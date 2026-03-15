Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni

Tête de listeListe
Paul Persdam
Paul Persdam Liste divers gauche
GUYANE ESPOIR
  • Paul Persdam
  • Oryanne Alexander Michaelle Romius
  • Claude Kaya
  • Cornelia Abissoina
  • Pascal Julien Buvot
  • Laurella Cetout
  • Ibrahim Njoya
  • Audrey Sofiendra Youssou
  • Sylvio Joseph Maïdou
  • Marina Kouakou
  • Patrice Aboeka
  • Shavon Manaka Wallace
  • Yves Forster
  • Ariëlla Raïsa Malaïka Thoris
  • Jean-Paul Ouadi
  • Josephine Asodanoe
  • Felix Dirifo
  • Sharon Kodjo
  • Yvon Eugène Thoris
  • Marina Naisso
  • Thomas Persdam
  • Caroline Nathalie Amalensi
  • Roy Asaitie
  • Yvette Yveline Bakaman
  • Nicolas Amaye
  • Carmen Soewa
  • Kenney Moese
  • Anaik Ajintoena
  • Denneis Cornelis
  • Edith Dolini
  • Yoann Benoit Romius
  • Biloline Justine Aboeka
  • Patrick Denovan Abissoina
  • Germila Mamme
  • Emrick Van Dun
  • Juliana Pongo
  • Giovannie Sylvio Ambola
  • Marie-Noelle Fonki
  • Faiel Dylan Amoesi
  • Djammila Yessemba
  • Elia Daniel Ambola
  • Naomie Galmo
  • Dilijon Hermenstein
  • Jeanne Leter
  • Richenel Persdam
Wender Karam
Wender Karam Liste divers gauche
LA NOUVELLE NAISSANCE
  • Wender Karam
  • Nathacia Malon
  • Patrice Akalepjo
  • Myriam Xavier Burke
  • Rayen Amarildo Gunther
  • Justine Christiane Metoueli
  • Aymeric Jean-François
  • Esmelda Giofana Abiamofo
  • Marc-André Legel Mariello
  • Tatiana Anisetti
  • Thierry Alcindor
  • Jennifer Ursula Passou
  • Bredley Jim Neman
  • Johanna Jessica Anisetti
  • Pascal Robert Henri Cloutoux
  • Jelaïska Dondo
  • Abel Alimetie
  • Béatrice Adam
  • Bill-Armstrong François
  • Magalie Doedoe
  • Dominique Kwasiba
  • Karlina Marie Vangee
  • Josué Siegfried Delobi
  • Sylvie Sampake
  • Arsène Lamesie
  • Mariellise Diekan
  • Joriano Jonas Dimpay
  • Julie Tacita
  • Johanes Welson Komsi
  • Stacy Keycha Adoboje
  • Denzel Asthia Ma Afoo
  • Marie-Laure Murielle Ossilini
  • Jorgihnio Kwadjanie
  • Sophia Camille Thiam
  • Miller Amayota
  • Aïsha Sampake
  • Adrien Brandon Apimani
  • Viviane Anisetti
  • Mathieu Johannes Vangee
  • Fallone Belia
  • Samuel Mastail
  • Sherida Christina Akimien
  • Marvin Misael Pinotte
  • Josiane Astrid Komsi
  • Jovani Djibrid Lamesi
Sophie Charles
Sophie Charles Liste Divers
DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS
  • Sophie Charles
  • Mickle Papayo
  • Bénédicte Fjeke
  • Ruben Atanso
  • Patricia Daniel
  • Claude Gaby
  • Marie-Chantal Toupouti
  • Pascal Sele
  • Emilie Roussos
  • Bryce Douan
  • Emeline Kwasiba
  • Franck Mathurin
  • Sharon Voorthuizen
  • Achille Adoissi
  • Esseline Adelaar
  • Winston Dolloué
  • Maritcha Dawse
  • Jean-Henry Joseph
  • Barbara Valentine Bartebin
  • Christophe Da Silva
  • Stéphanie Lamori-Cochi
  • Pierre Sainvil
  • Yvonne Dollé Velayoudon
  • Alain Thomy
  • Gilda Goudouman
  • Manuel Jean-Baptiste
  • Linda Afoedini
  • Dominique Castella
  • Diana Joje
  • Luan Sabayo
  • Renelise Briquet
  • Miguel Panelle
  • Deborah Kontou
  • Grégory Iremepo
  • Nicole Regis
  • Claude Riquier
  • Manuela Mauvais
  • Michel Verdan
  • Altha Jean Louis
  • Sekou Diarra
  • Marysol Faria
  • Bruno Hassen
  • Juliette Benou
  • Crepin Kezza
  • Sefanja Madhalir Asjene
  • Jérémie Creton
  • Céline Boobo
Lénaïck Adam
Lénaïck Adam Liste Divers
NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR
  • Lénaïck Adam
  • Styvia Sommeil-Curron
  • Joseph Verda
  • Audrey Tieran
  • Rémi Valentin Jacobi
  • Greta Balbin
  • Stephane James
  • Axelle Babel
  • Romeo Mac-Intosch
  • Mélaine Amete
  • Gillano Bénito Atiaiso
  • Amour Panelle
  • Jean-Luc Requena
  • Audrey Molba
  • Eric Agouti
  • Tatiana Day
  • Ismael Helorge Rapha
  • Veronique Annick Tatiana Granda
  • Romain Anaissant
  • Henricka Kania
  • Jefferson Atchaliso
  • Adrianna Corneille
  • Bolton Amayota
  • Mérédith Papoe
  • Kenny Kolino
  • Katia Clemencin
  • Mickaël Ajome
  • Graciana Galima
  • Raymond Ablanc
  • Marie-Élisabeth Gazel
  • Christophe Dewinie
  • Marie-Paule Kesina
  • Gérard Toupouti
  • Frebrianca Jesina
  • Guillaume Dewani
  • Magali Bologo
  • Mathieu Monamicq
  • Erine Amadoe
  • Jean-Marc Sommer
  • Marie-Ayélévi Atsu
  • Steve Galimon
  • Kina Ho-Yick-Cheong
  • Isidore Van Cooten
  • Estelle Sire
  • Melfen Amautan
  • Mathilde Chazal
  • Aymerick Auguste
Léon Bertrand
Léon Bertrand Liste Divers
UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI
  • Léon Bertrand
  • Raïssa Dimpay
  • Sylvio Van Deer Pijl
  • Nathalie Kamano
  • Marciano Soewa
  • Sylvie Soisia
  • Franck Thomas
  • Lydia Awasai
  • Chris Chaumet
  • Martine Palton
  • Vince Deel
  • Keena Leonce
  • Bernard Sellier
  • Jeanne Atchaliso
  • Jean-Philippe Coste
  • Miya Cetout
  • Silvano Nanhou
  • Nadège Martin
  • Gérard Berthe
  • Saskya Tinaut ép Thomas
  • Jonas Occean
  • Henriette Fati
  • Fabio Leon
  • Francisca Marie-Jeanne Leger
  • Julien Kontou
  • Oliane Maito
  • Harvey Kabenda
  • Aradiana Mane
  • Maurice Saint-Elie
  • Murielle Koese
  • Emile Leter
  • Sylvie Thouseau
  • Yaovi Kugbe
  • Stéphanie Verda
  • Landry Renault
  • Caizhen Yu Ep Chen
  • Gilbert Sainte-Luce
  • Amour Walike
  • Steve Monrose
  • Rosemane Manotte
  • Laurent Jerome
  • Jocelyne Polonie Ep Ringuet
  • Roland Aymon
  • Elodie Leonco
  • Sandro Asjeme

