Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Laurent-du-Maroni

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sophie Charles
Sophie Charles Liste Divers
DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS
  • Sophie Charles
  • Mickle Papayo
  • Bénédicte Fjeke
  • Ruben Atanso
  • Patricia Daniel
  • Claude Gaby
  • Marie-Chantal Toupouti
  • Pascal Sele
  • Emilie Roussos
  • Bryce Douan
  • Emeline Kwasiba
  • Franck Mathurin
  • Sharon Voorthuizen
  • Achille Adoissi
  • Esseline Adelaar
  • Winston Dolloué
  • Maritcha Dawse
  • Jean-Henry Joseph
  • Barbara Valentine Bartebin
  • Christophe Da Silva
  • Stéphanie Lamori-Cochi
  • Pierre Sainvil
  • Yvonne Dollé Velayoudon
  • Alain Thomy
  • Gilda Goudouman
  • Manuel Jean-Baptiste
  • Linda Afoedini
  • Dominique Castella
  • Diana Joje
  • Luan Sabayo
  • Renelise Briquet
  • Miguel Panelle
  • Deborah Kontou
  • Grégory Iremepo
  • Nicole Regis
  • Claude Riquier
  • Manuella Monchery
  • Michel Verdan
  • Altha Jean Louis
  • Sekou Diarra
  • Marysol Faria
  • Bruno Hassen
  • Juliette Benou
  • Crepin Kezza
  • Sefanja Madhalir Asjene
  • Jérémie Creton
  • Céline Boobo
Lénaïck Adam
Lénaïck Adam Liste Divers
NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR
  • Lénaïck Adam
  • Styvia Sommeil-Curron
  • Joseph Verda
  • Audrey Tieran
  • Rémi Valentin Jacobi
  • Greta Balbin
  • Stephane James
  • Axelle Babel
  • Romeo Mac-Intosch
  • Mélaine Amete
  • Gillano Bénito Atiaiso
  • Amour Panelle
  • Jean-Luc Requena
  • Audrey Molba
  • Eric Agouti
  • Tatiana Day
  • Ismael Helorge Rapha
  • Veronique Annick Tatiana Granda
  • Romain Anaissant
  • Henricka Kania
  • Jefferson Atchaliso
  • Adrianna Corneille
  • Bolton Amayota
  • Mérédith Papoe
  • Kenny Kolino
  • Katia Clemencin
  • Mickaël Ajome
  • Graciana Galima
  • Raymond Ablanc
  • Marie-Élisabeth Gazel
  • Christophe Dewinie
  • Marie-Paule Kesina
  • Gérard Toupouti
  • Frebrianca Jesina
  • Guillaume Dewani
  • Magali Bologo
  • Mathieu Monamicq
  • Erine Amadoe
  • Jean-Marc Sommer
  • Marie-Ayélévi Atsu
  • Steve Galimon
  • Kina Ho-Yick-Cheong
  • Isidore Van Cooten
  • Estelle Sire
  • Melfen Amautan
  • Mathilde Chazal
  • Aymerick Auguste
Léon Bertrand
Léon Bertrand Liste Divers
UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI
  • Léon Bertrand
  • Raïssa Dimpay
  • Sylvio Van Deer Pijl
  • Nathalie Kamano
  • Marciano Soewa
  • Sylvie Soisia
  • Franck Thomas
  • Lydia Awasai
  • Chris Chaumet
  • Martine Palton
  • Vince Deel
  • Keena Leonce
  • Bernard Sellier
  • Jeanne Atchaliso
  • Jean-Philippe Coste
  • Miya Cetout
  • Silvano Nanhou
  • Nadège Martin
  • Gérard Berthe
  • Saskya Tinaut ép Thomas
  • Jonas Occean
  • Henriette Fati
  • Fabio Leon
  • Francisca Marie-Jeanne Leger
  • Julien Kontou
  • Oliane Maito
  • Harvey Kabenda
  • Aradiana Mane
  • Maurice Saint-Elie
  • Murielle Koese
  • Emile Leter
  • Sylvie Thouseau
  • Yaovi Kugbe
  • Stéphanie Verda
  • Landry Renault
  • Caizhen Yu Ep Chen
  • Gilbert Sainte-Luce
  • Amour Walike
  • Steve Monrose
  • Rosemane Manotte
  • Laurent Jerome
  • Jocelyne Polonie Ep Ringuet
  • Roland Aymon
  • Elodie Leonco
  • Sandro Asjeme

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Laurent-du-Maroni

Tête de listeListe Voix % des voix
Lénaïck ADAM
Lénaïck ADAM (Ballotage) NOTRE VILLE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR 		2 930 35,59%
Sophie CHARLES
Sophie CHARLES (Ballotage) DIVERSITÉ SAINT LAURENT POUR TOUS 		2 471 30,02%
Léon BERTRAND
Léon BERTRAND (Ballotage) UNIS POUR UN SEUL OBJECTIF SAINT-LAURENT-DDU-MARONI 		2 404 29,20%
Wender KARAM
Wender KARAM LA NOUVELLE NAISSANCE 		312 3,79%
Paul PERSDAM
Paul PERSDAM GUYANE ESPOIR 		115 1,40%
Participation au scrutin Saint-Laurent-du-Maroni
Taux de participation 50,17%
Taux d'abstention 49,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 8 373

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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