Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes (24100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Laurent-des-Vignes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BIARD (12 élus) ENERGIE POUR NOTRE TERRITOIRE
|315
|59,32%
|
|Dominique TREMBLET (3 élus) ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN
|216
|40,68%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-des-Vignes
|Taux de participation
|72,90%
|Taux d'abstention
|27,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Nombre de votants
|565
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Laurent-des-Vignes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BIARD (Ballotage) ENERGIE POUR NOTRE TERRITOIRE
|260
|47,19%
|Dominique TREMBLET (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN
|153
|27,77%
|Jean-Claude PORTOLAN (Ballotage) LISTE D'ENTENTE POUR SAINT-LAURENT
|138
|25,05%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-des-Vignes
|Taux de participation
|74,32%
|Taux d'abstention
|25,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|576
Election municipale 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Laurent-des-Vignes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Laurent-des-Vignes.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes
18:36 - Saint-Laurent-des-Vignes : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Le paysage politique de Saint-Laurent-des-Vignes a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Laurent-des-Vignes s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (44,21%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,88%) et Raphaël Glucksmann (10,30%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Laurent-des-Vignes avaient ensuite propulsé aux avants-postes Serge Muller (Rassemblement National) avec 47,74% au premier tour, devant Michel Delpon (Ensemble !) avec 22,78%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Serge Muller culminant à 59,46% des votes sur place.
15:57 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Laurent-des-Vignes
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Laurent-des-Vignes est très révélatrice. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, offrant aux électeurs l'opportunité de choisir plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Gilles Beaudoin a remporté la manche avec 260 suffrages (60,60%), devançant Richard Nadal qui a recueilli 256 bulletins valides (59,67%). Didier Chaussade complétait le trio de tête, avec 255 bulletins (59,44%). Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Il faut cependant noter que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de l'élection à Saint-Laurent-des-Vignes
Le match a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec la liste menée par Dominique Tremblet (DIV) et Philippe Biard (DIV), comme le précisent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Il convient de mentionner le retrait de Jean-Claude Portolan, qui pouvait pourtant continuer après un résultat initial suffisant. Le bureau de vote de la ville de Saint-Laurent-des-Vignes ferme à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Saint-Laurent-des-Vignes
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Laurent-des-Vignes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 74,32 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Philippe Biard qui est arrivé en tête avec 47,19 % des votes. Ensuite, Dominique Tremblet a obtenu la seconde place avec 27,77 %. Un écart très large séparait les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Claude Portolan s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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