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie Charles
Sophie Charles (35 élus) Saint-laurent pour tous 		3 174 52,22%
  • Sophie Charles
  • Mickle Papayo
  • Bénédicte Fjeke
  • Claude Gaby
  • Marie-Chantal Toupouti
  • Ferdinand Boisrond
  • Linda Gerda Afoedini
  • Marciano Soewa
  • Barbara Valentine Bartebin
  • Gregory Iremepo
  • Emeline Rose Marie Kwasiba
  • Claude Riquier
  • Sharon Voorthuizen
  • Franck Thomas
  • Josette Lo-A-Tjon
  • Jérémie Creton
  • Esseline Adelaar
  • Bernard Sellier
  • Renelise Briquet
  • Winston Dolloué
  • Emilie Roussos
  • Cédric Jérôme
  • Yvonne Dollé Epse Velayoudon
  • Dominique Castella
  • Laurietta Carolina
  • Manuel Jean-Baptiste
  • Stéphanie Lamori-Cochi
  • Gérard Berthe
  • Honorine Sylviane Atchaliso
  • Miguel Panelle
  • Priscilla Neman
  • Jean-Henry Joseph
  • Marysol Faria
  • Sylvio Merrel Van Der Pijl
  • Sefanja Jubithana
Lenaïck Adam
Lenaïck Adam (7 élus) Vivre ensemble vivre en grand 		1 717 28,25%
  • Lenaïck Adam
  • Célia Chen
  • Chris Chaumet
  • Olivia Claudine Fraser
  • Claude Cheung A Long
  • Styvia Sommeil-Curron
  • Joseph Verda
Jessi Americain
Jessi Americain (1 élu) Saint-laurent, un soufle nouveau 		315 5,18%
  • Jessi Americain
Wender Karam
Wender Karam Pour l'envol de notre territoire 		300 4,93%
Serge-Aimé Saint-Aude
Serge-Aimé Saint-Aude Soyons tous saint-laurent 		211 3,47%
Alain Thomy
Alain Thomy Guyane force diversit 		197 3,24%
Diana Joje-Pansa
Diana Joje-Pansa La difference pour saint laurent 		163 2,68%
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Maroni
Taux de participation 48,99%
Taux d'abstention 51,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 196

