevalier (Divers droite) a obtenu 714 voix (48,17%). Cette victoire sans appel de Patrick Fiorini a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Laurent-de-Mure, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.