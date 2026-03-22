Résultat municipale 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes (24100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Laurent-des-Vignes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-des-Vignes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BIARD
Philippe BIARD (12 élus) ENERGIE POUR NOTRE TERRITOIRE 		315 59,32%
  • Philippe BIARD
  • Sylvie GRASSI
  • Luc ALLEMANDOU
  • Mathilde DEMOOR
  • Jacques CLUZEAUD
  • Natacha CLARY
  • Gilles BEAUDOIN
  • Evelyne ESPINASSE
  • Pascal BOUCAUD
  • Karine SUDERIE
  • Patrick HÜGLI
  • Alicia CATHAL
Dominique TREMBLET
Dominique TREMBLET (3 élus) ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN 		216 40,68%
  • Dominique TREMBLET
  • Marion FLOCON
  • Jean-Louis FRICOUT
Participation au scrutin Saint-Laurent-des-Vignes
Taux de participation 72,90%
Taux d'abstention 27,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Nombre de votants 565

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Laurent-des-Vignes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BIARD
Philippe BIARD (Ballotage) ENERGIE POUR NOTRE TERRITOIRE 		260 47,19%
Dominique TREMBLET
Dominique TREMBLET (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR DEMAIN 		153 27,77%
Jean-Claude PORTOLAN
Jean-Claude PORTOLAN (Ballotage) LISTE D'ENTENTE POUR SAINT-LAURENT 		138 25,05%
Participation au scrutin Saint-Laurent-des-Vignes
Taux de participation 74,32%
Taux d'abstention 25,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 576

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