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Léon Bertrand
Léon Bertrand (37 élus) Pour vousn nous voulons le meilleur 		3 070 65,47%
  • Léon Bertrand
  • Sophie Charles
  • Philippe Joan
  • Agnès Bardury
  • Bernard Brieu
  • Bénédicte Fjeke
  • Jean Gontrand
  • Josette Lo A Tjon
  • Franck Thomas
  • Malaïka Adam
  • Dominique Castella
  • Seiscka Briquet
  • Bernard Sellier
  • Daniela Stomp
  • Crépin Kezza Bazzinnind
  • Linda Afoedini
  • Michel Verdan
  • Sherley Abakomofou
  • Sylvio Van Der Pijl
  • Sophie Hugon
  • John Rinvil
  • Yvonne Velayoudon
  • Joseph Verda
  • Barabara Barbetin
  • Jean Nesmond
  • Iris Leter
  • Sullivan Sobaimi
  • Marianne Sabayo
  • Arnaud Fulgence
  • Edmonde Martin
  • Gilbert Sainte-Luce
  • Vanussia Da Silva Pessoa
  • Georges Fereol
  • Marysol Faria
  • Jean-Henry Joseph
  • Hélène Perret
  • Mickle Papayo
Chris Chaumet
Chris Chaumet (4 élus) Saint-laurent, c'est vous ! 		1 017 21,68%
  • Chris Chaumet
  • Marie Jean
  • Serge-Aimé Saint-Aude
  • Maya Pittie
Diana Joje-Pansa
Diana Joje-Pansa (2 élus) Saint-laurent, agissons maintenant 		602 12,83%
  • Diana Joje-Pansa
  • Bernard Boribegnobeba
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Maroni
Taux de participation 54,17%
Taux d'abstention 45,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 4 849

Villes voisines de Saint-Laurent-du-Maroni

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