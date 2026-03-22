Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Laurent-du-Maroni sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Laurent-du-Maroni.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni
11:50 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Saint-Laurent-du-Maroni dimanche dernier ?
Lénaïck Adam a terminé en tête du premier round des élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni il y a une semaine, avec 35,59 % des voix. Derrière, Sophie Charles est arrivée en deuxième position avec 30,02 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 29,20 %, Léon Bertrand s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Wender Karam, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 3,79 % des suffrages, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner. Du côté de la mobilisation à Saint-Laurent-du-Maroni, l'élection a enregistré une participation de 50,17 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-du-Maroni
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sophie Charles
Liste Divers
DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS
|
|
Lénaïck Adam
Liste Divers
NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR
|
|
Léon Bertrand
Liste Divers
UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lénaïck ADAM (Ballotage) NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR
|2 930
|35,59%
|Sophie CHARLES (Ballotage) DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS
|2 471
|30,02%
|Léon BERTRAND (Ballotage) UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI
|2 404
|29,20%
|Wender KARAM LA NOUVELLE NAISSANCE
|312
|3,79%
|Paul PERSDAM GUYANE ESPOIR
|115
|1,40%
|Participation au scrutin
|Saint-Laurent-du-Maroni
|Taux de participation
|50,17%
|Taux d'abstention
|49,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|8 373
Source : ministère de l’Intérieur
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