Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni
- Résultat municipale 2020 Saint-Laurent-du-Maroni
- Résultat municipale 2014 Saint-Laurent-du-Maroni
- Bureaux de vote à Saint-Laurent-du-Maroni
- Saint-Laurent-du-Maroni (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Laurent-du-Maroni sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Laurent-du-Maroni.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni
13:46 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Saint-Laurent-du-Maroni
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Saint-Laurent-du-Maroni, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 390 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 335 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 72,32 % en 2024 (contre 39,40 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 380 500 euros de recettes en 2024, contre quelque 1,92713 million d'euros (1 927 130 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 21,07 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Municipales 2020 à Saint-Laurent-du-Maroni : un résultat sans suspense
Analyser les scores du dernier scrutin municipal à Saint-Laurent-du-Maroni peut s'avérer intéressant. Au terme du premier tour, Sophie Charles (Divers) a raflé la première place en obtenant 3 174 soutiens (52,22%). Dans la position du principal opposant, Lenaïck Adam (Divers centre) a rassemblé 1 717 votes (28,25%). Une troisième force s'est dégagée derrière Jessi Americain (Divers), avec 315 suffrages (5,18%). Cette victoire écrasante a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Saint-Laurent-du-Maroni sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats à Saint-Laurent-du-Maroni. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni
|Tête de listeListe
|
Paul Persdam
Liste divers gauche
GUYANE ESPOIR
|
|
Wender Karam
Liste divers gauche
LA NOUVELLE NAISSANCE
|
|
Sophie Charles
Liste Divers
DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS
|
|
Lénaïck Adam
Liste Divers
NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR
|
|
Léon Bertrand
Liste Divers
UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie Charles (35 élus) Saint-laurent pour tous
|3 174
|52,22%
|
|Lenaïck Adam (7 élus) Vivre ensemble vivre en grand
|1 717
|28,25%
|
|Jessi Americain (1 élu) Saint-laurent, un soufle nouveau
|315
|5,18%
|
|Wender Karam Pour l'envol de notre territoire
|300
|4,93%
|Serge-Aimé Saint-Aude Soyons tous saint-laurent
|211
|3,47%
|Alain Thomy Guyane force diversit
|197
|3,24%
|Diana Joje-Pansa La difference pour saint laurent
|163
|2,68%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Maroni
|Taux de participation
|48,99%
|Taux d'abstention
|51,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 196
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Léon Bertrand (37 élus) Pour vousn nous voulons le meilleur
|3 070
|65,47%
|
|Chris Chaumet (4 élus) Saint-laurent, c'est vous !
|1 017
|21,68%
|
|Diana Joje-Pansa (2 élus) Saint-laurent, agissons maintenant
|602
|12,83%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Maroni
|Taux de participation
|54,17%
|Taux d'abstention
|45,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|4 849
Villes voisines de Saint-Laurent-du-Maroni
- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)
- Ecole primaire à Saint-Laurent-du-Maroni
- Maternités à Saint-Laurent-du-Maroni
- Crèches et garderies à Saint-Laurent-du-Maroni
- Classement des collèges à Saint-Laurent-du-Maroni
- Salaires à Saint-Laurent-du-Maroni
- Impôts à Saint-Laurent-du-Maroni
- Dette et budget de Saint-Laurent-du-Maroni
- Climat et historique météo de Saint-Laurent-du-Maroni
- Accidents à Saint-Laurent-du-Maroni
- Délinquance à Saint-Laurent-du-Maroni
- Inondations à Saint-Laurent-du-Maroni
- Nombre de médecins à Saint-Laurent-du-Maroni
- Pollution à Saint-Laurent-du-Maroni
- Entreprises à Saint-Laurent-du-Maroni
- Prix immobilier à Saint-Laurent-du-Maroni